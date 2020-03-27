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疫情大考 留学生用理智和文明来答卷

2020年03月27日08:57  来源：中国青年报
 

从美国纽约肯尼迪机场起飞，经过13个小时，早晨7点在天津滨海国际机场落地，在飞机上等候9个小时，又经过一系列程序，这个不满20岁的留学生到达隔离酒店已是转天凌晨了。

知道孩子吃了东西睡着后，北京的吴女士才放松下来，她把夫妻二人与孩子30多个小时的对话都一一截屏保存下来，“给孩子回乡之旅做个全程记录，由喜到惊，中段精疲力尽，中下段风中凌乱，结局大团圆小欢喜。”

她说的“惊”是指孩子所乘的航班，因为有个留学生核酸检测为阳性，前后3排30名乘客被留在天津隔离观察，其中包括自己的孩子。

孩子一路的表现有些出乎吴女士的预料，在飞机落地后的漫长等待中，这个在帕森斯艺术设计学院留学不到两年的孩子表现得非常理智，还耐心向父母解释：“我们赶上新流程，机场的工作人员可能还不熟练。乱指责不能帮助他们提高效率。比我们更难的是空姐，她们一直都在工作。”

“通过这件事，发现我的‘宝宝’太可爱了！”吴女士说，30多个小时里，自己几次情绪失控哭泣落泪，但是看到不满20岁的孩子无比镇静，又觉得欣慰。这对孩子和家长来说都是一场难得的历练。

近日，由于国外疫情暴发，很多中学、大学停课，留学生们开始返回国内。有的家长感觉和孩子之间已经很久没有这么密切联系过了，因为航班情况总在变化，要不停地越洋商量回家的路线；有的国家直飞国内的航班取消，很多留学生转机三四次，行程二三十个小时；机票难买，有的家长咬牙第一次给孩子买了公务舱；也有的留学生2月从国内辗转东南亚，在第三国停留14天后，赶回澳大利亚上学，但是上了两三周课后，又忙着买机票飞回国内。

几乎每个有留学生的家庭近期都遭遇了一系列的难题，牵挂、担忧、纠结、矛盾，太多的负面情绪。但像吴女士这样，很多人都惊叹孩子在动荡面前处事不惊，也感动于孩子的守规则、诚实。

一位约翰·霍普金斯大学的学生家长记录了自己当爹后最焦虑的38个小时。孩子在填入境健康表时，在近期是否与发热的人接触过的选项里，老老实实填上了“yes”。其实，他3天前与这位同学聚餐，之后同学发烧但转天就已退烧，应该是普通感冒。不过，这个诚实的“yes”让孩子比其他乘客多了一道检查，乘救护车到专门医院进一步检测。

得知孩子无恙，这位也曾是留学生的70后家长由开始的恼火转向冷静的思考：“这代00后留学生，他们并不是我们曾担心的娇生惯养的一代，他们不会为保全自己而欺骗他人……希望这些年轻人代表的是中国的未来。”

他说，通过孩子在外留学，看到了新一代中国青年的诚实、正直和勇气。

“不少在国外留学的孩子很守规矩，诚信自律，不说谎。在巨大的灾难面前，想着别人，有同情心。”一位家长说，美国疫情刚暴发时，自己在北卡罗来纳州读书的孩子手里有100个口罩，当即给他在另一个州的美国高中老师寄了40个，随后又给了同学20个。还听说有的孩子把国内家人寄的口罩都捐给了当地的医院。

“国内疫情开始时，孩子非常惦记我们，到处买口罩寄回家，捐款给华人团体用于购买防疫物资运往国内，现在轮到我们给她寄口罩了。”一位父亲说，自己的孩子在波士顿读本科，学校已经停课，同学之间互相帮忙，现在挤住在学姐校外租的房子里，准备过几天回国，“每个留学生后面都是一个家庭在支撑在受折磨。灾难可怕，但这是一次磨炼，谁都会终身难忘”。

一代人有一代人的担当，在防疫一线，有不少00后开始担当重任，同为这批人的留学生们，则选择出国深造，为今后做知识储备。当大批中国留学生返家时，也有人选择留下来静心读书。

“我女儿不回国，住在我们的一位朋友家里。她现在每天很安心地宅在屋里上网课。已经有两个星期没出门了，但她自己觉得很好。”这位“女儿在美国马里兰州读书”的父亲很尊重女儿的选择，“我觉得留学生们的素质普遍很高，他们会互相支持。面对国外同学对中国形象的一些误解和故意扭曲，甚至是敌视，他们能够容忍，并以自身的文明和认真读书的形象获得这些同学的认同，而不是直接去反抗去敌对，他们是很理智的一代人。”

这位父亲也曾在美国工作过一段时间，从家长角度，他觉得00后的留学生看世界的视野比家长更广，孩子在互联网上浏览信息的深度和广度远远超过自己。

疫情袭来，无论是国内还是国外，网上都充斥着各种流言，一些危言耸听的消息时不时搅动人心。

“由于他们接受了系统的科学训练，不会盲信网上不负责任的消息。但是他们对于父母所传递的信息，还是非常认可的。所以父母要负起更大的责任，怎样过滤掉那些谣言和不负责任的传言。”这位家长觉得疫情之下，自己也有非常多的收获，“只有父母以理性和开放的心态去倾听孩子的看法，才能有助于他们在这次重大的疫情恐慌下，作出一个长远理性的选择。”

记者 李新玲

(责编：郝孟佳、熊旭)
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