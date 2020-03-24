清华启动“抗击疫情，心理援助”公益项目

本报北京3月23日电 （记者赵婀娜）清华大学心理学系近日联合北京幸福公益基金会等多家机构单位，共同启动“抗击疫情，心理援助”公益项目，通过组织动员专业心理学家和志愿者，开通免费24小时心理援助热线，设立医务人员专线，同时为广大医护人员和普通民众提供心理培训辅导。截至目前，项目邀请国内知名心理学家、心理危机干预专家，累计为广大医护人员和普通民众提供在线心理培训101场，主题包括心理危机干预、应对疫情社会心态、积极防疫心理减压、心理与免疫等内容，参训者超过43万人次；观看课程免费回放超过29万人次；热线拨打量达5351人次。

面对突如其来的疫情，各省区市尤其是疫情一线医护人员、患者及其家属承受着巨大的心理压力，普通民众也不时出现恐慌焦虑情绪，亟待专业心理支持服务。为此，清华大学心理学系积极行动，在短时间内组建专家团队、动员组织3000名志愿者，以专业性、有效性、持久性为原则，快速开展专项心理援助公益行动。此次“抗击疫情，心理援助”相关专业培训、督导和一对一心理辅导，全部在线上进行。Zoom视频通讯有限公司第一时间提供了高清晰、高稳定、全程无卡顿的公益技术支持。任何寻求心理支持和心理援助的医护人员和普通民众，只要拨打项目热线或参与项目课程，即可得到专业、及时、高效的心理支持和心理辅导。目前，项目热线400—680—6101已获得国务院客户端“心理热线”首页推荐，同时入选国家卫健委“一线医务人员心理干预热线和网络咨询服务资源”，成为国家卫健委重点关注和推荐的热线之一。

据悉，此次“抗击疫情，心理援助”紧急公益项目得到广泛支持。清华大学专门成立由社会科学学院院长、心理学系主任彭凯平教授为主任，心理学系樊富珉教授为执行主任的专业工作指导委员会。几十位专家组成的专家委员会，对心理援助志愿者和救助行动进行专业指导，并在网上开展专业系统培训、团体辅导培训和督导。项目同时得到中国人口福利基金会、宝马中国及华晨宝马、北京六合心理研究中心的特别公益支持。

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 06 版）

(责编：何淼、熊旭)