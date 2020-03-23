“梦之队”助藏区学子备战高考

“今天，你们要完成2018年文科数学卷三的大题。让布，你还要复习三角函数公式和点线面知识……”3月中旬，武汉科技大学大一学生陈珍，通过微信群聊为四川省甘孜藏族自治州康定市藏文中学的高三学生布置学习任务。

每天辅导学生两小时，是这段时间陈珍的生活日常。疫情期间，她和来自武汉科技大学、湖北大学、南京邮电大学、东北师范大学4所高校的47名大学生，组建了一支志愿服务队，利用群聊问答、视频直播等方式，为藏文中学和九龙高中的288名高三学生提供免费的高考学习辅导。

召集这些大学生的，是武科大资环学院2019级辅导员桂泽红。

新冠肺炎疫情暴发后，全国学校停课。看到新闻中少数民族地区学生上课的场景，桂泽红想起自己4年前支教的藏文中学学生，“当年他们初二，如今正是高三最紧张的时候”。

与藏文中学相关领导联系后，桂泽红得知，这群还有3个月就要参加高考的学生，现在都在家中上网课备考。“他们大多数底子薄、自学能力偏弱，在家学习的效果很难保证。”想起当年教过的学生，桂泽红的心像被揪了一下。

“我可以组织一批大学生，帮助辅导高三学生。”3月4日，桂泽红建立QQ群，开始招募优秀大学生志愿者，并取名“梦之队志愿者”服务队——希望能圆藏区孩子的求学梦。

藏文中学高三各班班主任也行动起来，组织动员学生加入学习交流QQ群，并参与学生管理。仅一天，基础平台就建好了。

当天晚上，桂泽红在QQ空间里写道：“昨天想了一件事，今天搭了一个平台，希望明天我们都能收获更多！”

平台搭好后，桂泽红开始招募大学生志愿者。为保证志愿者的教学质量，桂泽红优先考虑老师和同学推荐的优秀学生，再从中筛选出能够胜任高考科目教学、热衷志愿服务的志愿者。

短短3天，“梦之队”成立了。

微信群里，志愿者迫不及待地把自己收藏的学习资料分享给学生，从真题、考试技巧到知识体系一应俱全。

但只有好资料，还远远不够。即使隔着屏幕，志愿者也能感受到孩子们的紧张和疏离感。于是，大家决定开启远程课程辅导。

志愿者都是在校大学生，他们只能利用自己上网课外的空余时间，在线辅导这批藏区学生。不过，高三学生既可以在群里提问，也可以找到对接的志愿者私下提问。

为了缓解藏区学生的紧张情绪，志愿者黄淑彤特地自学了几句常用的藏语，语音回答问题前，她都以藏语和暖心的问候开场。

有一次深夜11点，学生旺姆卓玛还在学习。她做英语完形填空题时，因找不到技巧，错误频出，只好向黄淑彤请教。黄淑彤立刻回复，连发了十几条语音消息讲解例题、总结做题方法，耐心解答她的提问。

除了辅导学业，志愿者面对的最大困难是帮助学生树立信心。藏区不少孩子基础差、偏科严重，常会出现“放弃某一科”的现象。

藏区学生杜弘铭想去北京读书，但英语常常只考40多分。“也许放弃英语是更现实的选择。”杜弘铭对志愿者胡章容说。

“有梦就要去追。”胡章容不同意杜弘铭的想法，“英语是有很大提升空间的学科，我的好朋友英语曾经只有90分左右，通过练习总结，提升到130多分。”胡章容用身边的例子鼓励杜弘铭，并细致地帮她分析英语低分的原因。

“我一定好好努力，等我的好消息。谢谢你，亲爱的陌生老师！”杜弘铭在给胡章容的留言中写道。

没几天，志愿者的努力就得到了认可。桂泽红当初支教的学生找到他，想请志愿者也给自己所在学校——四川省甘孜州九龙县高级中学的学生辅导。

衡量当前的志愿者人数后，桂泽红决定建立支教二群。两所学校的进度并不相同，课多了一倍，辅导的学生也从152人增加到288人，志愿者的压力骤增。

“梦之队”微信群里，常常因为讨论如何解决高三学生的问题而消息不断。紧张时，桂泽红会努力做好志愿者的心理辅导。

志愿者祁哲云在他的感染下，慢慢感受到服务的快乐和自己的责任，“支教的过程提升了自我，看到藏区学子在自己的帮助下不断进步，我非常开心”。

“以前我支教时，希望用一年的时间，做一辈子难忘的事。”如今，桂泽红带着一群城里的大学生，走近藏区的中学生，他感慨道，“我现在的学生帮助我曾经的学生，看到他们共同成长，真是一件美好的事情！”

通讯员 李菲 记者 雷宇

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