原标题：境外留学生如何做好健康防护?牢记5点建议

编者按：当前，中国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复，但境外疫情呈现令人担忧的加速蔓延态势。为保护自身健康，减少感染风险，境外的留学生如何做好健康防护呢？

真诚提示境外留学生：

一、持续关注当地的疫情变化，遵守当地法律法规，配合当地政府开展疫情防控措施。密切关注我外交部、中国疾控中心以及北京市疾控中心等官方机构网站，了解新冠肺炎防控要求和健康提示。

二、做好个人防护。一是要保持良好个人卫生，勤洗手，多饮水，经常换洗衣物。二是在公共交通工具、厢式电梯、室内公共场所等密闭环境时，要佩戴口罩。三是保持居住环境清洁，建议每日通风2-3次，每次30分钟以上。四是减少与他人近距离接触，人与人之间至少保持1米以上距离。五是尽量不聚餐或到人员密集的公共场所活动。六是不随地吐痰，打喷嚏或咳嗽时用手肘或纸巾遮住。七是与他人合租住所和共同学习时，要观察有关人员有无发热、就诊等异常情况，主动采取自我保护行为。八是注意营养、加强锻炼、保证睡眠，保持良好心态。

三、若出现发热、干咳等症状，不要带病工作、学习，应及时就近在当地医疗机构就诊，并告知医务人员相关接触史。就诊期间戴口罩，不要触摸就诊环境中的物品，避免触摸自己的口、鼻及眼部。或采取居家隔离观察，避免外出。不要采用国际长途旅行，避免疾病传播。必要时，可联系中国驻当地使领馆寻求帮助。

四、坚持“非必要，不旅行”原则。如非十分必须，应暂停回国或赴有疫情国家、地区的出行安排，减少长途旅途导致的感染风险。确有回国需求时，应评估自身健康状况，患有急性疾病或慢性基础疾病一定避免出行。若旅行，应尽量选择直飞航线，减少中转风险，要准备好口罩、免洗手消毒剂等个人防护用品。旅途中注意全程佩戴一次性医用口罩，保持手卫生。

五、回国后，应主动、如实进行健康申报，配合海关健康检疫。如有发热等症状，应向海关主动报告，不能隐瞒病情，否则将承担法律责任。返京后一般应集中隔离医学观察14天，若出现发烧、咳嗽等症状时，应立即向集中医学观察点或社区工作人员报告，佩戴医用口罩前往就近发热门诊，并主动告知医生境外旅行史和接触史，便于诊断。（人民健康网综合自北京市疾控中心微信公众号）

(责编：郝孟佳、熊旭)