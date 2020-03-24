2021年北京中考和毕业会考首次两考合一

人民网北京3月24日电（李依环 吴杰婷）据北京市教育委员会消息，随着中考时间拉近，北京市教委日前制定了《北京市初中学业水平考试实施办法》，强调2021年北京市毕业会考和中考将首次两考合一，新方案从2018年入学初一新生开始实施。现在的初二学生按计划将于本学期末参加地理、生物两门科目学业水平考试。

初中学业水平考试是衡量学生达到国家规定学习要求的程度，考试成绩将成为学生毕业和升学的基本依据。据悉，2018年经北京市委全面深化改革领导小组会议审议通过，北京市教委印发了《关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》，确定了初中学业水平考试基本框架。

考试科目：12门科目全部纳入考试范围

《义务教育课程设置实验方案》所设定的全部科目将纳入北京市初中学业水平考试范围，考试设置语文、数学、外语、道德与法治、历史、地理、物理、化学、生物、体育与健康、艺术（音乐、美术）、综合实践活动（信息技术和劳动技术）12门科目。

其中，语文、数学2门科目采用笔试方式，语文考试时长为150分钟，数学考试时长为120分钟。外语考试采用笔试、听力和口语考试的方式，听力和口语考试与笔试分离，笔试时长90分钟，听力和口语考试时长30分钟，学生九年级有两次听力和口语考试机会。道德与法治、历史、地理、物理、化学、生物6门科目考试，采用笔试与参加实践活动相结合的方式，每门科目笔试时长均为70分钟。2023年前将实验操作纳入初中学业水平考试，考试成绩纳入高中阶段学校招生录取依据，具体办法另行规定。

体育与健康采用现场考试和过程性考核相结合的方式，具体要求另行公布。艺术（音乐、美术）依据学生平时表现和综合测评确定成绩，综合实践活动（信息技术和劳动技术）依据学生实际操作能力确定成绩。具体要求由各区教委制定。

考试成绩：原始成绩加等级成绩呈现

据介绍，北京市初中学业水平考试成绩将以原始成绩和等级成绩呈现，原始成绩主要用于中招录取，等级成绩主要用于毕业认定和自主招生。

原始成绩的计分方式为：语文、数学、外语3门科目分值均为100分，其中外语笔试分值60分，听力和口语考试分值40分。道德与法治、历史、地理、物理、化学、生物6门科目分值均为80分，其中笔试分值70分，实践活动分值10分。体育与健康分值40分，其中现场考试分值30分，过程性考核分值10分。

等级成绩则依据原始成绩划定，由高到低分为A、B、C、D四个等级。其中C等及以上为合格，D等为不合格。每门科目成绩达到满分的85%（含）以上为A等，满分的70%（含）至满分的85%为B等，满分的60%（含）至满分的70%为C等，满分的60%以下为D等。

此外，艺术（音乐、美术）、综合实践活动（信息技术和劳动技术）考试仅以等级成绩呈现。

中招录取：12门全科成绩中确定8门计入总成绩

在中招录取时，将从学生12门初中学业水平考试科目成绩中确定8门，将原始成绩计入中招录取总成绩，满分为660分。其中语文、数学、外语、体育与健康、道德与法治、物理6门成绩必须计入；按照文理兼顾原则，在历史和地理中择优确定1门、在化学和生物中择优确定1门计入。往届生和未在八年级参加本市地理、生物2门科目考试的应届生，将历史、化学2门科目成绩计入。

此外，北京市要求每个学生必须在初中三年完成10次开放性科学实践活动，每次计3分，满分30分。成绩除以3后，分别计入物理、化学、生物3门科目学业水平考试成绩。学生每学年还应完成10次综合社会实践活动，共30次，每次计1分，满分30分。成绩除以3后四舍五入取整，分别计入道德与法治、历史、地理3门科目学业水平考试成绩。

(责编：李依环、熊旭)