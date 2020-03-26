留学西班牙学子：需要防疫物资和心理援助

卢赫收到了来自同济大学校友会捐赠的口罩。

1月末，西班牙加泰罗尼亚理工大学博士生卢赫正在为国内抗击疫情组织捐助。让他没想到的是，时隔不到两月，他在西班牙等着从国内寄来的口罩。

多方援助助力学子抗疫

3月18日，卢赫收到了来自自己的硕士就读学校——同济大学校友会捐赠的口罩。该批口罩共1000只，因西班牙相关规定，被分成6个包裹寄出。作为加泰罗尼亚理工大学中国学生会主席，卢赫和学生会工作人员在西班牙疫情开始蔓延时做过统计，该校逾400名中国留学生中，约1/4的学生只有2到3个口罩，如果按照这些急需学生每人20到50个口罩的量，约需2000到5000个口罩。但摆在卢赫面前的是，即使同济大学校友会捐助的口罩加上中国驻西班牙大使馆寄送给中国留学生的口罩，还是有缺口。“目前想的是如何将这些口罩合理分配给最需要的学生。”卢赫说。

加泰罗尼亚理工大学的中国留学生中，疫情暴发后回国的学生约占5%，大多数仍留在学校。疫情升级，大家难免会有恐慌情绪。对年龄较小的本科生来说，压力尤大，家里人也十分担心他们。在学生会群里，随着疫情的发展，学生关注的话题从要不要囤货、要不要自主停课到纠结要不要回国。“现在大家的情绪在慢慢稳定。” 卢赫说，“学生会下一步的工作重点是万一有中国留学生不幸感染新冠肺炎，如果需要医疗援助，学生会将安排工作人员帮助其联络医院。尤其是对于刚到西班牙不久的学生，其语言交流不是很顺畅，会协助其同医院联系，与医生进行交流，使其可以得到最合适的治疗。”

同时，中国驻西班牙大使馆教育组组织了西班牙各地区的医疗志愿小组，志愿者多数为在西班牙读医学的学生。“比如有中国学子发烧，志愿者会提供一些建议，相当于线上小医生。” 卢赫说，“但中国留学生还是面临防疫物资不足的状况以及需要必要的心理援助。”

“实验没办法做了”

从疫情暴发到迅速蔓延，在西班牙的中国学子的情绪也跟着起起落落。3月12日下午，加泰罗尼亚理工大学宣布停课。“那天是周四，但那周的周一周二还没有消息传出，直到周四下午才通知停课，感觉有些突然，虽然之前大家一直在讨论，但没想到那么快。”卢赫说。13日，西班牙宣布进入国家紧急状态，学校也开始关闭。

此前，该校老师对中国学生在学校戴口罩的行为还不太赞同。在老师看来，学生在课上戴口罩容易造成恐慌。同时，在当地民众的观念中，只有病人才戴口罩。

停课的消息让中国学子意识到疫情的严重，不仅让其情绪上感受到压力，也有学生的学业受到了影响，比如需要到学校实验室做实验的学生“没法开工”了，和导师的交流也从线下为主变为线上交流等。“对我的影响不算很大，可以在家里继续写论文。” 卢赫说。

停课之后回不回国也成为留学生讨论的热点。透过新闻看到西班牙疫情的快速蔓延，卢赫的父母很担心他，但他最终决定留在西班牙。他评估了自己的状况，一人居住，除了必要的采买食物需要外出之外，可以在家待着做好防护。其次，他看到国内的境外输入病例在增加，也不希望长途奔波将风险带回国内。“每个人的具体情况不同，要认真评估风险后，再做出选择。” 卢赫说。

从3月9日采购了一批食物后，卢赫就很少出门，他囤了一些方便面、意面以及可以长期保存的食物等。“目前，当地的相关防控疫情措施更加严格，超市会限制人数、民众如无特殊需要不能出门等。” 卢赫说，“大家都在适应这些新的措施。”

(责编：孙竞、熊旭)