英语网课怎么教？10万余名教师线上“充电” 

人民网北京3月24日电（孙竞）“我之前完全没有网课经验，许多问题很困惑。王蔷、钱小芳和王琦三位老师的讲解对我来说真是一场及时雨，使我茅塞顿开。现在，我重新整理了课件，改进了教学方式，最近几次的网课直播很成功，学生们回答积极踊跃，氛围很热烈。”商丘市第四高级中学高二年级英语教师李茜说。

商丘市第四高级中学教师李茜在家中参加在线培训课程

面对新冠肺炎疫情，北京师范大学出版社和北师大版高中英语教材编写组采用线上直播形式举办2020 春季高中英语教材培训。教材主编王蔷、核心编者钱小芳、副主编王琦共同带来“在主题意义探究中，促进学生‘得意与得语’协同发展”“在高中英语教学中，依托文本分析，做好新教材教学设计”和“在高中英语教学中，优化课堂提问策略，提升教学实效”三个主题培训。全国10万余名教师同时参加了在线学习，五千多位教师参与了互动讨论。

商丘市基础教研室英语教研员、商丘市中小学英语名师工作室主持人吕红梅介绍说，本次线上培训由教材主要编写老师主讲，机会十分难得。全市约800余名教师居家完成了本次培训，讲课内容非常契合一线教师的实际需要，对大家把握新课标和开展有效的课堂教学很有帮助。

随着各地陆续开学，新学期的教学工作也即将全面开展。记者了解到，目前北师大出版集团下的数字教材app、基础教育教材网等平台已经全部免费开放，包括电子课本资源84册，教师用书资源84册，同步教案、微课、评测练习等资源2万余条，多学科电子高校教材千余种，供广大师生学习参考。

(责编：孙竞、熊旭)