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家长如何正确引导孩子学习本领 享受成长

2020年03月24日08:46  来源：华龙网
 

闺蜜向我抱怨，五岁的儿子不肯认字、不会做20以内的加减法、对英语没有兴趣、弹琴也要每天逼着，怎么就那么不爱学习？我反问她，他不是很擅长拼装乐高玩具、擅长轮滑、对恐龙相关的知识头头是道。闺蜜说，那有什么用？入学考试又不考恐龙的种类？我不禁感慨，什么时候开始，学习也有了三六九等？

女儿生病，没去幼儿园。吃完早饭后，一个人专注地坐在书架旁看儿童绘本。我们家里的绘本不算多。因为四岁半之前，女儿对绘本的兴趣不大，确切地说是对自己看绘本的兴趣不大。一开始，我也疑惑她为什么不爱看。后来我发现，她更喜欢我给她讲绘本，喜欢生动的语音语调。我意识到，这个成长阶段，我的女儿可能对于声音的兴趣大于图像。于是，我给她下载各种故事，鼓励她用声音和肢体动作扮演故事里的角色。再后来，仿佛一夜之间，女儿开始对认字感兴趣。那些曾经被她冷落的绘本，重新得到了宠爱。每个清晨和夜晚，她会到小书架上找来感兴趣的绘本，把以前忽略的文字一个个念出来。对于自己可以讲出那些曾经只能听妈妈讲的故事，她似乎很有成就感。她依然享受声音的魅力，不同的是，她会享受自己的声音，并试图通过给大人讲故事的方式分享她的成就感。这件令她享受的事，也刺激她想认识更多的字。在她看来，认字是顺理成章的事，因为她想讲更多故事。每次，她看书时的专注、朗读时的得意，都让我禁不住感动。那是人类对学习最原始的渴望。学习本领然后享受成长，这原本不就是人类的本能吗？

反观当下的幼儿教育，学习变成一件功利的事。我们攀比着孩子的成绩，却不懂得欣赏孩子的成长。其实，学习哪有什么贵贱之分？在幼儿园阶段，多做几道20以内的加减法，并不比多认知几种恐龙要高贵；听到抒情的旋律会翩翩起舞、听到动感的节奏会拍手踱步，可能比机械地在黑白键上数着敲打几下更动人；花大价钱学习某种看上去很美的绘画，不如鼓励孩子涂鸦自己身边的事物。即使技法拙劣，甚至“不堪入目”，但孩子懂得了世间万物和内心感受可以通过说话、唱歌、绘画等一切形式表达。

伴随成长，知识结构终会日渐丰满，技能技巧终将日臻成熟，反而是一颗热爱学习的心，将变得弥足珍贵。作为家长的我们，最应该做的是适时地引导和保护孩子对于学习的热情。即使将来，难免为了考试升学而学习，我也会告诉女儿，这种学习，和你小时候为了讲出喜爱的故事而认字一样，是成长过程中顺理成章的事。而一个从小享受学习、在学习中获得过成就感的孩子，应该不会拒绝任何类型的学习吧。

(责编：何淼、岳弘彬)
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