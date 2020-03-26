教育部：遴选高校退休教师到西部支教支研

人民网北京3月26日电（孙竞）近日，教育部印发《高校银龄教师支援西部计划实施方案》，启动实施高校银龄教师支援西部计划。计划面向西部地区行业、产业、企业急需的紧缺专业，遴选组织一批高校优秀退休教师支教、支研。

根据《方案》，2020年将从部分部属高校招募120至140名退休教师支援中国石油大学（北京）克拉玛依校区、塔里木大学、滇西应用技术大学。首批援派教师拟于2020年春季学期到位。

《方案》要求，首批援派教师一般从教育部直属高校退休人员中遴选，年龄一般在70（含）岁以下（身体情况较好者可适当放宽年龄要求），具有副高级以上职称，一线教学科研经验丰富，政治可靠、师德高尚、爱岗敬业、业务精良；身体健康、甘于奉献、不怕吃苦、作风扎实。

援派教师工作以课程教学、教学指导、课题研究、团队建设指导为主，短期授课、远程教育、同步课堂、学术讲座（报告）为辅，采取传、帮、带的方式，指导受援高校教师做好教学和科研工作，把先进教学方法和科研理念传授给受援高校教师。长期援派教师，支援服务时间原则上不少于1学年，每学年承担不少于64课时的教学工作，参与指导1项课题研究，通过传、帮、带方式指导青年教师，组织开展若干学术讲座、教研等活动；短期和远程支援教师，按照“突出实效、形式多样、时间灵活”的原则，根据受援高校需求，认真做好支教、支研工作。

关于援派教师的待遇及管理问题，教育部教师工作司负责人表示，教育部从部本级经费中直接划拨出资金，用于发放援派教师补助，补助可根据援派形式按年、按月或按课时发放。同时，教育部还积极协调受援高校提供岗前培训费、派出地往返交通差旅费、意外保险费、必要的商业医疗保险费、采暖费等保障性经费。援派教师服务期间人事关系、现享受的退休待遇不变。

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