别让孩子沉迷网游成疫情次生灾害

近期，由于受到新冠病毒疫情影响，大量未成年人“宅”在家里，智能手机等电子产品成为陪伴未成年人学习和娱乐的首选工具，有关网络游戏的消费纠纷更加突出。中国消费者协会提醒家长：莫让“宅娃”荒于嬉，免得废人又费钱。

与平时相比，疫情期间，孩子更容易沉迷于网游。这是因为，孩子虽然好动，却不能像过去那样随意外出，“宅”在家里不好玩，就更容易想到玩游戏。此外，学校组织上网课，孩子就有了接触手机和网络的正当理由，在上课之余，他们可能抵不住诱惑而玩一把网络游戏。

孩子沉迷于网游，还与家长管教不严有很大关系。有很多孩子使用家长的账号登录，游戏付费时还要使用家长的银行账号等密码，家长管教不严，孩子就有了可乘之机。更要看到，家长的行为会对孩子产生很大的影响，当家长自己沉迷于网游时，就会失去管教孩子的底气。因此，要想孩子不沉迷于网游，家长首先就得做好表率，在孩子更容易“触网”的疫情期间更是如此。

疫情期间孩子沉迷网游的程度加剧，还与部分网络游戏企业在疫情期间的刻意诱导有关。比如，实名认证形同虚设，未成年人可一键登录，这很可能是故意“放水”，至少存在管理上的漏洞。再如，以给未满8周岁的孩子“讲故事”“开发智力”为噱头，来吸引孩子参与，有诱导低幼孩童“入坑”的嫌疑。收费环节无验证，这种对网游企业有利的“疏忽”，同样不能排除诱导或故意“放水”的嫌疑。

2020年春季学期十分特别，网络教学成为主要的学习模式。对于学校和老师而言，如何为学生提供高质量的网课，怎么开展家校合作，是他们努力降低疫情影响的主要工作。家庭教育能力和学生的自制能力，则是家长和学生面临的主要考验。既然疫情期间孩子更容易沉迷于网游，那么，此期间对于网游行业的监管理应加码。只有多方面干预，方能避免沉迷网游成为影响学生的疫情次生灾害。

(责编：何淼、岳弘彬)