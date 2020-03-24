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高校“云”授课 如何接“地”气

邓静

2020年03月24日08:18  来源：中国青年报
 

新华社供图

2020年伊始，受疫情影响，全国各地正常的教育节奏被彻底打断，各大高校在仓促间开始“指挥”老师在互联网上直播授课，而这种网络“云”授课的方式，却频频出现“翻车”现象。一时间，微信朋友圈、抖音短视频等对直播授课的“吐槽”“刷宝”的内容层出不穷，这种现象的出现无疑是我们教学方式不接地气所造成的——课堂在空中，但是教学方式必须落在脚下。当高校教师们把线下讲授的内容搬至互联网进行直播，讲授内容不变却保证不了教学效果，应当如何改变这种局面呢？

不是所有课程都适合网络直播

笔者认为，首先，高校应当深刻认识网络教学同线下教学的差异，改变教学计划，开设适合网络授课的课程。

线上授课有一定的局限性，直播授课不是简单地将线下课堂搬上线上，而是需要因地制宜。换而言之，在直播授课前，相关部门应当研制适用于网络授课的教学计划，不能一味照搬原有的课程。

且不说涉及实验的课程在互联网上无法动手操作，即便是理论课程，也面临此种窘境。以美术、摄影类课程为例，此类课程在讲授的过程中必定涉及色彩、曝光，所以对画面质量要求较高，但在“云”授课的过程中，却往往因为网络质量等外部原因不能将内容清晰地传递到学生端，这就造成了在学习上的不适性。而对高校的影视类专业教师来说，其讲授的部分课程具有一定的实操性，例如电视摄像、摄影课程的实操演示阶段，作为直播、录课场所的家庭是无法满足灯光、布景、音效等特殊要求的，这就导致教师在授课阶段也是无法将内容百分百讲授给学生的。

不是所有的课程都适合网络直播。故此，笔者认为，高校的教务相关部门应当考虑到此种因素，在网络授课的课程上进行一定设计，另外还要对相关课程的教师进行培训，引导教师引用互联网资源进行网络授课不足的弥补，以适应新时期的变化，这既是给学生减负又是给教师减负。

“云”课堂要有趣味

其次，要把“云”授课的内容实现教与学的统一。

互联网的出现，改变了传统的教育教学方式，学生获取知识的渠道不再单一，庞大的互联网数据库成为了学生获取知识的重要来源。在不少学生看来，网络直播授课纯属“鸡肋”。他们认为自己可以在互联网上寻到名师讲授的、适合自己的视频课程，故此，在教师的教学过程中，一些学生在屏幕前并没有认真倾听。

笔者认为：教师的授课不是目的，学生是否认真学习、听懂弄会才是终极目标，这也是停课不停学的意义所在。

作为思想最为活跃群体的95后、00后成为高校学生群体的主流时，高校开设的课程如何跨越这种圈层，讲授出适合学生、吸引学生的网络内容呢？

不少网络视频课程年代久远，其所举的例子、引用的概念不是最新鲜时髦的，其贴合程度对00后的学生来说较差。笔者认为，最为重要的是教师的课堂必须走入学生们感兴趣的领域，把握住大多数学生的心理，营造一个有趣味的课堂，引入最新的理念，引用最新的例子，吸引学生的目光，在潜移默化中完成教与学的统一。

让学生成为网络授课的主体

最后，开放课堂，用交互方式引导学生利用网络资源。

网络“云”授课，其最重要的媒介就是网络。让学生守在屏幕前凝视课堂两三个小时是不可能的，即便有着课间休息，学生也会因为注意力等问题选择“弃看”。所以，高校教师应当将课堂“转动”过来，充分利用网络空间，让学生参与到课堂教学中，让学生成为网络授课的主体，借此保证学生的注意力。

一方面，高校教师可以凭借网络空间建立相关群，给学生课下预习任务，并随之在课堂上进行检测，此举能够改变课后交作业的单一局面，“迫使”学生进行预习工作，让学生在前期通过互联网查找资源的方式熟悉课程。另一方面，在课堂讲授阶段，可以采用随堂测、随知识点测的课堂问答方法，让学生巩固学习知识，抽查的方式也保证了学生的听课度。除此之外，在授课时间上，不妨尽量缩短教师在课堂上的讲授时间，拿出一半时间进行师生互动、学生互动，在网络聊天的轻松语境中让学生以团队合作的方式完成目标任务。笔者认为，这样能够改变教师为主的片面讲授工作，而是让学生成为主体参与到网络授课过程中来。

自然，这种方式无疑是带有强制性的方式让学生停留在课堂上。笔者建议，不妨更加大胆一点、更“虚怀若谷”一点，给予部分学生能够选择脱离“课堂”的机会。倘若一部分学生在互联网上发现了与本门课程相关、且更为适合自己的视频课程，教师便允许其不收看自己的课程视频、允准学生采用互联网课程学习，在课程结束后，通过语音、作业等方式检验学生成果，若效果可以，就让学生继续采用互联网视频学习的方式，这既做到了“停课不停学”，又做到了因材施教。

这次突发的疫情让网络“云”授课成为主流，学生与教师均卷入了这场变革之中。然而伴随授课方式变革的网络服务期、硬件设备等一系列“后勤”服务尚未完善，急需业界与学界进行探讨。但是，在有限的资源中，笔者认为，高校教师必须做好课程服务，在课程设计、教学方式上进行不同于线下课程的变革，这才是此次网络“云”授课的可行之路。

（作者为四川传媒学院教师）

邓静

(责编：何淼、岳弘彬)
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