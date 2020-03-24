武汉方舱医院的00后“搬运工”

3月10日，这个看似普通的日子，将被永远被铭记：武汉市所有方舱医院休舱！“中国必胜！湖北必胜！武汉必胜！”来自全国14支医疗团队的医务人员齐声呐喊，声震云霄。12日，武汉女生黄韵竹QQ空间相册“泄露”了她在武汉客厅方舱医院从事志愿服务的一段经历。

黄韵竹是湖北商贸学院2019级审计专业学生，2000年11月出生，是土生土长的武汉女孩。武汉封城后，看到自己的城市“生病了”，她内心十分焦急。2月4日，黄韵竹的爸爸黄勇在朋友圈看到了一条消息：武汉客厅方舱医院需要大量志愿者。父女俩人通过微信和电话确认了这条消息的真实性后，表达了共同参加志愿服务的意愿，在确定了武汉客厅方舱医院的具体位置后父女立即出发了。黄韵竹说，“路上几乎无人行走，所有店面全部关门。沿途经过的几座高楼上，武汉加油、江汉挺住的标语仿佛为爸爸和我加油打气。”

黄韵竹在运送整理柜（受访者供图）

到达目的地后，黄韵竹看到武汉客厅对面的“武汉市金银潭医院”八个鲜红色的大字格外显眼。进入方舱医院现场，四个大厅里面有很多人在忙碌，他们全部都带着口罩，有条不紊地建设方舱。黄勇父女俩人的工作是给2000个病床铺床叠被和布置床上用品，病床的每一个海绵枕头、充气枕头、电热毯、被子、床垫和四件套等，黄韵竹都要负责补齐，而且当天至少要完成全部工作量的60%。一个大厅接近500个床位，不出半个小时，她就已经汗流浃背。黄韵竹表示，她这点累不算什么，方舱里面的人都在默默地不停忙碌着，大家都希望方舱医院能够尽快建起来。父女俩在抢建方舱医院的活动中，和志愿者们一起搭床、铺被、清点物资，为保障政府尽收尽治政策贡献着自己的力量。

父女二人合影（受访者供图）

黄韵竹的母亲王祎是国家能源集团的一名技术员，大年初一接到单位布置的抗疫任务后，迅速收拾好行李出发了。黄韵竹至今50天没有看到自己的妈妈，她还不知道的是，为保证能源供应，不管白天黑夜，偌大的厂区都遍布着妈妈战“疫”的身影。面对这么一场没有硝烟的战争，这一家人逆向而行，为武汉的防疫长城添砖加瓦，是武汉人民主动参加疫情防控工作的一个缩影。

（程胜军 杨卫平）

(责编：何淼、熊旭)