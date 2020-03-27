居家教学 高校教师炼成“最美主播”

面对防控疫情的首要任务，首都各高校采取“云端”教学。下至青年教师，上至白发教授，都开启了“教学主播”模式。他们坚守线上“讲台”的身影，成为了这个春天一道道美丽的风景。

六旬教授跨越14000公里“硬核”教学

在北大，历史学系教授阎步克的课以“一座难求”而著称。然而，受疫情影响，到北美探亲的阎教授暂时无法回国，于是66岁的教授成了线上“主播”，成就了跨越13小时时差、14000公里的“硬核”在线历史教学。

这学期，阎步克教授一共参与讲授四门线上课程：“中国古代的政治与文化”“中国古代官阶制度”“秦汉魏晋南北朝政治历程”“中国传统文化专题研讨”，有400余名学生旁听和选课。在研究了学校提供的多种教学方式后，阎教授决定借助classin平台开展“直播”。

事实上，线上教学对于阎教授这个年纪的教师来说，是全新体验，更需下大力气学习和摸索。针对视频软件的使用，阎教授尝试了一些直播平台，花了很多时间下载、安装和摸索，跟助教反复演练，最终在开课前掌握了操作方法。与面对面授课不同，线上平台没法直接感受课堂气氛，并获取全体学生的实时反映。 “若逢他们关闭了摄像头，我一时就有‘面对旷野’上课的感受。”对于网上教学，阎教授多少还有点不适应。不过，同以往教学一样，阎教授每次都针对前次教学有所改进，并探索了学生轮换上台的方式，让大家都通过摄像头互动，增强双方的体验感。

阎教授还在努力克服时差，他跟学生约定北京时间晚8:00上课，对他而言则是早7:00上课。每次课前，他都在头天晚上做好准备，早上提前起床。此外，为了给学生提供更好的体验，他还准备了充足的资料。开课前，他为三门课程提供了课程介绍、教学计划、教学大纲、课程表、PDF课件、参考书目录等，并为《中国古代官阶制度》课重新修订制作了五六百张幻灯片，还将本学期这门课的内容都整合成PDF课件，分享了一百多种多年搜集来的电子参考书。

电机系教授寄材料 只为学生“云”实验

“请打开摄像头，将你的实验给大家展示讲解一下。”在新学期 “电路原理”课上，电机系教授朱桂萍和24名本科生一起，实时观看屏幕那头的学生李蔚然手持电路板，讲解自己的实验步骤和思路。

做实验，对于工科课堂的重要性不言而喻。疫情期间，朱桂萍教授想到了利用自己之前曾参与开发过的“雷实验”智慧实验平台，即电子智能实验室。在平台上，教师可在手机端通过微信布置实验、跟踪学生实验状态、接收学生提交的实验报告，学生也可按照教师设定的实验流程完成实验，并对每个实验步骤截屏或拍照，最后自动生成实验报告，提交实验数据。“遵循以学生为中心的教学理念，我们通过适当的软件开发和硬件配备，在保证实验便捷性和真实性的同时，及时了解学生课外的实验情况。”朱教授介绍说。

在实验之前，朱教授也做好了充分的准备，不仅在线上平台做好前期应用准备，她还为每一位在国内的学生邮寄了一套“口袋仪器”，包括一块面包板，若干电线、电阻、二极管，甚至还有进行简单管脚处理的尖嘴钳、平口钳等。

经过试讲和与学生的充分沟通，朱教授采用“雨课堂+腾讯视频”嵌套的方式进行教学，以保证课堂的交互质量。实验设备使用讲解和仿真软件操作演示的全过程，通过摄像头被推到学生的屏幕上，让居家的学生有种“老师站在每个同学面前”讲课的感觉，反而没了坐在后排看不清步骤的担忧。

为做好“主播” 她备了课堂ABC计划

二月初，公众对疫情的焦虑还在胶着状态，北京语言大学的网课教师培训就开始了。和很多老师一样，人文社会科学学部陈戎女老师，一边培训一边陷入了深深的网课焦虑：要当主播？怎么做主播？面对网络另一头不知道在干什么的学生，网课技术怎么运用、互动环节怎么设计，都让她略微有些不安。

这个学期，陈老师有两门课：本科生的《外国文学》必修课，硕博研究生的研讨课《古希腊文学专题》，因为授课对象不同、课型不同，显然这两门课不能使用一种上课平台。反复比较之后，陈老师决定本科生必修课采用雨课堂，研究生研讨课使用钉钉。

《外国文学》课使用雨课堂，以PPT的展示和教师讲解为基础。这门课可利用的网络资源比较多，陈老师以前制作过的慕课都派上了用场。此外，陈老师还给学生开了SPOC(私播课)，添加了更多内容，设立了专门讨论区，并计划在后续教学中尝试直播课+翻转课堂的新模式。早在开课前，课程相关教材和资料电子版，已发放到了微信群和公邮信箱，方便学生提前预习。硕博生的研讨课《古希腊文学专题》，因为课上师生要进行大量的讨论，陈老师使用钉钉的语音/视频会议模式。大部分阅读材料也提前上传到了百度网盘，供无法到校的学生远程提取。

除了这些，陈老师还有个“锦囊”，每门课她都准备了两套方案，即上面的A计划和微信授课群的B计划。如果AB计划因为网络拥堵无法实施，她还有布置材料阅读的C计划呢。随着课程逐步开展，陈老师感到自己的“网课焦虑”不知不觉缓解了。

花样互动 青年教师营造温馨网络课堂

网上开课前一天晚上，北京建筑大学文法学院教师宋会存再次检查了第二天要用的ppt、教案、慕课视频、超星SPOC等。突然，他发现ppt有问题，一点击放映就以极快的速度播完了。没有其他修正办法，他只好把ppt重新制作了，等一切完毕已是晚上11点半了。第二天一早，宋老师坐在屏幕前稍做准备，把云会议号发到班级微信群，又发给听课督导的三位老师。叮咚，学生们逐渐上线，加入在线课堂。他微笑着和同学们打招呼。确保所有学生都能听到语音、看到共享屏幕后，宋老师开始了教学。在线直播授课对他来说，是新颖的授课方式。Zoom有群聊功能，每讲一段课程，他就停下来问一下学生，“听懂了就发1，没听懂就发2。”这种互动让他及时了解学生的听课状态。毕竟是直播授课，师生互动这块还是有所欠缺，宋老师进一步思考，创意设计了互动方式。比如定时进行超星学习通的投票、讨论等，吸引学生注意力的同时，也了解了学生的真实想法。对于网络事物，学生比老师更熟悉，给他推荐了单词打卡小程序。有了学生推荐的小程序后，宋老师清晰地了解到完成打卡和未打卡的学生情况。一键复制未打卡学生贴到群里，他用这种方式提醒学生别忘了背单词。

几周教学下来，课堂在老师和学生的共同配合下愈加流畅。下课时，宋会存老师总是打开摄像头，微笑着向学生挥手说Bye-bye，学生们也打开摄像头说，“老师再见！”那一刻他觉得非常温馨。

优秀教师团队成就专业好课程

这个学期，北京服装学院的《服装纸样2》课程，由服装艺术与工程学院的赵欲晓、张继红、张建华、马玲、刘珍等老师联合开展教学。

服装纸样课要求学生不仅能看图来画，还要在工艺课中制作出来。然而，与课堂操作讲解不同，在网络上操作实际纸样会看不清。因此，开课前团队老师以备课组方式商讨教学，并提前将重要教学内容录制好，以直播与录播结合的形式授课。为了保证上课质量，团队老师每天都在录制视频，张建华老师为了好的录播效果，常在深夜十一点至凌晨四点录课，其余几位教师也是工作到凌晨一、两点钟。制图与设计在真实课堂上是由教师带领一步步画和学的，网上若只对着完整图讲解或直播实操，效果都不够清晰。于是，老师们又在ppt中加入了动画。由于课程同时面向工程班和设计班，老师开始了分工合作。两位教师主要负责一个班的教学。课程每次上课都在7-8个小时，上午老师们直播讲解两小时。下午是四节课实操答疑，学生对照学习资料完成作业的同时，可以随时在微信群里提问，甚至给老师打电话。

赵欲晓和张继红两位老师同时开课，留了四张裙子结构图的练习。当天晚上，两个班120多名同学的作业就全部交齐了。（记者 雷灵 苏珊 综合整理）

来源：现代教育报

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