长三角高职院校为企业复工复产“赋能”

受疫情影响，外地员工不能及时到岗，浙江永嘉县第二职业学校主动履行校企合作职责，组织三年级服装专业13名学生，助力浙江温州东蒙集团有限公司复工复产。 李群/摄

扬州职业大学“校中厂”工人在紧急生产改良版防护服。周军/摄

“夏教授，产品已顺利通过客户应用及测试，非常感谢！”接到电话，夏建明终于舒了一口气。

随着复工复产序幕拉开，口罩、消毒水等防疫物资紧张，是企业面临的最简单、最现实的问题。

连日来，浙江纺织服装职业技术学院染整技术研究所所长夏建明教授陆续接到多家企业求助，希望能够提供技术支持和专业指导。打来这个感谢电话的是宁波华科纺织助剂有限公司总经理翁孟开。

早在2月1日，生产口罩原料的厂家就急需翁孟开的公司能提供“拒水、透气、防血渗”的人体防护助剂，用于医用口罩无纺布的生产，但华科现有助剂产品达不到相关技术需求，也没有相关核心技术及应用工艺。

知悉他们的困难后，夏建明第一时间带领所里成员投入到技术攻关中：不能面对面，就通过键对键“云”讨论；不能到实验室，索性就把设计配方及应用工艺直接通过微信一一推送，供公司进行检测、试用。

不到一周，研发的人体防护助剂产品就通过口罩原料生成厂家的应用及测试。目前，该公司已生产人体防护专用助剂11吨，全部用于下游厂家500万只口罩用无纺布原料生产。

同一时间，在全球最大的小商品集散中心义乌，一大批小微企业的复工复产面临着消毒水紧缺的问题。当地缺少消毒水生产企业，加之物流影响，让企业复工复产遥遥无期。

浙江义乌的一家助剂生产企业也想生产消毒水。企业曾与学校有过合作，2月4日，该企业负责人“抱着试试看的态度”，拨通了夏建明的电话，结果让他惊喜。

“正好有这个技术，我就把技术无偿提供了。”夏建明表示：“希望企业都能够尽早复工复产，渡过难关。”目前，中力已经量产消毒液10吨，并免费赠送给周边43家纺织印染及有关企业用于疫情防控。短短半个月，夏建明团队通过精准排障、无私援助，服务了浙江省内外众多企业，成为防疫情、保生产的技术“先行官”。

最近，位于江苏省扬州职业大学力行楼B区的扬州久程户外用品有限公司的生产车间一派繁忙，80多名工人正在赶制防护服，他们忙着裁剪、缝纫、压胶、检验、包装……

面对疫情持续发酵，防护服需求骤增。2月7日，该公司接到20万套防护服订单。作为一家“校中企”，他们立即向学校和市区主管部门报告，请求开工生产。

随后，该校派专人具体指导办理复工申请，终以最快速度完成了审批程序。公司紧急召回工人，暂停手中其他服装订单，复工“转产”赶制防护服。

“学校领导很重视，亲自来检查，还让纺织学院派人常驻生产车间，协助我们工作。此外，学校还派保安留守管理留校人员，确保防疫工作万无一失。”该公司负责人朱家峰说：“近水楼台先得月，校中企身份让学校科研成果尽快转化成生产力，我们也为学校提供更多的实践机会。”

1个月以来，该公司生产的防护服35万件，两万鞋套发往抗疫一线。此外，他们还专门申请防护服专利，新版防护服防护性更强，舒适性更佳。

除了助力防疫物资生产，高职院校也为更多的民营企业复工复产“赋能”。

前不久，江苏建智工程管理有限公司工程中心负责人张旭遇到“棘手事儿”。原来，受疫情影响，该企业承接的一个住宅小区工程项目，由于员工无法返工，原计划两个月交付的建筑信息模型，无法按时完成，眼看交付日期临近，他焦急万分，于是向扬州工业职业技术学院求助。

该校建筑工程学院院长、BIM工程中心负责人张军了解情况后，迅速组织团队开展在线研讨，经过商定决定启用相关专业技术，助力企业复工。这一举动，让张旭看到了希望。

据了解，此次助力复工项目建筑面积约19万平方米。截至目前，团队成员已协助企业完成了模型建立、进度计划分析和造价分析等服务，大大缩短了交付工期。

“目前项目开展顺利，在焦急万分时刻，学校帮了大忙，为我们挽回损失，真的特别感谢。”江苏建智工程管理有限公司总经理许健说。

该校党委书记刘金存说，在企业开始复工复产的大背景下，作为高职院校有责任发挥专业、人才等资源优势，鼓励师生主动投身实践，助力企业复工复产，更好地为地方经济社会发展服务。

连日来，中青报·中青网记者采访了解到，还有很多高职院校积极帮助农民备战春耕复产。

受疫情影响，苏州茶叶销售实体店及其茶文化教育培训市场受到冲击。苏州农业职业技术学院茶艺与茶叶营销专业的老师们组成专家服务队，对苏州茶业行业协会会员开展线上培训。该团队负责人陈君君解释：“开展这类培训不仅是发挥专业特长，也是履行社会服务职能。”

陈君君向茶企提出建议：春茶开始上市，茶企可以利用一些直播平台在网上售卖茶叶。“我们针对茶的特性，以及各大电商平台的特点，做好销售跟踪指导”。

此外，该校园艺科技学院师生组建了“苏农一枝花”师生科技团队，通过电话、QQ群、微信、调查问卷等形式，了解花卉行业存在的问题。针对企业农资短缺、产品难销、技术薄弱等问题开展教学直播，“面对面”连线广东、四川、上海等地花企，精确进行技术指导和物资调配，有效地保障了生产经营活动的顺利进行。

记者 李超 实习生 龙琦

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