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清华博士村头战“疫” 一桌一椅就是阵地

2020年03月26日09:17  来源：中国青年报
 
原标题：清华博士村头战“疫”

最近，在甘肃省成县纸坊镇马寨村的战“疫”队伍里出现了一个新面孔，他和镇村党员志愿者一道，张贴疫情防控最新通告、发放宣传单页、登记外来人员信息……“这个志愿者可了不得，人家还是清华的博士！”马寨村党总支书记苏爱弟骄傲地说。

他叫苏波波，2017年硕士毕业后在新疆一所大学参加工作，又在同年10月考上清华大学心理系2018级博士生。今年春节前，假期返乡的他，面对突如其来的新冠疫情，回家主动隔离14天，一切正常后，看到日夜坚守在“疫”线、辛勤工作的值班人员时，立即请战，参加村上的防疫工作。

一张桌子，一把椅子，就是苏波波工作的阵地。这些天里，他战斗在抗疫一线，昼夜坚守在防控检测点上，并积极向群众宣传防疫政策和措施，时刻提醒村民出门戴口罩、不去人员密集场所，积极倡导疫情期间丧事简办、婚事推迟，不聚集不聚餐等。他尽职尽责，做起了马寨村的“守门人”。

“苏波波虽然学历高，但是在平凡而琐碎的防疫工作中非常认真，对于外来人员，他非常耐心地解释，劝其不要进村。遇到下雨下雪的时候，他让年龄大的同志回家休息，自己坚持在岗。”马寨村工作人员说。

2018年夏天，成县纸坊镇马寨村——地处该镇最南端的山沟沟里飞出了一只“金凤凰”，苏波波考上清华大学心理系博士，成为大山里广为流传的一段佳话。虽处于艰苦的生产生活环境，但在国家的教育帮扶政策、家人的支持鼓励及个人的努力付出下，苏波波顺利就读博士。

求学路上，得到了政府和乡里乡亲的大力帮助，苏波波立志要做一名对社会有用的人。“疫情面前，人人有责，我要做一些自己力所能及的小事情，回报家乡父老。”在防控一线，苏波波服从镇村组织安排，全力协助防疫工作，赢得村民纷纷点赞。“有很多学生党员积极参与到这场战‘疫’中，作出了更大的贡献，我做得太少了。”他谦虚地说。

“苏波波家是建档立卡贫困户，过去家里生活十分艰难，父亲常年身体不好，不能外出打工赚钱，他和弟弟一起求学需要很大的开销，家庭一度陷入窘境。”纸坊镇党委书记王海峰说，当地政府多方帮助苏波波渡过难关，如今，他用最朴实的工作态度，彰显着青年大学生的责任与担当。

在成县抗疫一线，连日来，像苏波波这样的大学生志愿者，遍布在成县乡村、社区，发挥着生力军和突击队的作用。

“新时代的大学生和青年志愿者，在祖国和家乡需要的时候，挺身而出，贡献力量，体现了可贵的责任和担当。”团成县委书记杨星悦说，目前，该县累计有大学生志愿者168名、其他行业领域青年突击队志愿者402名、志愿服务队员581名踊跃报名参与防疫工作，成为疫情防控一线亮丽的风景。（马富春 左谦茹）

(责编：孙竞、熊旭)
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