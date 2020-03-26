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让所有学生享受到网课的便利

——抗疫细节中的发展潜能③

徐驭尧

2020年03月26日09:02  来源：人民网－人民日报
 

　　广东清远东江村买设备、拉网线，把村委会会议室改造成上课的教室；安徽铜陵实行“一人一策”，通过借用设备、共享网络等方法帮助留守儿童在线学习；黑龙江协调电信运营企业为中小学师生提供专属优惠流量包，对家庭贫困学生提供20G免费流量包……疫情期间，为落实教育部“停课不停学”的要求，各地纷纷出台措施，确保每一个学生都能实现居家上课，让在线教育成为学校课堂的有效“替代品”。

　　相比线下教育，无远弗届的互联网不仅打破了课堂的空间限制，有助于提高教学效率，更为共享优质资源、促进教育公平提供了新思路。也要看到，由于经济发展水平的差异，一些地方在推广线上授课的过程中遇到了困难。有的学生因为没有手机而缺席网课，有的需要到邻居家“蹭网”，有的乡村通信条件差、学生难以获取网络信号，等等。这些现实问题，制约着网络课程的普及。由此可见，缩小数字鸿沟，关乎每个孩子的成长，更关乎教育公平的实现。

　　停课不停学，离校不离教，隔屏不隔爱。让此次大规模在线教育实践取得更好效果，考验着各级政府的治理能力。近日，教育部印发通知，要求各地各校逐一排查学生在线学习条件上存在的实际困难，建立精准帮扶机制，以学校为单位“一人一策”做好关心关爱帮助工作，确保“一个都不能掉队”。实现这一要求，就要在硬件保障、师生互动、家校沟通等重要环节做好工作，尤其要对困难家庭子女、农村留守儿童、防疫一线工作人员子女等重点群体做好帮扶，确保“空中课堂”走进千家万户、走进孩子心中。

　　在全国范围开展在线教育，虽是疫情期间的权宜之计，但也描绘出互联网给教育带来的无限可能：村里娃通过网课跟随外教学英语，乡村教师开始适应教学新工具，在线教育成为接触优质资源、联通外部世界的契机和桥梁。在线教育行业需要整合海量资源、优化课程设置、提升教师水平，进一步加强在线教育的基础设施建设，让所有学生享受到网课的便利。

　　及时纾解“停课不停学”中的难题，推动互联网把教育资源大规模、低成本、高效率地送到每一所乡村学校、每一个孩子身边，方能释放出教育改变命运的强大能量，让孩子健康成长。

　　【观点摘录】

　　疫情期间在线教学不要搞成“一刀切”的模式，而是要因地制宜、因人制宜地确定教学方式和进度。如果要把远程教育作为一种有益补充常态化，政府在互联网“最后一公里”上需要下更大功夫；一些高科技企业也可以用折扣的价格，为偏远学区配备电子设备等基础设施。

　　——《经济观察报》 


　　《 人民日报 》（ 2020年03月26日 05 版）

(责编：孙竞、熊旭)
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