留学美国学子：保持理性 独立思考

1个月前，是我在给国内的爸妈发我在网上看到的各种关于新冠肺炎疫情的信息，现在是他们天天给我发他们了解到的关于美国疫情的信息。在宿舍待了近10天的我如今也体会到国内朋友在家隔离的感受。

我学习生活在威斯康星国际学院全托服务中心，就读于当地一所私立高中。学校停课后，并未开设网课，但老师布置了每天需约8个小时才能完成的作业。刚开始时，我觉得很新奇，因为从未体验过这样的学习模式。可新鲜感一旦褪去，想要出门的愿望渐渐清晰起来，但看到每天新增的新冠肺炎确诊病例数量，便作罢了。

按照计划，3月我要参加一场托福考试，因疫情不得不放弃，为了这次能够成功出分的努力自然也付诸东流。美国疫情日趋严重，不少中国留学生陷入两难，学校停课后要不要回国也成了热点话题。在网络上，有些人指责中国留学生回国的举动，我想说的是不要轻易指责，当一个人在异国他乡面对疫情时，感受到的任何负面情绪都会被放大，那些紧张、无助、思乡都切切实实地压在了留学生身上。对中国留学生来说，究竟该如何选择，需要的是理性评估。

最近我也会看到亚裔在欧美被歧视的视频，虽然在现实中并未遇到这类情况，但看到这些视频还是会觉得难过。2月初，我作为志愿者参加了学校举办的献血活动。当时坐在我旁边的是一名当地的老爷爷，他问我从哪里来，当得知我来自中国后，立刻关切地问起中国的疫情情况，并且说他从电视上看到相关新闻之后很是难过。回想起这一幕，我也祝福他能在此次疫情中一切安好。

让我感到温暖的不只是老爷爷，生物老师了解到中国的疫情后特意来找我，也表达了对我家人的关心；朋友们询问我家里是否一切都好……那时，我感受到了这座小城的温暖。

这次疫情让我思考良多，在当下信息纷飞的网络时代，保持理性，独立思考，不盲目相信也不盲目批判才是最重要的。我也相信，我们能战胜这次疫情。

（寄自美国）

(责编：孙竞、熊旭)