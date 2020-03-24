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科学设施恢复建设 上海交通大学张江科学园工程复工中

海沙尔

2020年03月24日08:51  来源：上观新闻
 
原标题：科学设施恢复建设，上海张江科学城多个科研建设工程复工

穿梭于张江科学城，一批大科学设施、创新转化平台、科研机构和产业提升项目正拔节而起。

虽然受到疫情影响，工程进度有所调整，但目前这些项目很多已经全面复工。

记者今日探访两处正在建设的张江科学城施工工地：上海交通大学张江科学园和硬X射线自由电子激光装置。

其中，张江科学园部分建筑已经完成结构封顶，预计2020年年底竣工。

上海交通大学张江科学园总建筑面积10万平方米，于2018年4月12日建设启动。

预计在建设稳定期，将入驻各类科研人员1200余人，其中包括600名左右的研究人员、博士后以及600名左右的博士、硕士阶段研究人员。

上海交通大学张江科学园重在打造超快科学中心、材料基因组联合创新科学中心、同步辐射诊疗和医学影像科学中心等项目。

张江科学园建成后，将有助于张江综合性国家科学中心汇聚世界一流科学家；大幅推动我国在物理、材料、生物、医药和人工智能等多个交叉学科前沿领域研究取得重大原创性突破。

硬X射线自由电子激光装置总长约3.1公里，工程任务是建设一台能量8GeV的超导直线加速器、3条波荡器线、3条光束线以及首批10个实验站。

硬X射线自由电子激光装置建成后，将成为世界上最高效和最先进的自由电子激光用户装置之一，为物理、化学、生命科学、材料科学、能源科学等多学科提供高分辨成像、超快过程探索、先进结构解析等尖端研究手段，形成独具特色、多学科交叉的先进科学研究平台。

 

(责编：何淼、岳弘彬)
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