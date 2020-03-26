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中共中央 国务院全面部署新时代大中小学劳动教育

2020年03月26日20:05  来源：教育部网站
 

日前，中共中央、国务院印发《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》（以下简称《意见》）。《意见》强调劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容，要全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，把劳动教育纳入人才培养全过程，贯通大中小学各学段，贯穿家庭、学校、社会各方面，把握育人导向，遵循教育规律，创新体制机制，注重教育实效，实现知行合一，促进学生形成正确的世界观、人生观、价值观。

《意见》对加强新时代劳动教育进行了整体设计。一是阐明基本内涵，强调当前劳动教育重点是在系统的文化知识学习之外，让学生动手实践，出力流汗，在劳动实践中进行教育。二是明确总体目标，面向全体学生，从思想认识、情感态度、能力习惯三个方面提出要求，强调要体认劳动不分贵贱，培养勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神。三是健全劳动教育课程，设立劳动教育必修课和劳动周，保证必要的劳动实践时间，同时强调其他课程要有机融入劳动教育内容和要求。四是规定劳动教育基本内容，要求开展日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动。同时分学段提出教育内容要点，大中小学各学段各有侧重。五是强化劳动教育评价，把学生劳动素养作为衡量学生全面发展的基本内容，注重评价结果在评优、升学就业中的使用。六是强调实施途径多样化，家庭要发挥基础作用，注重日常养成；学校要发挥主导作用，注重系统培育；社会各方面要发挥协同作用，支持学生走出教室，动起来、干起来。《意见》还明确了各级党委、政府的职责，强调要在党委统一领导下，把劳动教育摆上重要议事日程，出台相关政策措施，加强保障条件建设，推动建立全面实施劳动教育的长效机制。

(责编：孙竞、熊旭)
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