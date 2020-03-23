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武汉高校毕业生有三盼

2020年03月23日08:25  来源：中国青年报
 

如果没有这场突然袭来的疫情，按照年前的找工作计划，王悦现在应该刚刚参加完广州一家传媒集团的第二轮面试。可不久前，她接到对方的通知，“面试推迟举行，目前还不能确定时间”。

王悦是武汉一所985高校新闻学院的应届硕士毕业生。去年秋季招聘开始后，她就给十几家企事业单位投去了简历，“受疫情影响，可能招聘单位的流程滞缓，目前只有两三家反馈”。

至今还阻隔在湖北随州老家的王悦，正在复习备考省选调生和公务员考试，“多一手准备，就会多一点希望”。

公开数据显示，2020年，全国普通高校毕业生874万人，比去年增加40万人。

连日来，记者在武汉多家高校采访，倾听应届大学毕业生的心声。

一盼招聘岗位多起来

“过完年，招聘需求缩水了。”这是陈伟最直观的感受。

他是武汉市一所211高校汉语言文学专业的大四学生，家在河北沧州。去年年底结束研究生考试后，他做了两手准备，应聘上山东青岛的一家国企岗位。由于时间较为充裕，目前，在写毕业论文之余，陈伟在线上协助学校就业处老师负责就业信息员工作。

陈伟注意到，往年这个时候，正值春季招聘，不少企事业单位会联系就业处，在学校就业官网上发布相关招聘信息。“相比去年同期，今年疫情期间就业网站上发布的招聘信息减少了一半”。

而不少定于春季举行的校园招聘会也因为疫情不得不取消，无形之中加剧了“校园招聘空中双选会”的竞争。

线上招聘还未正式启动前，武汉一所理工类高校安全科学与工程专业2017级研究生李昆就一直盯着网上各种渠道的招聘信息，每天刷一遍企业官方网站、招聘软件，记录线上双选会的时间节点。

李昆说，去年秋招时，不少跟安全科学与工程专业相关的岗位尚有空缺。可今年3月以来，他发现与专业对口的岗位招聘人数明显下降。

放寒假前，李昆就在学校收集完了毕业论文所需的实验数据。目前，在河南信阳老家，他一边整理资料写论文，一边在线上找工作。他投了近10家公司，大多都是安全管理员、建筑单位的安全员、设计院的研究员等职位。投完简历，基本上在两天内就会有人联系他，其中近一半收到了面试通知。“自己的专业找工作并不难，但找到心仪的还是比较有难度。”

眼瞅春招进行了一半，心仪的工作还未找到，李昆的压力骤然增加。为了做足准备，有空时他就将之前做过的几个科研项目进行回顾，打开手机摄像头，模拟视频面试问题，“还是希望工作岗位多一些，自己能够顺利地找到一份比较心仪的工作”。

3月7日，陈伟所在的高校招生就业处联合一家校园招聘网站举办了“2020春季校园招聘空中双选会”。记者查看了这家网站，这场“空中双选会”对外数据显示，招聘企业有296家，招聘职位1823个，参与人数1.7万人，将持续到3月31日。

在这家校园招聘网站上，记者看到与陈伟所在高校同时期举办“空中双选会”的还有武汉的一所985院校，这场“空中双选会”对外公开的数据显示，招聘企业有594家，招聘职位3911个，参与人数5.1万人。

一位大四毕业生希望，疫情不要影响企业的招聘规模，用人单位能多给毕业生一些展示的机会。

二盼线上面试包容多一点

在采访中，一些高校的应届毕业生反映，在网络求职中，信息沟通不如线下通畅。

李昆说，以前学长的经验，可以及时在双选会上与用人单位互相反馈信息、跟同学一起分享交流招聘信息。而如今在家的他只能尽量凭借一己之力去搜集大量的企业资料，线上投递简历后无法快速收到回复，甚至不清楚企业是否会查看。

一位正在求职的研究生认为，受疫情影响，在目前开始的各大线上双选会中，求职信息扎堆儿投递，用人单位的招聘流程又受疫情影响滞缓，故而降低了招聘效率。

李昆觉得，网络看似信息发达，但与线下招聘相比还是有一定区别，需要适应新的变化，“线上求职，了解信息的渠道靠个人。在学校，同学们在一起交流，触角更广泛，信息的规模效应集聚。”

由于平台和网络信号等原因，视频中的卡顿也让一些毕业生感到困扰。

李昆的校友、2016级材料与冶金专业王世豪在视频面试某家企业时，和另外两人一组，同时面试，话说到一半，有一个同伴突然掉线，打断了面试。王世豪只能和另一位同伴把观点先说完，而后按照面试官的要求下线。“网络稍有卡顿，对面试就很有影响，面试官说话，可能就会因为延迟听不清”。

疫情暴发前，一家财经类高校研三学生李明投了30多份简历。从2月开始她又在网上投了10份左右的简历。她认为：“线上笔试、初面和复试具有一定的局限性，面试时只能看到彼此的脸，不能看到所有的面试官，无法根据面试氛围和主考官的变化及时作出调整，体现不出个人综合水平。”

李明也认为设备故障、网络中断等对求职有一定不利影响。“有的软件只能允许4个人在线视频，而本人并不知道本次面试会有几个面试官，这就需要临时更换其他的App。”

虽然现在没有收到0ffer，但李明仍然在积极地找工作，她希望企业对2020应届生给予政策倾斜，多提供一些岗位，减少一些限制性条件。

三盼相关毕业服务细一点

王世豪说，可能因为疫情推动了在线教育，行业也正好缺人，最近他很顺利就通过了一家教育集团武汉分公司的面试，应聘上了初中数学的助教。

长时间跟同学一起关注和讨论就业问题，王世豪也有自己的心得体会。

在他看来，疫情对就业带来的影响，要看到困难也应该看到新的希望，短期内生产制造行业、餐饮、旅游、服务业受到很大冲击，但是医疗、公共卫生、应急保障还有远程教育、网上商务也有更大的发展空间。

对王世豪而言，现在最大的困难是，可能无法如期提交毕业设计，“最怕上班的时间到了，还不能正常毕业”。

在家中不像在实验室，有的选题方向，看起来简单，做起来难。这需要老师的指导，不然做到一半发现自己无法完成，就来不及了。在家中问老师，始终没有在学校问得透彻，也不方便。

武汉一所独立学院新闻专业大四学生徐娇，去年10月中旬，面试了几家和新闻专业对口的公司。经朋友介绍，与一家从事影视后期的公司签订了实习协议，公司总部在湖北鄂州。疫情突发，她的实习也被迫中断，急匆匆准备从武汉中转回内蒙古老家的她，因为武汉封城，被困住了。她便计划开学之后，先回学校完成自己毕业论文的答辩，再做下一步打算。

疫情对正在写论文的毕业生而言，也带来不小的冲击。

武汉某985高校研究生张君的毕业论文，原定于2月给导师上交初稿，可疫情阻隔长期在家里，写论文常常无法静下心来，而且很多资料的查询也相对麻烦，直到前几天才上交给导师。

导师反馈：“写的不好，还需要再修改。”毕业论文和面试需要同时准备，这让张君觉得有些身心俱疲。

“毕业论文，对于文科生而言，在家写，还能想办法克服困难。对于理工科需要做实验得数据的同学而言，就特别棘手。”张君的一位朋友是武汉一所985院校机械专业的博士生，他向张君吐槽，由于数据只能在学校实验室取得，可现在又禁止返校，在家里快两个月了，论文所需的数据任务一项都没推进。

张君也曾注意到，教育部在2月12日提出，适当延长择业时间。对离校时未落实工作单位的高校毕业生可按规定将户口、档案在学校保留两年，待落实工作单位后再及时办理就业手续。但是延长到什么时候，

他咨询过学校的辅导员，目前也不知道具体的安排。辅导员也担心，即便求职成功，如果不能如期毕业拿到毕业证，同学们可能会面临无法按期入职或被裁员。

张君期待疫情能早点结束，也希望学校对于毕业期限能够更明确一点，好给自己一个心理预期，倒逼自己的时间安排，“毕竟大多数人一起离校才感觉是真正的毕业。”

（应受访者要求，文中王悦、陈伟、李明、张君、李昆均为化名）

胡林 吴金伟 记者 雷宇

(责编：何淼、曹昆)
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