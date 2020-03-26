原标题：安徽高三年级学生4月7日返校 初三年级学生13日返校

中新网合肥3月25日电 (记者 吴兰)《安徽省人民政府关于2020年春季学期全省学生返校安排的通告》25日晚间发布。《通告》明确安徽全省各类学校学生返校时间——4月7日高三年级学生返校，4月13日初三年级学生返校。

根据当前疫情防控形势需要，经综合研判分析，2020年春季学期安徽全省学生返校时间具体为：

4月7日高三年级学生返校，4月13日初三年级学生返校。

初高中其他年级、中职学校学生及小学、幼儿园、特教学校学生返校安排，由各市人民政府结合当地疫情形势以及学校基本防控条件、师生和校园公共卫生安全等保障情况审慎研判确定，制定分类分批、错时错峰返校方案，但返校时间不得早于4月20日。

高校学生返校，视疫情形势另行安排。

在各学段学生(高校除外)未全部返校前，培训机构一律不得组织线下培训。

当日同时发布的《中共安徽省委教育工委安徽省教育厅关于切实做好高三初三年级学生返校工作的通知》明确，各地各校要在返校前对所有教职员工(含校内相关服务企业员工，下同)和学生近14天以来的身体状况、活动轨迹等信息进行摸排，精准掌握每个人的详细情况，逐人建立健康档案。

按照疫情防控相关规定要求，返校后须保障教职员工和学生佩戴口罩，每人每天2个。不得强制要求家长准备口罩等物资。

疫情防控期间授课教师不变，按照不超过40人组建临时授课班，一人一桌，保持合理间距，若校舍确有困难，实行上下午分时授课。以班级为单元，做到学习生活活动空间相对固定，接触人员清楚。

(责编：孙竞、熊旭)