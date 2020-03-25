人民网>>教育

北京：正结合疫情防控形势 审慎研究开学工作方案

2020年03月25日15:19  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京3月25日电（李依环）近日，北京市各校学生家长群接到学校线上调研问卷，征集中小学生线上学习条件。部分家长群及个人朋友圈就此次征集统计进行误读。对此，北京市教育委员会今日发布回应称，北京市委教育工委、市教委正在结合当前疫情防控形势，综合各方意见建议，审慎研究开学工作方案。

相关回应原文如下：

近日，部分家长群及个人朋友圈流传北京市中小学调整线上学习安排、开学时间等内容，对相关工作存在误读，现作以下说明：

1.当前境外疫情快速扩散带来的输入性风险严峻，北京教育系统继续将疫情防控作为首要任务，持续抓好各项工作，保障师生生命安全与身体健康。

2.近期，市委教育工委、市教委正在研究部署下一阶段中小学教育教学工作，将进一步细化调研和统计学生居家学习条件情况，对中小学居家学习指导的内容、课程资源供给等做进一步优化与调整，确保覆盖每位学生。相关安排将第一时间正式通知至师生家长，并通过“首都教育”微信公众号等官方平台发布。

3.目前，市委教育工委、市教委正在结合当前疫情防控形势，综合各方意见建议，审慎研究开学工作方案。开学安排和时间表将第一时间向社会公布，公布时间也会留出提前量，确保学校和师生家长做好充分准备。

4.首都教育工作者要把服务学生健康成长放在第一位，全面准确把握工作要求，及时向家长学生传递权威信息，不传播和猜测片面信息，以免产生误导。

请以官方权威发布信息为准，不造谣、不信谣、不传谣！

北京市委教育工委

北京市教委

2020年3月25日

(责编：李依环、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved