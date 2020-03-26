原标题：辽宁：4月中旬起分5个批次组织师生返校复学

新华社沈阳3月25日电（记者王莹、包昱涵）记者25日从辽宁省教育厅了解到，全省自4月中旬起分5个批次组织师生分级分类、错峰错时返校复学。其中，第一批次安排高三年级学生开学，实行省域内同步返校，具体时间由省教育厅通知。

据介绍，其余4批依次为初三年级实行同一市域同步返校，具体时间由市级教育部门通知；中小学其他年级及中等职业学校实行同一市域错时返校，具体时间由市级教育部门通知；高等学校按照教育部安排确定开学时间，高校留学生复学视国际疫情发展另行确定；各类幼儿园待疫情得到全面控制后安排开学。

辽宁要求各地区、各学校在开学前对师生员工健康状况开展摸底排查，加强校园内教室、宿舍、食堂等公共场所的保洁和消毒，设置一定数量的隔离观察室，确保口罩、测温仪、消毒液等物资储备充足。

各地区在本地正式开学前至少1周，组织疾控、公安、消防、城管等部门组成验收评估组，对辖区内所有学校校园内外的防控现场进行全覆盖、拉网式验收评估，评估合格的学校方可如期开学。

开学后，各学校暂停聚集性校园活动，师生员工进出校园严格体温检测和登记，实行错时洗浴、错峰就餐。同时，要高度重视师生心理疏导，开展战“疫”专题教育，对延期开学期间学生居家学习情况进行逐一摸底和诊断，精心做好教育教学衔接。

(责编：孙竞、熊旭)