浙江大学团队研制出“通用熊猫血”

本报北京3月23日电 （赵婀娜、柯溢能、吴雅兰）浙江大学学者日前研制出“通用熊猫血”，通过细胞膜锚定分子在红细胞表面构建聚唾液酸—盐酸酪胺的凝胶网络，实现“通用熊猫血”的人工构建和安全输血，有望解决临床“熊猫血”患者血源短缺难题。该成果日前发表于国际知名期刊《科学进展》，共同第一作者为浙江大学化学系博士生赵玥绮和医学院博士生范明杰，共同通讯作者为浙江大学化学系唐睿康教授和医学院王本副教授。

人的血型通常是由红细胞表面某些可遗传的糖蛋白及糖链构成的抗原决定的。截至目前，像这样的血型系统已被发现超过30种。如由A、AB、B、O组成的ABO血型系统。而Rh血型系统是已分类的红细胞血型系统中最复杂的一类。在Rh系统中，如果红细胞表面含有D抗原，被称为RhD阳性，反之则称为阴性。研究发现，RhD阳性的人群占世界人口的绝大部分，RhD阴性则非常少见，因此被称为“熊猫血”。

唐睿康、王本团队研究的方向是用“易容术”解决“熊猫血”患者输血难题，即将RhD阳性红细胞“改造”成RhD阴性红细胞。目前，“通用熊猫血”已在小鼠体内实现了安全的单次及多次输血，具有正常的体内循环时间；同时也在兔子体内验证了RhD抗原的完全掩蔽，且不具备免疫原性。总体来说，展示了良好的临床转化前景。

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 08 版）

(责编：李依环、熊旭)