社会工作教育扶贫给西藏墨脱带来什么

鲁东大学志愿者在当地开展暑期儿童兴趣班。受访者供图

在国家精准扶贫政策推动下，西藏墨脱人民的居住环境、生活条件得到了极大改善，但当地百姓的文化水平低，经济意识薄弱，缺乏社区生活概念，业余生活极度匮乏。如何针对这些问题进行深入的“精神扶贫”，是社会工作教育扶贫所要探索的课题。

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一张看似平常的照片，却被鲁东大学法学院教师李洁发在微信朋友圈中炫耀了一番。

照片中，西藏自治区林芝市墨脱县墨脱村40多位村民晚上聚在村委大院排练节目，准备参加镇里举办的群众文艺汇演，站在前面指挥的是当地志愿者噶迪措姆。

“这个场景在一年前连想都不敢想，那时墨脱的村民根本就不知道还有这些社区文化活动，晚饭后大都足不出户，待在家里看电视。”李洁的另一个身份是民政部中国社会工作教育扶贫项目西藏团队队长。

鲁东大学是首批“中国社会工作教育百校对口扶贫计划”院校，该校法学院社会工作专业获得中央财政资助，对口扶贫墨脱县。在既有精准扶贫政策的帮扶下，社会工作教育扶贫又会给当地带来怎样的变化？这一切如今有了答案。

“不能停，一直向前冲”

墨脱县位于喜马拉雅山南麓，是中国最后一个通公路的县级行政区。从拉萨坐6小时的客车到林芝，然后换乘越野车，历经12小时的颠簸才能最终抵达墨脱县城，路上有时还会遇到泥石流。

在国家精准扶贫政策推动下，墨脱人民的居住环境、生活条件得到极大改善。虽然地处偏僻，但如今的墨脱，村村通水泥路，户户通水电，家家住着一层混凝土、二层木结构的新房子。

生活富裕了，可是当地百姓文化水平低、经济意识薄弱。他们没有社区生活概念，闲暇时间无事可做，业余生活极度匮乏。

2019年暑假，李洁带领21名鲁东大学社会工作专业、法学专业的大学生志愿者，分3组进驻墨脱县亚东村、墨脱村、朗杰岗村，按照扶贫计划，开展为期两个月的社会工作教育扶贫志愿服务。

朗杰岗村位于一座小山上，志愿者进出村子一般坐当地驻村干部安排的摩托车。“有一次，路上遇到泥石流，前面的车子停了下来，后面的一看情况不好，大叫着提醒：‘不能停，一直向前冲’。”李洁回忆，后来他从村民那里得知，遇到这种情况如果停下来，很容易被山上滚落下来的石头击中。“不能停，一直向前冲”——这句话也成了这些大学生志愿者在墨脱工作时的座右铭。

志愿者不仅要克服途中落石等危险，还要防备毒蛇、蚂蝗、马蜂等。“当地有一种小飞虫叫‘一点红’，被这种小虫子咬到后，皮肤上会留下红色的血泡，奇痒无比，甚至出现肿胀。这种小虫子到处都有，很难防备，不少志愿者都被咬伤过。”李洁说。

这些困难却没能阻挡大学生志愿者前行的脚步。

“原来我的汉字名字长这样！”

“开始时，当地村民对于我们即将开展的工作一无所知，一脸茫然。在当地村干部的帮助下，我们挨家挨户去做工作，动员他们参加识字班、舞蹈队，工作才慢慢开展起来。”社会工作专业学生赵秀莉说，“有的参加识字班的村民看着自己的汉字名字，惊讶地说，‘原来我的名字长这样啊！’看到他们喜悦和激动的样子，苦点累点都值了。”

现在，许多村民已经从学习简单的数字、单个字，到会写一些生活常用字词、能做简单的计算。“去银行办理业务时，可以签名了，再也不用按手印了。”这让村民顿珠格外高兴。

“朗杰岗村刚从大山深处搬迁出来，村民洗头一直都用凉水，许多人都有头疼的毛病。”社会工作专业学生石华锋介绍，他和同学将村民组织起来，从如何洗手、洗脸教起，为他们讲授卫生健康知识，培养他们良好的卫生习惯；教他们跳广场舞、做健身操，改善因高原气候造成的关节炎等疾病。

“我公公之前几乎每个月都要去医院，自从参加了健身活动，大半年没再去医院，现在参加活动可积极了，每天吃完晚饭就去村委大院。”桑杰老人的儿媳妇说。

在这群大学生志愿者的努力下，更多的改变出现了。当地村民法律意识比较淡，不少村民没领结婚证。志愿者了解到这一情况后，开始组织村民学习婚姻法。“七夕节，我们协助当地政府为亚东村年过半百的16对‘新人’举行集体婚礼，现场还设计了婚姻法知识问答环节，村民参与的积极性非常高。”法学专业学生付文鑫说。

“真是出乎意料，这些志愿者把村民的积极性都调动起来了。到了晚上，许多村民早早就来到村委大院，参加各种活动，哪怕碰到刮风下雨也会来。有一次，为了到镇里参加文艺汇演，许多村民来回步行了5个多小时。”亚东村驻村书记温二飞兴奋地说，“文化生活气氛活跃了，村民的精神面貌焕然一新。”

“一定要把社会工作持续做下去”

对口扶贫项目结束后，社会服务工作怎么办？这也是李洁从一开始就思考的问题。

她永远不会忘记第一次离开墨脱村的那一幕，顿珠老人紧紧拥抱着她，舍不得让她走。老人说：“等你们再回来的时候，不知道我还在不在呢！”老人的话，深深触动了李洁，她下决心一定要带领志愿者再回来，一定要想方设法把社会工作持续做下去。

为此，项目组尝试在当地招募并培训社会工作人才，孵化当地社会组织参与社会工作，先后培育了红音宣讲团、红溢养生堂、红韵笔墨学习班、红筑便民服务队、红漾艺术团等15个当地社区社会组织，并建立了志愿者微信群，远程指导当地志愿者开展社区活动。

社会工作教育扶贫志愿者离开后，这些社区服务组织接力在当地开展各种活动。亚东村红筑便民服务队开展“爱心维修”活动；红溢养生堂教当地村民学健身养生操；红漾艺术团组织村民跳广场舞……各项活动开展得有声有色。

在鲁东大学党委书记徐东升看来，“社会工作专业对口教育扶贫墨脱是践行初心使命的生动实践，更是课程思政的鲜活素材。大学生运用所学的专业社工知识为边疆人民送去幸福和温暖，同时在实践中接受教育，树立起正确的人生观、价值观和世界观。”

记者 邢婷 通讯员 李青 刘艳莉

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