原标题：多举措做好校园疫情防控，看这些地方如何守护师生安全

在全国上下和广大人民群众共同努力下，全国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展。各地教育部门采取多种举措做好校园疫情防控，守护师生安全。

随教育小微一起来看这些地方的做法吧↓↓↓

●编制校园安全规程●

辽 宁：印发春季开学疫情防控措施40条

近日，辽宁省相关部门印发《春季开学疫情防控措施40条》，包括教职员工“十必须”；学生“六做到”；家长“四做好”；校园防控“二十到位”，对校园疫情防控的各方面进行指导。其中，针对校园安全提出：“安全隐患排查到位。组织开展开学前安全隐患排查，加强消防、实验室、危化品、食品安全、校舍等管理。确保校车班车安全运行。”

云 南：推出学校疫情防控指导手册

云南省教育厅制作完成《云南省学校新冠肺炎疫情防控指导手册》，电子版通过网站公布，供全省师生下载。手册中提到要全力做好2020年春季学期开学疫情防控和校园安全工作：全面排查整改校园安全隐患风险，开展校园周边治安和交通秩序大整治，全面启动高峰勤务和“护学岗”，严打涉校涉生违法犯罪行为，加强校园法制宣传，做好应急处置准备。持续推动校园安全风险防控体系建设。强化校园三防建设，完善工作机制，抓好“一校一警”措施落实。

●确保校园食品安全●

江 苏：编制防疫期间学校食堂工作手册

江苏省相关部门组织编制了《疫情防控期间学校食堂工作手册》。该手册涵盖开工、用工、采购、运输、加工、售卖、洗消、后厨、餐厅、用餐、应急等11个环节，旨在明确学校食堂各环节防控要求和责任分工，保障师生在校用餐期间的身体健康和生命安全。

甘 肃：开展校园食品安全专项检查

甘肃省市场监管局、省教育厅联合下发通知，将开展2020年春季校园及周边食品安全专项检查工作，明确新冠肺炎疫情防控工作依然是当前第一要务，各地要强化对学校食品安全工作的安排部署，待各地明确学校开学时间后，开展学校及校园周边食品安全专项检查工作，有效防控校园食品安全风险，全力保障广大师生饮食安全。通知要求，各学校要成立以校长为第一责任人的防控及食品安全领导小组，落实学校食品安全责任。要扎实开展校园食品安全守护行动，全面排查学校及校园周边食品安全风险隐患。

●培训普及安全知识●

安 徽：发布新冠肺炎防控学生20问答

安徽省教育厅发布《新型冠状病毒肺炎防控学生20问答》，以图文形式，针对学生关心的20个问题进行回复，从病毒特征、传播途径、个人防护等方面进一步普及新冠肺炎防控知识，提升学生疫情安全防护意识和技能，鼓励学生积极做疫情防控的“实践者” “监督者”和“鼓舞者”。

山 东：制作疫情防控规范培训电视节目

山东省教育厅委托省疾控中心和济南市疾控中心专家，指导录制了开学前疫情防控规范培训特别节目。节目以返校安全、清洁消毒、消毒剂的使用、食堂管理、应急处置5项防控重点为主题，配合情景演示，专家访谈加以讲解，共 7 期，已在山东教育卫视播出，网络端提供回放功能，可随时观看。

●强化安全信息报告●

福 建：实行学校安全隐患排查日报告制度

福建省委教育工委、省教育厅动员部署开展全省学校安全隐患大排查大整治工作福建省教育厅学校安全工作领导小组办公室发布了《关于做好当前和2020年春季开学学校安全工作的通知》，要求重点加强食品安全、消防安全、校车安全、校舍安全、特种设备安全、危险化学品安全、校园及周边治安等重点领域集中整治；各级各类学校要通过“两微一端”线上宣传教育，广泛开展学生安全教育。该省各地各校根据要求组织开展学校安全隐患大排查大整治，实行隐患排查日报告制度。开学前将组织专项督导组以“四不两直”方式对各地各校进行专项督导。

江 西：开发校园疫情防控信息系统

江西省教育厅开发了“江西省校园疫情防控信息系统（基教版）”，要求各地高度重视“省校园防控系统”信息数据报送工作，进一步完善工作机制，压实责任，明确牵头负责的领导、具体负责的部门（科室）、专门负责的联络员。该系统于3月23日12:00正式启用，须于每天17:00前完成数据上报工作。（综合教育政务新媒体联盟成员单位官微）

(责编：冯粒、曹昆)