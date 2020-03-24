统编语文八年级下册出现27个“错误”？教材编写组解答来了

在统编语文中，同学们常常会发现一些“错别字”、描述不一致的前后文、与自己认知不符的描述，从而感到疑惑。人民教育出版社统计了统编语文八年级下册中的27个“错误”，进行一一解答。

1、第4页，《社戏》中“模胡在远处的月夜中”的“胡”字是错别字吗？

答：不是。这个“模胡”按照今天的语言运用规范来看是错别字，但在鲁迅写《社戏》的时代，规范并没有今天这样严格，因此是可以写“模胡”的。

今天我们编写教材，遇到这种情况一般要改为今天的规范用法，即“模糊”，但鲁迅的情况比较特殊，根据惯例，鲁迅和毛泽东同志的文章，一般不做改动，保持原貌，只在注释里说明“现在写作××”。但“模胡”一词在本套教材八年级上册《藤野先生》一课中已经出现过，所以此处不再加注。

2、第16页，《安塞腰鼓》中的“红豆角角老南瓜”是多了一个“角”字吗？

答：不是。《安塞腰鼓》最初发表于1986年10月3日《人民日报》上时，原文即“红豆角角”。

本文作者刘成章先生是陕西延安人，《安塞腰鼓》写的是陕北民俗，而“红豆角角”正是带有陕北方言特点的表达，即末尾字重叠。八下第一单元第2课《回延安》一文中也有一些类似的表达，如“羊羔羔”“树根根”之类。

3、第27页，“单元提示”中说“本单元的课文都是阐释事理的说明文”，但《大雁归来》是一篇散文，应该如何处理？

答：说明文和散文属于不同维度上的分类，落实到具体文本上可能出现交叉。《大雁归来》中包含事理说明的成分，但又具有强烈的抒情性，语言优美，有散文的特点，两方面的特点在教学中可以兼顾。八年级上册的《苏州园林》其实也有散文的特点。

4、第28页，《大自然的语言》预习部分引用了“清明忙种麦”的农谚，但在全国很多地区，清明的时候麦子已经长得老高了，教材是否有误？

答：农谚是存在地域性差异的。这是一句东北的农谚，教材使用之后也有山东、安徽、河南一带的老师打来电话说与当地的实际不符。谚语带有很强的地域性特征，在教学中可以结合地理知识解释，拓展学生视野。引导学生思考：这句农谚与一些地区的实际情况不符，不正是受文中所讲的“纬度因素”的影响吗？

5、第30页，《大自然的语言》在讲决定物候来临的四个因素时，第二个是“经度的差异”，但整段讲的其实是“海陆的差异”，是作者写错了吗？

答：我们认为作者这样处理是有原因的。

首先，从地理位置上来看，我国处于亚欧大陆东部、太平洋西岸，大部分地区受季风影响，季风影响由沿海到内陆逐渐减弱，沿海和内陆的差异约略可以等同于经度的差异，当然严格来说应该是“东南—西北”的差异，这与季风的方向更为吻合，但因为具体到这里的例子，讨论的是同纬度的北京和大连、济南和烟台，相当于排除掉了“东南—西北”关系中的“南—北”，只剩下“东—西”，因此表述为经度因素也是合理的。

而且第一条因素是纬度因素，第二条因素表述为经度因素，也更符合一般的认知和阅读习惯。

6、第43—46页，《时间的脚印》一文的第5—21段是否偏离了中心？

答：《时间的脚印》一文意在说明岩石如何记录时间，第5段用“岩石是怎样记下时间的呢”引起，以下直到第29段都是在解释这一问题，其中第6—21段讲的是地质现象，即岩石的侵蚀、瓦解、搬运、沉积和新生的过程，正因为岩石会经历这样的过程，所以我们现在看到的岩石是一层一层沉积下来的，这个沉积是有一定次序的，我们是可以通过这个次序来了解“过去的年月”的。因此这一部分并未偏离文章的写作目的。

7、第54—57页，《桃花源记》是游记吗？

答：不是。有人认为《桃花源记》是一篇“渔人视角”的游记，那按说应该是游记的“变体”（如本册教材第五单元的《一滴水经过丽江》）；但问题是，此时游记的“正体”——柳宗元的“永州八记”尚未出现，因此将其视为游记并不符合文体发展的实际情况。

其实，《桃花源记》的“记”跟《小石潭记》的“记”并不相同，虽然都有“记叙、记述”的意思，但它更接近《海内十洲记》（旧题东方朔撰）、《西京杂记》（旧题刘歆撰、葛洪集）、《搜神记》（干宝撰）的“记”，因此，《桃花源记》应该是魏晋时期的一篇志怪小说。

8、第58页，《小石潭记》中“卷石底以出”的“卷”以前的教材注音为quán，本套教材没有注音，应该读什么？

答：应该读juǎn。在此前的人教版课标教材中，“卷石底以出”的“卷”注音为quán，解释为“弯曲”。

此次编写过程中，经过反复讨论，认为读quán是不妥的。读quán的意思是“弯曲”，形容词；但“卷石底以出”的“卷”从语法和意义的角度看都应该是一个动词，所以这里读juǎn，意思是“翻卷”。

我们删去quán的注音，但并未加注juǎn，是因为教材文言文注音有一定的原则，一般只注生僻字或易误读字，如果与现代汉语常用音义差别不大，则不加注。不注，就意味着读现代汉语的常用音，即juǎn。

9、第58页，《小石潭记》中“青树翠蔓”的“蔓”应该读màn还是wàn？

答：应该读màn。在专门的古代汉语辞书（如《古汉语常用字字典》《王力古汉语字典》）中，“蔓”没有wàn这个读音。读wàn的情况只适用于现代汉语的口语。

10、第59页，《小石潭记》中“明灭可见”的“见”应该读jiàn还是xiàn？

答：应该读jiàn。有的老师根据教材注释中的译文“时隐时现”，认为应读xiàn，这是不正确的。“明灭可见”和“时隐时现”不是字字对译的关系，“明灭”就是“时隐时现”，“可见”就是“可以看见”，“可见（xiàn）”的说法是不成立的。

11、第60页，《核舟记》中“八分有奇”和“为字共三十有四”的“有”应该读yǒu还是yòu？

答：“八分有奇”的“有”应该读yǒu，“为字共三十有四”的“有”应该读yòu。

在人教版课标教材中，“八分有奇”的“有”注为“同‘又’，用来连接整数和零数”，是不妥的。“有奇”即“有余”，是一个固定的词，“奇”即“余数、零数”，“有”就是“有”，不应解释为通假字。

“有”作为“又”的通假字的情况必须连接整数和零数，必须是具体的数字，“奇”是“零数”的意思，而不是具体的某个零数，所以“有奇”的“有”读yǒu。但“为字共三十有四”的“有”符合“连接整数和零数”的用法，是通假字，读yòu。

12、第61页，《核舟记》中“椎髻仰面”的“椎”为什么加注了chuí的读音？

答：应该读chuí，不加注音易误读为zhuī，因此今年修订时增加了注音。

“椎”，读zhuī指“椎骨”；读chuí指捶击工具（即“槌”），引申为“打击”等义。

在古代汉语里，后者的应用更广泛；但在现代汉语里，读chuí的意义已由“槌”“捶”等字承担，只在“椎心泣血”这样的成语里保留chuí的音义。“椎髻”即“形状像椎（类似于棒槌）的发髻”而非“形状像椎骨的发髻”。

13、第62页，《核舟记》中“曾不盈寸”的“曾”应该读zēnɡ还是cénɡ？

答：应该读zēnɡ。“曾”读cénɡ时作为副词只有“曾经”义；而这里的“曾”与《愚公移山》中的“曾不能损魁父之丘”“曾不能毁山之一毛”“曾不若孀妻弱子”的“曾”一样，都是与否定词“不”连用，表示加强否定语气，可译为“竟然”，也可译为“连……都……”，应读zēnɡ。

参见《古汉语常用字字典》《王力古汉语字典》《汉语大字典》《汉语大词典》等。

14、第75页，《子衿》中的“宁子不嗣音”的“嗣”，有的资料注为“通‘贻’或‘诒’，给、寄的意思”，与教材不同，哪个正确？

答：教材注“嗣”为“接续，继续”，依据的是《汉语大词典》。

“嗣”通“贻”或“诒”的说法大抵来自网上（如“百度百科”），但《汉语大字典》《汉语大词典》《王力古汉语字典》《古汉语常用字字典》均未给出这一义项。因此，这一说法是不可靠的，仍应以教材的解释为准。

这里顺便提示一下：关于文言文中读音的判定，如果教材语焉不详，除了咨询教材编者外，还可以求助于《古汉语常用字字典》《汉语大字典》《汉语大词典》等比较权威、可靠的工具书，但不要轻信一般的教辅资料或网络资源。现在有些老师过于依赖、迷信教辅，或是上网随手一搜就轻下结论，而缺少查阅工具书的意识。这种倾向是需要警惕的。

15、《应有格物致知精神》过去放在九年级的议论文单元，现在放在八年级，是否仍应按照议论文的教学方式来教学？

答：一篇文章放在不同的单元，单元教学的目标指向不同，文章的教学重点也应该发生相应的变化。

这篇文章现在编入演讲单元，这就意味着教学中应该更多地关注它作为演讲的特点。当然，作为一篇议论性较强的演讲，其中议论性要素也可或多或少有所涉及。

16、第108—110页，《一滴水经过丽江》可以说是采取了拟人或者拟物的手法吗？

答：严格说来，《一滴水经过丽江》既不是拟人，也不是拟物。因为无论拟人还是拟物都是修辞手法，修辞手法一般是针对局部的语句而言的，而不用来分析篇章的构思和写法。就像我们从小看的童话，童话中的动物、植物以及没有生命的食物可以张口说话，我们也不会说它使用了拟人的手法。

如果一定要说《一滴水经过丽江》这种写法的特色，我们认为应该是一种虚拟视角，一种外物化、客体化的视角，文章的叙述者、抒情主人公的身份不再是作者本人，而是其他的人或者外在事物。艾青《我爱这土地》的第一节其实也是虚拟视角，与此类似。

17、第119页，《虽有嘉肴》中“然后能自强也”的“强”应该读qiánɡ还是qiǎnɡ？

答：应该读qiǎnɡ，但读qiánɡ亦通。汉代经学家郑玄注释《礼记》中这一句时说：“自强，修业不敢倦。”按照郑玄的说法，这里的“强”是“勉力，勤勉”的意思，对应的读音应该是qiǎnɡ；也有人理解为“劝勉，勉励”，亦通，对应的读音依然是qiǎnɡ。

但读qiánɡ也可以讲通，作“使强大”解释。唐代经学家陆德明在其著作《经典释文》中对“然后能自强也”的“强”字做了反切注音：“其丈反。又其良反。”“其丈反”对应的现代汉语普通话读音为qiǎnɡ，“其良反”对应的则是qiánɡ。也就是说，陆德明认为这里两种读法都是可以讲通的。

18、第119页，《虽有嘉肴》中“教学相长”的“教”应该读jiāo还是jiào？

答：应该读jiāo而非jiào。文中“教学相长”的“教”是承上文“教然后知困”而来的，读音应当与之相同。而“教然后知困”的“教”的意思是“把知识或技能传授给人”，故而应读jiāo；读jiào则是“教导，教育”这样更加上位、更加宽泛的概念。至于现代教育理念中的“教（jiào）学相长”，和本文中的“教（jiāo）学相长”是有一定差异的：前者强调师生的双向互动，“教”指教师的教育、教导（不仅限于传授知识技能），“学”指学生的学习（不仅限于学习知识技能），都侧重宽泛的、上位的概念，因此“教”读jiào；而后者是指教师通过教别人和自己学习两方面的行为来成长，“教”和“学”都是针对教师自身而言的，偏重于“传授、学习知识技能”这样具体的、下位的行为，因此“教”读jiāo。

19、第121页，《〈礼记〉二则》课后第五题中“人不学，不知道”是否应该是“人不学，不知义”？

答：《礼记·学记》中的原文就是“人不学，不知道”。后人编《三字经》时为了押韵，改成了“人不学，不知义”。《三字经》作为经典蒙学读物为人们所熟知，《礼记》的原文反而显得陌生了。当然，这里的“不知道”是“不能通晓天地之道，深明人世之理”的意思，和现代汉语中的“不知道”是有很大差别的。

20、第121页，《〈礼记〉二则》课后补白第一则中“使子贡问之”，也有的版本是“使子路问之”，哪一个是正确的？

答：“使子贡问之”是更为可靠的版本。《礼记》一书，版本众多，在今天能看到的各种版本中，确实有“子贡”和“子路”两种文本，作“子贡”的版本可靠性更高（比如唐代的石经，还有宋代的国子监本、蜀大字本等）。此外，这个故事又见于《论衡》《新序》《文选注》《艺文类聚》《白孔六帖》《太平御览》《孔子家语》等书，均作“子贡”，可以作为旁证。因此自清代以来，学者们普遍认为应该是“使子贡问之”。古诗文中存在异文是正常现象，有兴趣的老师可以参看陈恒舒《谈语文教材中古诗文的异文》（《中学语文教学》2020年第1期）。

21、第122页，《马说》中的“故虽有名马”和“是马也，虽有千里之能”的“虽”应该翻译成“虽然”还是“即使”？

答：应该翻译成“虽然”。“即使”表示让步假设，“即使有名马”相当于承认“没有名马”，“即使有千里之能”相当于承认“没有千里之能”。那么到底有没有“名马”？当然是有的。到底有没有“千里之能”？当然也是有的。因此这两个“虽”都不应该翻译成“即使”，而应该翻译成“虽然”。

那么有没有应该翻译成“即使”的例子呢？有。八年级上册《三峡》一课中“虽乘奔御风，不以疾也”，因为此时说的是水里的情况，“乘奔御风”在这一刻都是不存在的，是让步假设出来的，所以这里的“虽”才应该翻译成“即使”。

22、第122页，《马说》中“祗辱于奴隶人之手”的“祗”字形有误吗？应该读zhī还是zhǐ？

答：字形无误，应该读zhǐ。“祗”在现代汉语中只有zhī的读音，意为“恭敬”；但在古代也常用来表示“仅仅，只”这个意思，在表示这个意思的时候又写作“祇”“衹”“秖”“秪”，无论写作哪种字形，表示这个意思的时候均读zhǐ。而在现代汉语中，对这五个字的音义做了更为明确的区分：“祗”仅读zhī，意为“恭敬”；“祇”有两音，读qí意为“地神”，读zhǐ则是“只”的异体字；“衹”“秖”“秪”均只读zhǐ，“衹”是“只”的繁体字，“秖”“秪”均为“只”的异体字。一些简化字的语文教材或一般读物中使用了“祇”或“衹”，严格来说是不对的，因为“祇”“衹”读zhǐ时并非通用规范汉字，用这两个字不如直接用“只”。

23、第122页，《马说》中“一食或尽粟一石”的“石”应该读shí还是dàn？

答：应该读shí。《现代汉语词典》（第7版）和《新华字典》（第11版）都在“石”的“容量单位”这个义项下明确标注“在古书中读shí”。《马说》来自古书，因此应该读shí。至于学习文言文必备的《古汉语常用字字典》则压根儿没有收dàn这个音，把“容量单位”这个义项直接收在shí这个音下，与《现代汉语词典》和《新华字典》遥相呼应。

追根溯源，“石”这个字在宋代的韵书《广韵》上只记了“常只（zhī）切”这一个音，对应到今天的读音就是shí。换句话说，读古人写的文言文，见到“石”这个字，甭管什么意思，只读shí，没有第二个音。

至于现代汉语中，石的dàn这个音是从哪儿来的，有兴趣的老师和同学可以去参看吾三省（原名陈榕甫）先生的一篇考证短文《用作计量单位的“石”》（《语文新札》，上海辞书出版社2006年版）。

24、第125页和126页，《茅屋为秋风所破歌》中“秋天漠漠向昏黑”的“黑”和《卖炭翁》中“两鬓苍苍十指黑”的“黑”读hēi不押韵，怎么办？

答：不押韵也应读hēi，而不要读hè或其他读音。有的老师认为读hè才能与上句“俄顷风定云墨色”“满面尘灰烟火色”的“色”押韵，这是不正确的。

“色”和“黑”在杜甫写这首诗的时代是同韵的；以现代汉语普通话读来不押韵，是由于汉语语音的古今变化所致。汉语古今音的差别是普遍的、确定的历史事实，我们用如果遇到今音读来不押韵的地方都要强行改读以求“叶（xié）韵”，将改不胜改；个别韵脚读所谓“古音”，而全诗又读今音，更显得不伦不类，平添麻烦和负担。

因此在教学中，原则上仍应统一使用现代汉语普通话来读，遇到读起来不押韵的古诗，告诉学生这是汉语古今音演变的结果即可。有的地区也可以尝试用方言来读。

25、第126页，《卖炭翁》中“半匹红纱一丈绫”，过去教材的版本是“半匹红绡一丈绫”，现在为什么改了？

答：过去教材选《卖炭翁》，依据的底本是四部丛刊影印日本元和四年（1618，相当于我国万历四十六年）那波道园活字本《白氏长庆集》，作“红绡”。统编教材选《卖炭翁》，依据的是中华书局1979年出版的点校本《白居易集》，其点校依据的底本是宋绍兴刻本《白氏长庆集》，作“红纱”。二者相较，后者可靠程度更高，故从之。

26、第126页，《卖炭翁》中“系向牛头充炭直”的“系”应该读jì还是xì？

答：应该读xì。“系”读xì有“挂”的意思，读jì则是“打结、拴扣”的意思。两个宫使应该是把“半匹红纱一丈绫”随手往牛头上一搭一挂就走了，而不会还打个结拴个扣。所以这里应该读xì。

27、第139页，《题破山寺后禅院》中“万籁此都寂”是否应该是“万籁此俱寂”？

答：两种版本都有。教材选录此诗所依据的《全唐诗》作“都”。此外，影宋本《常建诗集》、唐韦庄《又玄集》、宋何汶《竹庄诗话》、宋计有功《唐诗纪事》、宋谢维新编《事类备要》作“都”；而宋胡仔《苕溪渔隐丛话》、宋魏庆之《诗人玉屑》、元方回《瀛奎律髓》、明高棅《唐诗品汇》作“俱”。成语有“万籁俱寂”，所以大家对“俱”的认同度可能更高。

此外，有老师认为文言文里表示总括只能用“俱、皆、咸”，现代汉语里才用“都”，这其实是一种误解。“都”作为总括副词，很早就出现了，如《列子·周穆王》：“莫知其所施为也，而积年之疾一朝都除。”汉王充《论衡·讲瑞》：“然则凤凰、骐驎都与鸟兽同一类，体色诡耳，安得异种？”唐杜甫《喜雨》诗：“农事都已休，兵戎况骚屑。”常建的诗里用“都”，也是很正常的。

来源：人民教育出版社

(责编：李依环、熊旭)