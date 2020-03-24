人民网>>教育

2021年北京中考和毕业会考首次两考合一

2020年03月24日10:16  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京3月24日电（李依环 吴杰婷）据北京市教育委员会消息，随着中考时间拉近，北京市教委日前制定了《北京市初中学业水平考试实施办法》，强调2021年北京市毕业会考和中考将首次两考合一，新方案从2018年入学初一新生开始实施。现在的初二学生按计划将于本学期末参加地理、生物两门科目学业水平考试。

初中学业水平考试是衡量学生达到国家规定学习要求的程度，考试成绩将成为学生毕业和升学的基本依据。据悉，2018年经北京市委全面深化改革领导小组会议审议通过，北京市教委印发了《关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》，确定了初中学业水平考试基本框架。

考试科目：12门科目全部纳入考试范围

《义务教育课程设置实验方案》所设定的全部科目将纳入北京市初中学业水平考试范围，考试设置语文、数学、外语、道德与法治、历史、地理、物理、化学、生物、体育与健康、艺术（音乐、美术）、综合实践活动（信息技术和劳动技术）12门科目。

其中，语文、数学2门科目采用笔试方式，语文考试时长为150分钟，数学考试时长为120分钟。外语考试采用笔试、听力和口语考试的方式，听力和口语考试与笔试分离，笔试时长90分钟，听力和口语考试时长30分钟，学生九年级有两次听力和口语考试机会。道德与法治、历史、地理、物理、化学、生物6门科目考试，采用笔试与参加实践活动相结合的方式，每门科目笔试时长均为70分钟。2023年前将实验操作纳入初中学业水平考试，考试成绩纳入高中阶段学校招生录取依据，具体办法另行规定。

体育与健康采用现场考试和过程性考核相结合的方式，具体要求另行公布。艺术（音乐、美术）依据学生平时表现和综合测评确定成绩，综合实践活动（信息技术和劳动技术）依据学生实际操作能力确定成绩。具体要求由各区教委制定。

考试成绩：原始成绩加等级成绩呈现

据介绍，北京市初中学业水平考试成绩将以原始成绩和等级成绩呈现，原始成绩主要用于中招录取，等级成绩主要用于毕业认定和自主招生。

原始成绩的计分方式为：语文、数学、外语3门科目分值均为100分，其中外语笔试分值60分，听力和口语考试分值40分。道德与法治、历史、地理、物理、化学、生物6门科目分值均为80分，其中笔试分值70分，实践活动分值10分。体育与健康分值40分，其中现场考试分值30分，过程性考核分值10分。

等级成绩则依据原始成绩划定，由高到低分为A、B、C、D四个等级。其中C等及以上为合格，D等为不合格。每门科目成绩达到满分的85%（含）以上为A等，满分的70%（含）至满分的85%为B等，满分的60%（含）至满分的70%为C等，满分的60%以下为D等。

此外，艺术（音乐、美术）、综合实践活动（信息技术和劳动技术）考试仅以等级成绩呈现。

中招录取：12门全科成绩中确定8门计入总成绩

在中招录取时，将从学生12门初中学业水平考试科目成绩中确定8门，将原始成绩计入中招录取总成绩，满分为660分。其中语文、数学、外语、体育与健康、道德与法治、物理6门成绩必须计入；按照文理兼顾原则，在历史和地理中择优确定1门、在化学和生物中择优确定1门计入。往届生和未在八年级参加本市地理、生物2门科目考试的应届生，将历史、化学2门科目成绩计入。

此外，北京市要求每个学生必须在初中三年完成10次开放性科学实践活动，每次计3分，满分30分。成绩除以3后，分别计入物理、化学、生物3门科目学业水平考试成绩。学生每学年还应完成10次综合社会实践活动，共30次，每次计1分，满分30分。成绩除以3后四舍五入取整，分别计入道德与法治、历史、地理3门科目学业水平考试成绩。 

(责编：李依环、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved