原标题：武汉科大：“抗疫新故事”成为思政课教材

几天前的一个夜晚，武汉科技大学医院院长暨洪山区青菱街社区卫生服务中心主任谭伟教授刚从病房出来，就通过视频连线，进入《中国近现代史纲要》课堂。此刻，武汉科大的146名大一学生身处全国各地，正在“云端”等待着这位战“疫”尖兵。

作为武汉市洪山区新冠病毒解除集中医学观察专家小组组长，谭伟带领462名医护人员，在战“疫”前线坚守50多天，守护辖区20万居民的健康，同时还要对辖区60余个隔离点、数千名隔离病人进行CT复查、核酸采样、核酸血清抗体检测等工作。“如何在社区构筑疫情防控的第一道防线，我有太多的思考和想法要告诉同学们”。

全民战“疫”是一堂大课，能够延伸高校思想政治教育的广度与深度。武汉科技大学及时将疫情防控中广大师生、校友的战“疫”故事变为第一手教材，让精彩的战“疫”故事从现实走进思政课堂，通过“云端思政课”引领学生在战“疫”中成长。

马克思主义学院思政课教师罗天强在直播中引入微视频《最美逆行者》，讲述战“疫”中发生的感人事迹，在舆情剖析中引入情境评论，帮助学生对“无私奉献观”“为人民服务观”和“抗疫精神”产生更直观的认识。

回忆不久前的一节战“疫”思政课，资环学院环境工程专业的大学生杨帆感慨：“越是困难时刻，我们越能强烈感受到中华民族迸发出的强大凝聚力。作为即将毕业的大四学生，我深切体会到个人成长与国家发展的密切联系，在未来的人生旅途中，我将积极奋斗。”

“云端思政课”讲台上，不仅有教师、辅导员，更有医护人员和专家学者。该校理学院线性代数主讲教师龚谊承副教授在医院照顾丈夫的同时，坚持在病房直播上课，从未缺席一堂课。“龚老师用实际行动诠释了师德力量。”学生成子睿在感动之余，开始思考青年学生的责任担当。

思政教育要滴灌到学生心坎上。早在1月下旬，该校110名辅导员、650多名班主任就利用“网对网”和学生“心连心”，在“云端”与每名大学生建立起联系，通过“云班会”“云团日”“云党日”“云就业”关爱学生心理健康和学习生活。

战“疫”停课不停学，学校学工处通过摸排，为1535名家中未装无线网络的家庭经济困难学生发放近10万元的流量补助。

既要讲好思政课教材的有字之书，又要讲好战“疫”的无字之书。疫情防控的科研工作者、宣传员、交通卡点的守门员、物资转运的勤务员……在与疫情较量的各条战线上，该校青年学生勇做奋进者、开拓者、奉献者。

疫情暴发后，本科生匡征凌在郭凯文教授的指导下，围绕如何消除大学生的过度恐惧心理，防止疫情对他们产生负面影响开展研究。近日，以他为第一作者的论文《武汉某高校大学生对新型冠状病毒肺炎防疫知识认知及心理状态的调查》在国际学术期刊《热带医学》发表。

疫情期间，国际学院学生谢子豪的妈妈在外工作无法回来，他独自在武汉。这名95后大学生主动为社区守大门、给进出人员测体温、为居民运送生活物资，在社区防疫岗位上坚守40多天，“仿佛一夜间就长大了，做志愿者的日子，我深切感受到自己的那份责任”。

1月19日，医学院临床医学专业大二学生薛沛然发现父亲头疼、发烧，陪父亲到医院就诊，父亲入院后即确诊患有新冠肺炎。1月26日，他自己也确诊。短短一周内，奶奶、姑父、姑姑相继确诊，一家5口都住进医院。

这名00后大学生预备党员主动请缨，向病友科普七步洗手法、口罩正确戴法；面对患有其他疾病的病友，他用专业知识讲解常见治疗手段；护士忙不过来，他帮忙搬运器械药物、与患者沟通。2月23日，薛沛然康复出院。几天前，他到医院献出400毫升血浆，“生病住院、隔离期间，没花一分钱，捐献血浆回报社会，我义不容辞”。

该校团委广泛动员志愿者、团学骨干报名组建志愿者队伍，为奋战在前线的学校医院医护人员子女开展“一对一”线上学业辅导、读书交流、亲情陪伴等服务，217名医护人员家庭受益。据初步统计，在全国各地，该校有1000多名学生用实际行动助力疫情防控，描绘“大写青春”。

武汉科技大学党委书记孔建益说：“疫情是对教育的一场大考，我们要化‘疫情危机’为‘教育契机’，把疫情当教材，把灾难当课堂，充分运用‘互联网+思政’，巧打‘组合拳’，用鲜活鲜明鲜亮的德育元素教育激励鼓舞广大学生。”（梅海兵 胡林 朱娟娟 雷宇）

(责编：孙竞、熊旭)