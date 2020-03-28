原标题：上海普陀以智慧教育为切入点 打造全球智慧教育示范区

中新网3月27日电 26日，上海普陀区政府签订《上海市普陀区人民政府与北京字节跳动科技有限公司关于共同打造智慧教育示范区的合作协议》，将以智慧教育为切入点，在教育信息化方面展开深度合作，共同打造全球智慧教育示范区。

近年来，随着新技术、新设备的不断推陈出新，当前学习的方式方法、教育的内涵外延都发生了很大变化，“互联网+教育”成为一种机会，也成为一种挑战。尤其是当前的一场新冠肺炎疫情，更是催热了在线教育。然而，在线直播遭遇断线、平台卡顿、学生差评……疫情之下的大考为在线教育带来了不少的问题和思考。如何找准“互联网+教育”的发力方向？普陀区为此进行积极探索。

合作才能共赢。推动智慧教育，不仅仅需要教育参与者提供的优良内容，也需要IT科技公司进行硬件、技术支持。普陀汇聚了优质的教育资源，教育水平在上海全市也位居前列。以提升教育治理水平为目标，全面推进教育管理信息化也是普陀区推进教育信息化建设的重要内容之一。

内容是智慧教育的软实力，硬件和技术则是智慧教育的硬实力。双方“强强联合”，将逐步通过智慧教育各场景合作，放大数据能级，提升各系统资源的使用效率和使用广度；同时整合各类相关数据，建设基于大数据的决策分析平台，推动高效灵敏的教育管理决策。

此次合作，就是要依托大数据，对现有资源进行大整合，由“单兵作战”到“集团军作战”，更好地实现信息的互通共享，促进区域教育信息化水平整体提升。

据了解，普陀将建立智慧教育创新中心、未来智慧教育实验室等平台，实现区域教育信息化的提档升级。同时，双方通过深度合作，将教育行政、教学研究、核心素养、校园管理、家校互动以及成人教育、高校教育等都一一囊括其中，建立起一套涵盖“教学、教务、教研”的全套智慧教育解决方案，致力于把“教、学、考、评、管”的业务链条形成闭环。如建设并优化“区级教学质量监测管理平台”；为区属学校先行引入“大数据教学决策支持系统”以及“智慧教育平台”；打造更加完整的教育生态系统，使区教育局、学校的各类业务流程与应用场景得到变革；打造一站式信息互通与流程处理平台，帮助区里各高校、中小学实现一站式家校沟通、信息采集、远程授课、校务管理、科研与学工管理；提供一站式家校沟通平台与一站式教职工管理平台与移动终端等。

(责编：冯粒、曹昆)