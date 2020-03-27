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建设一所让社会尊重的最美乡村学校

2020年03月27日08:53  来源：中国青年报
 

吴春来在给凡龙圩学校四年级孩子上语文课。受访者供图

“疫情放假，孩子们的网课上得怎么样？”2020年年初，湖南省永州市语文教研员吴春来老师结束了在东安县凡龙圩学校的3年支教工作，但是他依然惦记着那里的老师和孩子。几天前，他给学校的唐民强老师打电话，询问孩子们的情况。

“很多农村孩子没有智能手机，有的父母寄回来手机，但爷爷奶奶也不会用，网络教学还有很多问题需要解决。”唐民强实话实说。

“3年后，我们要把凡龙圩学校建成永州市最美的乡村学校。”2017年9月的一天，吴春来在凡龙圩学校举行了到任后第一次家长会，台下板凳上坐着的几乎都是学生们的爷爷奶奶。

“这是一个梦，实现起来需要学校、学生和家长三方合力。各位家长，你们并不是把孩子放到学校就万事大吉，要告诉孩子做人的道理。我们的校训有8个字：实事求是，光明磊落，要告诉孩子说老实话，做老实事，实事求是。长大做正当人，光明人，告诉孩子懂得尊重，告诉孩子懂得努力，告诉孩子懂得感恩。”

3年后，凡龙圩学校面貌焕然一新。“正心明道真教育，格物致知实作为”是刻在校门口两边的对联。校门口还竖起一块校训石，是原国家教委一位领导题写的：实事求是，光明磊落。

以前，这是一所没有大门的学校。吴春来从东安县教育局申请到一笔校园修缮资金，他还带着学校几名男老师一起整饬校园。终于，学校有了校门，吴春来亲自创作的校歌“上了墙”，校门口的两道矮墙经过粉刷变成“诗墙”，写上五六十首唐宋诗词，配以美丽的图画。操场修整了，校园里种草种树种花。

一位休产假归来的女老师说：“我都认不出来自己的学校了，简直美得像花园一样。”

最初，吴春来注意到学校的学生见到老师表情胆怯，从来不敬队礼问好。在课堂上，孩子们也是低着头，有睡觉的，还有玩玩具的。“我向小朋友们也提几个要求，在校园里见到老师一定要问一声好，还要身体前倾，目光看着老师说。上课的时候要多提问，多思考，多记笔记，多和同学讨论、交流学习，下课后认真完成老师布置的作业”。

吴春来说：“我的梦想就是像陶行知先生一样，建设一所让社会尊重的最美乡村学校，教师敬业、学生乐学、校园有文化。”

教学改革最重要的阵地，还是在课堂上。“课堂教学的目的就是调动包括差生在内的所有学生，再差的学生，老师也不能歧视，不能放弃。”

所有老师对这位第一校长的课堂都充满期待和好奇，因为吴春来到凡龙圩学校，最强调的就是“课堂教学”。“真正的好课其实并不精彩。在课堂上，我没有什么绝招，归纳起来只有5个‘多’字，即多到学生中去，多让学生提问，多让学生展示，多让学生思考，多让学生讨论”。

“五多”，说起来简单，真正做到不容易。

上课前，他到教室了解学生情况，恰巧认识了石同学。他外表憨厚，天资并不聪慧，和大多数农村孩子一样，看上去老实巴交，用“木讷”一词形容并不为过。“不管我问什么，他都不说话，总是给我一个羞怯的笑容”。

在课堂上，为了活跃课堂气氛，吴春来先带着孩子们来了一曲班级合唱，看到有些学生表情拘谨，吴春来又让学生们一一站起来做简单的自我介绍，这样学生们才稍稍镇定下来。吴春来走下讲台，站在学生身边和学生进行互动，鼓励学生多开口多举手。“不管想表达什么，我的课上可以随时站起来，或者举手示意老师”。

那天讲的课文是《海燕》和《雷电颂》，吴春来走到石同学身边说：“请你站起来有感情地朗读《海燕》。”石同学紧张地站了起来，脸憋得通红，等了半天，却一个字也读不出来。石同学以为会被老师严厉地批评，课堂氛围也变得紧张起来。吴春来摸摸石同学的头，示意他坐下，然后说：“看来，人的潜能爆发起来是需要蓄能的，老师小时候也是这样，没关系。”同学们都笑了，课堂气氛又轻松起来。

吴春来注意到很多男生的指甲没有剪，头发也比较长，而石同学的衣着整洁，指甲很干净，于是表扬了石同学，“石同学是我们班的帅哥，着装干净整洁，老师很喜欢，同学们都要向石同学学习，注意自己的仪表！”石同学原本胆怯的脸上闪过一丝不易察觉的光芒。在讲到《雷电颂》一文时，吴春来拿着教科书缓步走到石同学身边，“石同学，请你来读……”石同学站起来，沉默了两秒钟，终于磕磕巴巴地读了起来。

“平时的课堂上，老师总是忽略了这样的学生，把目光集中到几个基础好的学生身上，但对教育来说，没有尽职尽责。”吴春来说。

下课后，孩子们围拢过来。“吴校长，还能给我们上一课吗？”

“没时间了。”

孩子们低下头，显得很不高兴。“那下周能来吗？”

“可以。下周不见不散。”孩子们又笑了。

从2017年到2019年，吴校长为凡龙圩学校的孩子们讲课近200节。既给孩子讲课文，也给老师讲教法。有人说吴春来上课成瘾，上课成魔。吴春来则说，对于老师，上课是看家本领，作为校长，最有说服力的就是上课。

“在来这所学校之前，我心里知道，想改变这所学校并非容易的事儿。”凡龙圩学校是很多乡村学校的缩影，学校里的孩子90%以上都是留守儿童，学校教学质量不高，老师的业务水平不高，有的老师对教育不是很热爱。

在观察一个多月之后，吴春来发现老师从来不到学生中去，整堂课都站在讲台上，或者打开多媒体，或者手持书本从头上到尾，从来不让学生展示、讨论、思考、提问。这也是吴春来提出“五多课堂”的直接原因。

“吴校长，不是我们不想在课堂上让孩子多发言，多讨论，关键是这些农村孩子不行，没有见识，脑子也不灵光。我们真的做不来。”一个女老师找吴春来哭诉，说她的班上就有这样的学生。

吴春来决定给孩子们上一节课，“没有教不好的孩子，关键是教师要下功夫”。

那是四年级的语文课，班上的男孩龙龙就是女老师所说的问题学生，但他很积极，总是举手表示要回答问题，吴春来请他朗读其中一首古诗，他一张口，全班同学就开始哈哈大笑。这个男孩声音很小很尖，发音靠前且不准确。下课之后，他带着孩子去了办公室，老师们都围拢过来观摩。

“龙龙，如果不会说话，长大了连女朋友都找不到，知不知道？”吴春来给龙龙倒了杯水，让他坐下。“别紧张啊。老师说一个字，你跟着学一个字，尽量打开嘴巴，用气息发声。故-人-西-辞-黄-鹤-楼……”

吴春来一个字一个字地教，为了方便孩子感受自己的发音，他单腿蹲在地上，脸和龙龙离得很近。15分钟过去了，龙龙终于可以把一首诗完整地读出来，声音也大了许多。“加油，老师为你鼓掌，回去每天多练习。”吴春来站起来时腿有点发麻，但心里特别高兴。

“吴老师站在讲台上的时候，眼睛里是有光的，那是一种很有穿透力的光，也许就是我们常说的激情。”凡龙圩学校的张铁生老师说：“吴春来老师的教学主张，给我们这所普通的乡村学校带来的冲击是巨大的。”

张铁生当时是校长，“五多”教学理念从班级试点到所有学科全面推广，成立了领导小组，进行定期听课教研，并将“五多”理念作为老师的课堂考核的依据。“我们的课桌不再是一排排摆放，而是5个学生一堆，老师必须要改变自己的教学方式，走到学生当中去。

“我们学校的成绩过去在东安县是倒数的，吴校长推行改革之后，学校的成绩在全县名列前茅。”张铁生说，“吴老师支教结束了，他的‘五多’课堂理念一定会留下来，成为我们的宝贵财富。”

记者 桂杰

(责编：郝孟佳、熊旭)
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