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别让“宝贝你真棒”成为教育孩子的魔咒

2020年03月24日08:46  来源：华龙网
 

记不清赏识教育何时开始在我们国家流行起来，好像是有几本书的出版和几个所谓育儿“成功”的家长站出来说“要夸奖孩子，不要总是批评打击……”似乎一夜间，家长们开始小心地呵护孩子的心灵，于是，“宝贝真聪明”、“宝贝真漂亮”“宝贝，你真棒”开始成为家长们的口头禅，生怕不夸奖自家孩子就不自信了。可事实上，这种泛滥的赞美可能进入了另一个教育误区，造就一颗颗“玻璃心”，听不进意见、容不得批评、得不到小红花就抹眼泪，老师夸了别的孩子没夸他就不高兴……

生活中经常见到这样的场景：奶奶给小孙子喂饭，孩子每吃一口，奶奶就说“宝贝真棒”。可事实上，每次吃饭时大人都伤透脑筋，连哄带骗才能喂进去一些。吃饭原是本能，2岁多的孩子饿了自然会主动吃饭，却变成了家长们的艰巨任务。这个孩子长大后，还有什么事情可以靠自己努力去完成呢？

前几天，一位同学带孩子来做客，小男孩7岁，和我玩拍瓶子。规则是：他拍向我，我接住了算一分，我拍向他，他接住了算一分，三局两胜。其间，我发现，当他拍向我时会故意拍得比较低，这样我难以接住就得不到分，他每得一分，都会很高兴。最后，他赢了，兴高采烈。我却不禁在想，如果他输了，会怎样发脾气，要经历怎样的情绪挣扎？如果我们的孩子只盯着那些光鲜的成功，只允许自己站在高处，一旦遭遇挫折，他们被培养起来的“玻璃心”又会怎样不堪一击？

平均智力正常的群体，智商差别并不大。如果孩子经常听到这样的评价，他收到的信号可能是，他跟其他人不一样，可以不用特别努力就会得到别人得不到的。其对应的发展可能是：

1、做事情时容易为了显示自己的不同，耍小聪明，投机取巧，甚至可能成为钻空子的好手。当然，也有可能会搞一些发明创造。

2、当他得不到想要的东西时，不会认为是努力不够或方法不当，而是别人阻碍了他，外归因的方式容易使他成为一个爱抱怨的人，人际关系受阻。

3、他认为自己很聪明，主动站在了一个制高点上，在面临挑战时，可能会评估聪明的我是不是可以搞定，如果搞不定了就没法匹配“聪明”的标签，所以面临有可能达不成的挑战时，会放弃。只许聪明，不许愚笨的思维，导致害怕面对挫折，逃避困难，失去许多机会。

当一个孩子经常听到泛滥的“你真棒”时，不管他是自己吃了一口饭，还是自己从跌倒的地方站起来，都会带给他一种感受，那就是这样做似乎都是外界的事情。我的任务就是吃一口饭，获得赞扬，如果听不到赞扬，我就不吃了，反正吃饭是你们的事情，你们必须求着我吃。于是，学习是你们的事情，我不负责，学习不好都怪你们给我找的学校不好、班级不好；工作也是你们的事情，都怪你们赚钱少，没有关系给我找个好单位……另一种发展可能是，我必须成功，不然就得不到“你真棒”的表扬，进而导致害怕失败，做事时压力过大，一旦事情没有做成，可能会一蹶不振，甚至做出极端事件。

如何帮孩子建立自信

信心对一个人非常重要，那么家长们到底该如何帮孩子建立自信？

首先，减少夸奖，要夸到实处、具体。比如孩子吃饭，可以夸他把饭菜吃得干净，没有浪费；夸他专心吃饭，养成了好习惯等。还可以说“宝贝，你今天看起来很开心，脸上像是笑开了花，你笑的时候很漂亮”。

其次，要区分哪些是需要孩子自己去完成的事，比如自己背书包，自己整理学习用具，自己穿衣服。可以说“看到宝贝自己整理学习用品，自己的事情自己做，妈妈真为你高兴”。

第三，夸奖后天努力，而非先天特质。影响一个人社会适应与发展的，不是先天特质而是后天的学习和努力。可以说“这次你在着色上比较大胆，绘画比赛获了奖，真为你高兴”，这样孩子收到的信息是大胆突破创新，可以获得更好的社会认可，这是努力的结果。

第四，建立自信心，重要的不是会做什么或要达到什么目的，而是有一个信念，有些事情，只是暂时不会，但只要努力就可以有所掌握。

(责编：何淼、岳弘彬)
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