北京发布师生返京要求 学生随家长返京要隔离14天

人民网北京3月27日电（李依环）据北京市教育委员会消息，随着时间的推移，大中小学生在家的时间已满两个月，虽然还没有到具体开学时间，但按照整体计划的安排，北京市委教育工委、市教委已经开始分批次分类型做开学前的一些准备工作。

近日，北京市委教育工委、市教委针对部分教职工及学生返京问题做了整体部署。对于基础教育阶段的中小学幼儿园，下发了《关于做好学生和教职工返京的工作通知》。

一、学生随家长返京，要严格按照北京市疫情防控工作要求，通过“京心相助”小程序进行健康打卡，社区报到签到，居家或集中隔离14天。学生家长要及时向学校上报行程和孩子健康状况。

二、教职工返京，要严格按照防疫工作要求，及时登录“京心相助”小程序进行健康打卡，并居家或集中隔离14天；对于确需留宿学校集体宿舍的教职员工，学校要在确保可提供14天隔离，并且确保学校防疫安全的条件下，向区教委报告审批后方可逐步返校。对于目前校内仍有学生的，要特别注意做好防控工作。

最后，对于高校师生何时返京、返校，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕表示，高等教育领域要求京内校外有固定居所的老师，可以按计划按批次返京，并严格执行14天的隔离。在高校校内宿舍居住的老师，建议先不返京，等待有开学的通知再返京。对于大学生仍然是要做到不离家不返校，坚持在家做好线上的学习，耐心等待学校开学通知。

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