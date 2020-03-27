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青春期孩子难办？不给他反叛的“机会”

2020年03月27日07:56  来源：中国青年报
 
原标题：青春期孩子难办？不给他反叛的“机会”

　　青春期孩子难办？不给他反叛的“机会”

　　抗击疫情的这些日子，爸妈天天和孩子守在一起，平淡的日子变得热闹起来。孩子那充满创意的十万个为什么，那些不断收拾又不断被搞乱的房间，必须不断变换花样的一日三餐等，都让父母疲于应付，如果再碰上总是反叛顶撞的青春期孩子，日子就更艰难了。

　　父母们通常都很害怕孩子青春期时的反叛，因为不仅会给父母本身制造很多麻烦，增加监护的成本，更关键的是，年轻人在反叛时往往会做出很多伤害自身利益的事，比如为反抗而反抗，即使父母是对的也要固执己见，像在该穿冬衣的时候拒绝加衣，因为不喜欢某个老师而故意不好好学那门功课，等等。此外，反叛期的年轻人还有可能拒绝安全的规则和约束，丧失对危险的敏感和判断，极端者还会故意尝试高风险刺激，如毒品、犯罪团伙、飙车、出走以及伤害重要的人际关系等。

　　青春期的孩子为什么会反叛？

　　进入青春期的人面临一个重大的矛盾：身体在很短的时间内快速发育，但是心理的发育却跟不上，身心冲突，让他们自己感觉困惑。如果这时身边还有一对只盯着问题的父母，日子就更难过。内心困惑加外在压力，孩子就容易出现逆反。

　　其实，青春期反叛的矛头最初是指向其原有的身份：小孩子。他们不要再做小孩子，要做独立自主的成年人。他们那些看起来像在反叛父母的言行，其本质是反抗自己的孩子身份，是在寻找并建立自己的同一性，重新定义自己：我是谁？我从哪里来？我将往何处去？

　　所以，青春期的变化是必然的，但是青春期的反叛却不是必然的。如果我们做父母的关系和睦、成熟负责，对孩子渴望成长的动机与行为给以肃然起敬的尊重，对孩子给予足够的信任，全力配合并积极参与孩子的精神成长——最低限度，我们不给孩子反叛的机会（我们的指责、猜疑和惩罚都是在为反叛提供机会），那么孩子在青春期的变化就会向成熟、成长和自立发展。

　　孩子在青春期的种种“反常”行为其实是成长欲望的表现，他们需要在试错排错中成长，积累属于他们自己的人生经验。比如突然间，家里的男孩子要烫发，而女孩子却要剃头，看起来惊世骇俗，其实也都是其自我探索的方式而已，这种事不会有什么伤害性后果，做父母的不妨让他们去尝试。你会发现，要不了多久，那烫过的头发就变成了寸头，而那剃光了的头上却多了顶漂亮的小帽子。他们用这种方式去探索世界，同时附带测试父母，你们的表现让他们满意，为反抗而反抗的动机自然也被削弱。他们下一次的自我探索也会更为单纯。

　　此外，我们要信任的不仅是孩子，首先是我们自己。信任自己，是指相信自己的榜样作用，相信自己过往对孩子的基本教育已经在孩子心里扎下了根。而信任孩子，就是相信他正在探索有关个人成长的人生课题。因此，只要他们所探索和尝试的新事物不会伤人和伤己（这是底线），就让他去试，让他自己去体验承担后果的感觉。这些来自生活的实际教育不仅胜过父母的千言万语，而且可以让孩子快速学到对自己的行为负责。

　　所以，不涉及安全的问题，就放手；涉及安全的问题，温和地坚持原则。如果遇到触及底线的问题，我们就要秉持信任与尊重，诚恳地与他们交流。对他们的决定，保持好奇而不是评判的态度，与他们讨论这个伤人或伤己的决定，会给当事人及其家庭带来的后果……当这样的交流成为习惯，一定会触发孩子的思考并改变决定。

　　总之，青春期的叛逆源于对独立的渴望，尊重这种渴望，他们就会健康发展，打压这种渴望，他们就会退行——保持孩子时期的依赖状态。眼前看，爸妈打压一通是省心了，长远看，这样的孩子不仅难有大的成长，而且将来有“啃老”的风险。

　　杨眉 来源：中国青年报

(责编：冯粒、曹昆)
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