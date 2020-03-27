视频面试 居家签约 首都高校助力学生“云就业”

就业是民生之本，不仅关系到毕业生本人利益，也牵涉千家万户和全社会的利益。突如其来的疫情，打破了春季招聘的正常节奏，现场招聘会暂时取消或延期举行。为做好毕业生就业工作，首都各高校创新服务形式，通过线上指导、视频面试、居家签约等，为学生提供一站式服务。

招聘面试“云端”见

近日，北京市委教育工委、市教委、市人力社保局联合召开“北京高校2020届毕业生就业工作推进会”，指导高校做好疫情防控期间毕业生就业服务工作。截至目前，北京市已经举办了数十场不同主题的网络双选会，清华大学、北京大学、北京航空航天大学等高校也纷纷开展云端就业服务，不让一个学生掉队。

北京大学于3月6日举行首场线上就业洽谈会，350余家用人单位携23000多个岗位，在北京大学就业信息网上和毕业生“见面”。学生可以在“简历精准投递平台”上投递简历，并通过“视频面试”功能，与用人单位在线交流。北京大学校长郝平表示，下一步学校还将持续拓宽渠道、创造条件、优化服务，努力为学生提供更多的岗位选择的机会。

截至3月12日，北京航空航天大学已经举办了两场春季网上双选会，毕业生可以登录北航就业信息网，访问浏览网上招聘信息，通过“空中招聘”模块投递简历，还可以参加空中宣讲、空中双选、空中面试。在“北航就业”手机微信端，还有精准推荐功能，系统会根据毕业生设置的求职偏好，实时为学生精准推荐适合的岗位信息。

就业指导不断线

调试摄像头、确保声音清晰、检查衣着装扮……为做好毕业生在线“面试”指导工作，北京第二外国语学院为学生推介了“线上面试需要注意的八个问题”。在这个特别的就业季，应聘面试的方式变了，高校就业指导也需要跟上。

为帮助毕业生化解就业难题，解决职业困惑，中国人民大学专门设置了邮箱、值班电话、微信公众号后台留言等多种咨询平台，方便毕业生和就业中心老师沟通咨询。通过这些方式，毕业生可以咨询就业手续办理、职业生涯发展、简历修改、面试指导等多个方面的内容。

北京科技大学则通过“抖音直播”的方式，开展了几十场就业指导讲座。内容涵盖了如何确立职业目标，以及投递简历、面试着装，乃至表情管理等实用的求职技巧。在就业指导教师张静“一对一”指点下，该校材料科学与工程学院本科生范安明及时调整了求职策略，很快就顺利通过了一家科技企业的面试。

首都经济贸易大学也将原有的“简历诊所”“求职工作坊”“创业沙龙”等线下品牌讲座活动搬到线上，为毕业生提供国企求职、事业单位招考、公务员面试等专项课程和专题讲座。截至3月中旬，该校已累计开设了6门求职备考课程，组织了16场就业直播讲座，完成了3场“简历诊所”活动，服务毕业生2400多人次。

签约手续居家办

学生居家期间，就业手续怎么办理？为了方便学生与就业单位签约，北京外国语大学、北京工业大学、北京联合大学等高校都推出了就业服务新举措，确保毕业生在家就可办理相关手续。

北京外国语大学就业创业中心就制定了《疫情防控期间北京外国语大学就业手续简化方案》，为毕业生提供简便的就业手续办理服务。学生只需四步就可以完成就业手续办理：首先是登录就业管理系统申领就业书，同时将单位录用函以微信或邮件形式发送给学院相关负责老师审核；审核通过后，学院可将就业协议书快递给毕业生；待签约完成后，学生可在线完成就业去向填报；最后，学生再将签完的就业协议书拍照或扫描件发送回学校，待疫情过后再将纸质就业协议书返回校方盖章留存。

北京工业大学专门设立了就业创业服务党员先锋岗，并开通24小时紧急业务咨询电话，确保学生紧急事务“一事一办”“一人一办”。同时，进一步简化手续办理流程，实行就业手续办理电子化。举措实施半个月以来，已为60余人办理就业协议书盖章、违约领取新推荐表和三方、报到证办理等手续。

重点帮扶助就业

疫情防控期间，北京市提出要加强特殊群体精准帮扶，全面掌握家庭经济困难、身体残疾、少数民族等毕业生情况，实行分类帮扶和“一生一策”动态管理。建立湖北籍毕业生就业台账，尤其是针对武汉籍毕业生，有针对性地提供岗位信息、心理辅导，确保学生合理期望下的充分就业。

为支持湖北高校毕业生、湖北用人单位，3月16日至3月20日，清华大学联合武汉大学、华中科技大学、湖北高校毕业生就业指导服务中心共同举办了“清华—湖北高校联合在线大型招聘会”，参会的湖北高校有126所。此次招聘会共分3个专场、8个专区，包括特别设立的武汉专区，共有超过600家用人单位参加。

参加清华大学联合招聘会的毕业生可在线投递简历，并能实时与用人单位交流。华中科技大学人工智能与自动化学院毕业生赵晓通说：“联合招聘会中各招聘单位信息共享，既为同学们提供了很多就业机会，也为招聘单位提供了更多的可能性，有助于达到双方都满意的结果。”

对外经济贸易大学为湖北籍毕业生和困难群体毕业生开通了“绿色通道”。学校建立了162名湖北籍毕业生微信群，由专人24小时在线负责就业指导和帮扶，确保全校每一名湖北籍毕业生都能及时获得就业指导。此外，该校还加大对困难群体帮扶力度，拿出近60万元专项补助资金，对符合条件的家庭经济困难学生、湖北籍学生（含毕业生）开展就业帮扶。

■专家观点

高校就业指导要做到“两个结合”

张静（北京科技大学就业办公室副主任、全球职业规划师）：疫情期间，高校做好就业指导工作重点要做到“两个结合”，即全面动态摸底与个性化帮扶相结合、广集信息与精准引导相结合。

将全面动态摸底与个性化帮扶相结合。学校要远端掌握学生求职动态，了解学生需求，并根据毕业生实际需求进行个性化指导。注意运用抖音、zoom等平台为毕业生提供就业指导，提升学生的求职竞争力。同时，通过开展一对一的咨询指导，做好重点群体的就业帮扶。

将广集信息与精准引导相结合。学校要根据网络信息的传播优势，尽力尽早收集就业信息，畅通就业渠道，保障特殊时期就业信息总量不减少。还要了解学生的求职意向，帮助学生调整预期，“一生一策”加强个性化就业推荐和定向推荐，努力让就业信息精准落地。

当前，国家的抗疫形势正在转好，希望广大毕业生能够树立信心，个人努力做到“三个早”：早谋划。疫情的到来可能打乱了部分同学求职、出国的计划，与其被动等待，不如主动出击，尽快了解原定目标的可行性，寻找替代方案；早准备。现在正是春招的高峰期，求职需要经过信息搜集、参加双选会、简历投递、面试等流程，求职的同学要在求职前完成求职目标的确立、简历的制作、常见面试问题的准备等工作，这样才能够尽早收获理想的offer；早行动。现在还有同学抱着等待的想法，等考研复试、调剂万一失败了再求职，但企业招聘周期有限，5、6月份再求职也许会错过黄金求职期。今年很多企业都推出了“签约后学生读研违约免责”的利好政策，希望同学们早点行动起来。（记者 赵艳国）

来源：现代教育报

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