发挥抗击疫情对大学生思想政治教育的作用

新冠肺炎疫情发生以来，在习近平总书记和党中央坚强领导科学布局、广大医护人员和基层党员干部积极防控、人民群众积极响应自我隔离配合之下，疫情形势迅速得到控制。这是人类疫情防控史上的一件大事，是对中国人民的一场大考。中国人民在这场大考中展现出的中国力量，赢得了世界卫生组织和世界各国的高度赞誉。这场疫情是中国面临的一场大灾，但通过这场疫情的阻击战，我们看到了中国共产党的坚强领导，看到了中国特色社会主义制度的优越性，看到了中华民族直面困难、克服困难、迎难而上的精神风貌。这是开展大学生思想政治教育的一个生动案例。

坚定大学生理想信念

新冠肺炎疫情之所以能够及时得到控制，这得益于党中央坚强有力的领导。疫情发生后，中央高度重视，迅速作出部署，全面加强对疫情防控的集中统一领导，赢得了抗击疫情的战略主动，先后召开一系列专题会议，研究部署防控新冠疫情，统筹防控与经济发展、推进扶贫事项，对疫情防控、经济社会发展起到了决定性作用，以巨大的政治勇气和政治担当，在抗击疫情中发挥了中流砥柱的作用，极大地稳定了党心和民心，增强了全党全国人民战胜疫情的信心，凝聚起了众志成城抗击疫情的强大力量。

抗击新冠肺炎疫情，体现出了中国特色社会主义制度集中力量办大事的优势。在抗击过程中，始终坚持全国一盘棋，调动各方面积极性，集中力量办大事；全党全国人民在党中央统一号令下，心往一处想、劲往一处使，集中人力物力财力投入抗疫斗争，等等。这充分证明，中国特色社会主义制度具有强大的生命力和巨大的优越性，是战胜疫情的可靠制度保障。

对大学生来说，理想信念尚处于模糊状态，需要进行教育加以引导。这次疫情阻击战充分体现出了中国共产党领导下的中国特色社会主义制度的优越性，是面向大学生开展思想政治教育的生动案例。通过对疫情期间习近平总书记、党中央的决策部署，制度优越性发挥等的生动讲授，可以激发大学生更加拥护中国共产党和中国特色社会主义制度。

激发大学生爱国主义热情

新冠肺炎疫情期间，中国采取强有力而又卓有成效的防控措施，国际社会普遍认为这展现了出色领导能力、应对能力、动员能力、执行能力，为世界防疫树立了典范。随着意大利、韩国、日本、美国等国际上疫情的扩散，西方国家在抗疫方面的制度缺陷开始体现，更是激起了人们对国家的认可和热爱。

这次抗击疫情的有效防控，体现的是新中国成立以来社会主义现代化建设形成的综合实力。疫情暴发后，医疗物资、生活物资等一度出现供应紧张，但在党中央的统一指挥下，实行国家统一调度重要物资，建立交通运输“绿色通道”，保障了抗击疫情需要的医用物资和生活物资供应。特别是口罩这种大众化防护物资，能够保障14亿人之需，没有强大的工业和物流保证是不可能完成的。归根到底，这是我国物质技术和工业生产能力的体现。

人民群众在打赢疫情防控阻击战中的英勇表现，也体现出中国人民的爱国情怀。疫情期间，全国各地支援武汉和湖北的医疗队迅速集结出征，4万多名医护人员逆向而行，奋战在抗击疫情一线；人民解放军闻令而动、敢打硬仗，多个军种派出医疗队、军用运输机、货车等，为抗击疫情提供了坚强的保障；基层党员干部深入社区村庄，筑起基层防控围墙；志愿者无私奉献，遍布疫情防控的各个角落。这些都让人们看到了中国人民强大的社会责任感和凝聚力，激发了民众的爱国主义情怀。

大学生是国家的未来栋梁，是社会主义事业的接班人，爱国情怀是必须具备的内在要求。对大学生群体来说，疫情期间强大的综合国力、有力的社会动员和团结的人民群众及其被背后所体现的国家强盛，是生动的爱国主义教育案例。这些都是实实在在、看得见、体会得到的，即便没有宣传，即便面临着负面舆论的误导，大学生仍然能够切身感受，还有一些大学生更是受到鼓舞积极投入抗疫一线，用实际行动彰显其爱国主义。

提升大学生民族自信心自豪感

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

新冠肺炎疫情全球流行之际，中国的表现令世界瞩目。在疫情防控过程中，中华民族众志成城的团结力量，自强不息的奋斗精神，天下兴亡匹夫有责的家国情怀，舍生取义的牺牲境界，都得到了生动诠释。这些中国民族的传统美德在抗击疫情中被激发，受到人们广泛关注，并激发了民众的民族自豪感。不少网民纷纷表示，“生为中国人，我骄傲！我自豪！”

作为中华民族的瑰宝，中医药在这次疫情中发挥了突出疗效。中国人民依靠中医药治疗了很多疫病，积累了丰富的经验。新冠肺炎疫情发生以来，国家卫生健康委派出多批由著名中医专家组成的中医治疗国家队，专门将某些病区全部交给中医治疗队接管。各地纷纷强化中西医结合，促进中医药深度介入诊疗全过程，及时推广有效方药和中成药。这些举措有效发挥了中医药的力量，提高了治愈率，降低了病亡率，切实维护了人民群众的生命安全和身体健康。一时间，民众对中医药的热情被激发，民族自豪感也油然而生。

对大学生而言，一方面，他们对历史文化了解不深，另一方面，还面临着西方文化和价值观的冲击与稀释。此次抗击疫情，是提振大学生民族自豪感与自信心的一堂深刻的大课。

总之，新冠肺炎疫情是中华民族面临的一次灾难性事件，人民群众生命健康受到了威胁，经济社会发展受到了影响，但在抗击疫情过程中，集中体现出了中国共产党领导的优势，体现了中国特色社会主义制度的优势，体现了中华民族整体的精神面貌。这些都是对大学生开展思想政治教育的宝贵资源。疫情之后，我们有必要深入挖掘这些资源，为提升大学生思想政治教育水平提供丰富的学习材料和生动的现实案例。

作者系北京联合大学马克思主义学院教授

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