补上家庭教育这一课，居家学习是个难得机会

一场突如其来的疫情，让全国学生熟悉了网课这种在家学习的全新模式。一时间，被网课“逼疯”的家长们屡屡登上微博热搜，网课似乎给家庭教育带来了一场不小的考验。

“是骡子是马，牵出来遛遛。”教师们很喜欢把这句中国老话挂在嘴边。疫情期间，网课恰巧就是家庭教育的一面“照妖镜”。有的家长被“逼疯”，因为他们第一次认识到教育是如此考验人的耐心；有些家长却可以从容不迫，将工作、教育、生活安排得井井有条。

据调查，家校沟通存在的最严重的两个问题分别是“家长认为教育孩子主要是学校和老师的责任”和“家长参与沟通的积极性不高”。尽管多年来教育界不断地向家长们强调家庭教育的重要性，但家庭教育的重要性依然被许多人“忽视”。许多家长乐得当个甩手掌柜，习惯性将孩子学生成长的“责任”全盘甩给学校，觉得反正一切“有学校呢”，一旦孩子学习出现问题，要么拼命选报课外补习班，要么对学校“提出要求”。对于网课，自然会觉得只是把学校的教室搬回了家里，上了几天课，才发现并没有想象中那么轻松。

教育主管部门曾指出，“停课不停学”不是指单纯意义上的网上上课，也不只是学校课程的学习，而是一种广义的学习，只要有助于学生成长进步的内容和方式都是可以的。学校教育固然重要，但在孩子成长过程中，有许多东西是无法在课堂、在教科书里学到的，从长远角度来看，家庭教育的重要性在某种程度上甚至要大于学校教育。孟母三迁、画荻教子，我们在学习这些典故的时候不能只是成语词汇量“+1”这么简单，而是要明白一个从古至今的“硬道理”——家庭教育对于孩子而言至关重要。

要知道，父母是孩子的第一个老师，也是最好的老师。此次疫情恰好给了家长一次为长期缺失的家庭教育“补课”的机会。家长应该通过这次难得的机会，与孩子进行充分的沟通，培养孩子良好的涵养与品行。刚开始，重拾责任可能有些“痛苦”，但建立起良好的家庭教育环境，对孩子未来良好的发展意义重大，也希望这些家长能够品尝出其中的“痛并快乐着”。

当然，从教育资源的角度看，网课这种形式还需要进行更多的探讨，其授课模式、内容、学习方法都有值得改进之处。短时间内，受限于地域、网络基础条件、学生家庭状况等诸多因素，网课主要承担着补充教育资源的辅助作用；长远来说，网课必将在家庭教育模式中挑起大梁。

(责编：郝孟佳、熊旭)