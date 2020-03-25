北京：正结合疫情防控形势 审慎研究开学工作方案

人民网北京3月25日电（李依环）近日，北京市各校学生家长群接到学校线上调研问卷，征集中小学生线上学习条件。部分家长群及个人朋友圈就此次征集统计进行误读。对此，北京市教育委员会今日发布回应称，北京市委教育工委、市教委正在结合当前疫情防控形势，综合各方意见建议，审慎研究开学工作方案。

相关回应原文如下：

近日，部分家长群及个人朋友圈流传北京市中小学调整线上学习安排、开学时间等内容，对相关工作存在误读，现作以下说明：

1.当前境外疫情快速扩散带来的输入性风险严峻，北京教育系统继续将疫情防控作为首要任务，持续抓好各项工作，保障师生生命安全与身体健康。

2.近期，市委教育工委、市教委正在研究部署下一阶段中小学教育教学工作，将进一步细化调研和统计学生居家学习条件情况，对中小学居家学习指导的内容、课程资源供给等做进一步优化与调整，确保覆盖每位学生。相关安排将第一时间正式通知至师生家长，并通过“首都教育”微信公众号等官方平台发布。

3.目前，市委教育工委、市教委正在结合当前疫情防控形势，综合各方意见建议，审慎研究开学工作方案。开学安排和时间表将第一时间向社会公布，公布时间也会留出提前量，确保学校和师生家长做好充分准备。

4.首都教育工作者要把服务学生健康成长放在第一位，全面准确把握工作要求，及时向家长学生传递权威信息，不传播和猜测片面信息，以免产生误导。

请以官方权威发布信息为准，不造谣、不信谣、不传谣！

北京市委教育工委

北京市教委

2020年3月25日

(责编：李依环、熊旭)