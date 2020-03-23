90后乡村女教师背着娃娃上网课

我叫罗银艳，今年27岁，2017年进入安徽固镇县任桥镇民族中学任教，而我的家乡在千里之外的四川省古蔺县马嘶苗族乡茶园村。

我丈夫在福建当兵，今年春节，我带着孩子去陪他过年，但疫情打乱了我们的返程计划，我一直滞留在当地。这段时间，我基本都是一个人照顾孩子。

3月2日，学校开始线上教学，我备好了教学白板、记号笔等物品，准备直播。可烦恼随之而来，我儿子才5个半月，离不开人，这可怎么办？

我是学校仅有的两名化学教师之一，而且带的是初三毕业班，学生的学习耽误不得。我想了想，索性在上课时，将儿子背在身上。

我一周上4节数学和4节化学网课，化学课是3个班一起上。我白天上课，晚上批改作业，把孩子哄睡着以后，还要抽空备课。虽然有时会有些累，但每次看到学生听懂课后，在评论区发来的一串串“1”（1表示听懂，2表示没听懂），我感到特别欣慰。

有学生告诉我：“老师，虽然上课时，您的儿子会哭闹，但我们没有不耐烦，而是心疼您、感激您，我们都把您的儿子当成‘小学弟’呢。”还有一个女生对我说：“毕业后，我想成为一名像您这样的教师。”

这让我感动极了。

平时，我会尝试一些接地气的教学方法。我喜欢分组教学，同学们可以在组内讨论新知识，相互督促、巩固知识。我会给学生发小五角星作为奖励，还会带他们一起看励志电影。

化学课上，我会充分利用实验激发学生的兴趣。每学年第一堂课自我介绍时，我都用“会隐身的字”这个妙招。我先用无色的氢氧化钠溶液将名字写在纸上，然后再喷酚酞试液，名字就会变红，显现出来。

课下，我经常找学生聊天，希望成为他们的朋友。有时我会让学生写写自己的心里话，内容不限，可以是写给老师的教学建议，也可以谈谈自己的学习生活状态。

对于个别成绩不好的同学，我觉得要从基础抓起，耐心讲解。曾经有个同学在一次考试时，抄了别人的答案，但我没有批评他，只是和他讲道理，让他知道自己做得不对。

后来他对我说，罗老师，您是一个负责任、关心学生的好老师。班级里很多同学因为您的教学方式，开始认真学起了数学、化学。

连续两年，我带的初三毕业班的化学成绩在全县位居前列。

我们的学校固镇县民族中学现有学生306人，几乎全部来自农村家庭，还有部分回族、彝族的学生。很多学生刚进来时基础薄弱，但毕业时，他们的成绩都会“冒上来一大截”。近年来，学校的教学质量和成绩在县里始终“排得上号”，而这离不开教师们的默默付出。

学校一些教师兼着两三门课，工作量大，但大家毫无怨言。比如，我有一位女同事，她患有比较严重的腰椎间盘突出，但她从未缺过一堂课，还坚持去一所小学支教。

校长鲍杰也是我敬佩的人。他每天坚持早上6点到学校，晚上10点以后才回家。他常告诉年轻教师：“我们要用心、用真诚来教学，尽力为这群孩子做点什么。”

眼下，我最大的愿望就是疫情早日结束，学校开学了，我就又能见到班上那群可爱的学生了。

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口述：安徽省蚌埠市固镇县任桥镇民族中学教师 罗银艳 整理：记者 王海涵 王磊

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