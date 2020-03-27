中科院“先导杯”并行计算应用大奖赛启动

人民网北京3月27日电 （记者 郝孟佳）中国科学院“先导杯”并行计算应用大奖赛25日在线上启动。中国工程院院士李国杰指出，在未来将进入并行计算黄金时代，并行计算软件和算法的开发将从技术驱动转向应用驱动，需要计算与应用等不同领域的专家共同合作开发。

李国杰说：“免疫信息学在其中发挥着重要的助推作用。并行处理技术将在对抗病毒中发挥不可替代的作用。现在，疫苗与抗病毒新药研制都涉及复杂的数学模型，必须借助数值方法应用并行计算求解，我希望中国的学者抢先做出贡献。”

李国杰介绍说，目前，我国大型科学计算的应用软件基本依靠进口，超算经费用于应用软件开发的比例不足10%，美国相应的投入资金约为中国的6倍。

中科曙光总裁历军表示，近年来，我国的高性能计算机的产业和技术获得了长足的发展。但整体来看，我国高性能计算机产业虽然拥有了大量的硬件技术，但是在应用软件、应用算法以及应用人才方面还存在着很大不足。

中科院计算机网络信息中心主任廖方宇说，一直以来，高性能计算的软件及应用是制约中国计算产业发展的突出瓶颈，本次大奖赛针对基础算法、人工智能及典型应用，开展编程优化比赛，希望能够激发社会各界对先进计算、软件及其应用的热情，真正起到以赛促学、以赛促研、培养人才的作用。

据了解，本次大奖赛由中国科学院主办，中科院计算科学应用研究中心、中科院计算机网络信息中心等共同承办，中国科学院大学、中国科学技术大学等协办，中科曙光等单位战略支持。大奖赛面向国内各高校、科研院所、企业及社会相关专业人士及团体，并向选手提供百万级奖金、交流学习及工作机会等奖励。数十位来自中科院系统的科研单位、国家级超算中心、高校及知名企业的专家代表共同担任评审。截止目前，已经接到了近200个团队及个人的参赛申请。

(责编：郝孟佳、熊旭)