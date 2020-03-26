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多地制订方案陆续复学

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2020年03月26日04:58  来源：人民网－人民日报
 

　　25日，山西大学附属中学12个班级611名高三同学分时段回校报到，图为学生在教室认真学习。
　　本报记者 周亚军摄

　　23日，云南大理州漾濞县全县学校陆续错时错峰开学。图为漾濞一中初中部学生回校。
　　常世伟摄

　　近日，多地相继制订开学计划、明确开学时间，在防控疫情的前提下，推动有序复学。

　　25日，山西高三学生迎来复课。为确保顺利开学、平稳入学、安康教学，山西省政府提出对标对表“十个到位”措施要求，在教学、住宿、餐饮、保洁、安全保卫等方面构筑全链条疫情防线。

　　23日，云南各地达到疫情防控要求的初三、高三年级正式开学复课。按照要求，开学后各级各类学校将落实每天早、中、晚三次消毒制度，强化实行校检和家检“双检测”，坚持晨检、午检和出、入校园体温检测，并做好登记、管理。

　　辽宁制订春季开学方案，计划分5个批次组织师生返校复学。第一批安排高三年级学生开学，实行省域内同步返校；其余4个批次分别安排初三年级实行同一市域同步返校，高一高二年级、中等职业学校（含技工院校）以及义务教育阶段其他年级实行同一市域错时返校，高等学校开学，疫情得到全面控制后安排幼儿园开学。方案要求，各学校要对延期开学期间学生居家学习情况进行逐一摸底和诊断，区别不同年级、不同班级、不同学科情况，有针对性地制订教学计划，切实做好教学衔接。

　　其中，沈阳要求，开学后各学校、各年级、各学科均实施零起点教学，并取消大班授课。禁止举行师生参与的大型聚会，课间操实行错时制，并要求师生错峰就餐，或者送餐到班，采取单人单桌方式就餐。目前，沈阳市2153所中小学及幼儿园已全部完成应急演练，并从社区卫生服务中心及医院向350个校医不足的学校派驻了405名兼职校医，已全部到岗。

　　广州日前上线“穗康”复学码，保障教职员工、学生生命安全和身体健康。在正式复学前，家长需要进入企业微信家校互通群，方便校方后续通过企业微信平台进行统一管理。同时，家长可以通过“穗康”微信小程序的“学生健康卡”入口实时上报孩子的健康状况。此外，家长每天会收到校方发送的通知，提醒定时更新孩子的健康状态。复学之后，家长依然需要通过“穗康”微信小程序，每天在孩子上学前，如实填写体温、目前所在地区等信息。校方也会在学生进入校园后进行晨检，及时查看学生的身体状况，保障复学后的防疫防控工作。上报后的健康信息会由学校、教育局等各级机构进行统一管理。

　　“穗康”复学码正在广州全市中小学、幼儿园逐步推广使用，大学也在同步推进中。目前已针对初三至高三的学生开放入口。

　　（综合本报记者周亚军、李茂颖、辛阳、刘洪超、李刚、姜晓丹报道）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月26日 12 版）
(责编：岳弘彬)
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