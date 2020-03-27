三部门：做好疫情防控和春季学校食品安全工作

人民网北京3月27日电（孙竞）教育部昨日会同市场监管总局、公安部印发通知，部署统筹做好疫情防控和春季学校食品安全工作。

通知指出，各地市场监管、教育、公安等部门要在当地党委和政府的组织领导下，落实食品安全责任制，统筹研究部署疫情防控和春季开学学校食品安全工作，制定方案，细化措施，将工作抓紧抓实抓细。

通知强调，各地市场监管、教育部门要督促校外供餐单位和学校落实学校新冠肺炎疫情防控有关要求，认真做好疫情防控。按照食品安全法律法规规定，落实食品安全主体责任，强化食品安全管理，定期开展食品安全自查自纠。要督促校外供餐单位和学校认真排查从业人员健康状况，严格采用蒸煮、热力消毒柜消毒等多种方式消毒餐饮具，保持加工制作和就餐场所清洁卫生，定期通风换气。要督促校外供餐单位和学校全面核查清理所有食品原料。校外供餐单位和学校要按照《餐饮服务食品安全操作规范》要求，保证食物烧熟煮透，生熟分开。

通知要求，各地市场监管部门要进一步加大校外供餐单位、学校及学校周边食品安全监督检查力度和频次，依法严惩重处食品安全违法违规行为，及时向公安机关移送涉嫌犯罪的食品安全案件。各地教育部门要加强学校食品安全管理，督促学校落实食品安全校长（园长）负责制，及时排查和消除学校食堂食品安全风险隐患。各地公安机关要依法严厉打击学校及学校周边食品安全犯罪行为，及时受理、依法立案侦查市场监管等部门移送的涉嫌犯罪的食品安全案件。

(责编：郝孟佳、熊旭)