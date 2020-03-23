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“常爸常妈”常在 助学藏区少年

2020年03月23日08:22  来源：中国青年报
 

1月19日上午，常州西藏民族中学和常州市田家炳初级中学的学生，一起寻访青果巷，挂新年祝福，了解青果文化。受访者供图

如果要为相隔4000公里的西藏拉萨和江苏常州两座城市寻找一个联结点，常州西藏民族中学可能是个不错的选择。

每年，有数百名来自西藏拉萨、山南地区的少年，坐两天两夜的火车，来到这里上学。

尽管这里能提供更好的教育，但孩子们能否适应并坚持下来，仍是个未知数。

为此，学校想尽办法创造孩子们熟悉的环境，给他们结对“常爸常妈”，让他们觉得这里不陌生。学校里有一间特殊办公室，像个“藏宝箱”一样吸引着孩子们。这是一间烹饪室，“常爸常妈”常在这里“开小灶”给孩子做点心。

说到吃的，孩子们的话闸子打开了：“邱芬老师会做桃酥，邢长敏老师会做蛋挞和藏族奶茶，有时还会买生煎包给我们。”“崔夕凤老师会做煎饼，刚出锅的煎饼热乎乎的，又香又好吃”。

八（1）班的班主任崔夕凤在学生心中是个“嘴硬的绵羊妈妈”。

在学生丹珍卓嘎看来，崔夕凤是个严格的班主任，经常板着脸。有一年圣诞节，看到其他班的老师都给本班学生准备了礼物，丹珍卓嘎很羡慕。她等了一整天，期待崔老师给大家送惊喜，可是一直等到最后一节课下课铃响起，她也没有收到礼物。

带着失落回到宿舍，丹珍卓嘎发现被子下藏着一个圆圆的东西，掀开一看，原来是个苹果。她顿时高兴起来：“原来崔老师早就准备好了礼物！”

“崔老师平时看到我们衣服穿得少，就会板起脸说：如果有同学生病了，我不会去医院看你们。”腼腆的女孩卓玛说，当有同学真生病了，崔老师每次都会去医院，“崔老师虽然对我们严厉，但她一直都在默默关心我们”。

“西藏学生不仅有老师的教导，还有‘常爸常妈’的悉心照顾和关爱。”常州西藏民族中学的副校长黄美英说，学校举办了“汉藏家庭结对同发展、汉藏学生携手共成长”活动，让藏族学生与常州当地家庭结对子，“这样孩子们能感受到更多温暖”。

这个活动已走过10个年头，吸引了很多热心的常州市民参与，“常爸常妈”成为当地的新名词。

瞿夏梅是八（4）班学生昂英在常州的“妈妈”。有一次，常州下了一场大雪，天气很冷。瞿夏梅记得和昂英初次见面时，他穿得很单薄，便赶紧让丈夫去给昂英送羽绒服。

那天，常州风雪交加，“常爸”乘公交车，兜兜转转一个多小时才到学校，把羽绒服送到孩子手上。看到“儿子”穿上羽绒服，“常爸”才满意地回家。昂英有个“超级暖爸”的消息，便在校园里传开了。

“昂英比其他孩子需要更多爱和关注。”瞿夏梅从班主任那里了解到，昂英来自单亲家庭，从小和母亲一起生活，于是瞿夏梅经常叮嘱丈夫多和昂英接触，给孩子更多父爱。

瞿夏梅说：“我们把昂英看作是自己的孩子，昂英虽然不善于表达，但他心里也非常关心我们。有一次，我感冒了，这本来是小事，可过了很久，他还一直记得。”

木萨拉是来自西藏的回族学生，与他结对的“常妈”是常州西藏民族中学的体育教师邱芬。“木萨拉，你的数学是体育老师教的。”办公室的老师经常会和木萨拉说起这句玩笑话。

14岁的木萨拉已有将近1米8的个头，但他很内向、腼腆。遇到不懂的数学题，他也不敢去问老师。邱芬经常对木萨拉说不要害羞，遇到不会的题要主动向老师请教，“但这么说好像并不管用”。

为了帮助木萨拉提高数学成绩，邱芬经常把木萨拉叫到办公室，带他做数学习题。每当学生们做课间操时，邱芬都会去找木萨拉的班主任，询问木萨拉最近的学习情况。

班主任毛老师说：“邱老师作为一位特殊的‘常妈’，和木萨拉接触的机会多，也很方便。她有时会去木萨拉的宿舍，看到他有脏衣服就随手带回家洗。”

邱芬和木萨拉的结对靠“眼缘”。新生军训时，木萨拉站在第一排第一个，邱芬惊讶地发现这个孩子和自己的儿子长得非常像。因为这种亲切感，邱芬申请和木萨拉结了对。

经过一段时间的相处，邱芬感觉木萨拉非常有礼貌，好学又努力。“但他内向，不太爱与别人交往。所以我们经常会多买一点水果和牛奶送给他，让他和室友一起分享。”

每逢节假日，“常爸常妈”都会去学校接结对的西藏孩子出来，“一家人”一起吃个饭，聚一聚。“有一次，我们带木萨拉出去吃饭，那天正好是我儿子的生日。”让邱芬没想到的是，木萨拉竟然准备了小礼物，“一点一滴的回应都让我觉得很感动”。现在，邱芬每次想起这件事就觉得心里暖洋洋的。“去年春节，木萨拉的父母还专门从西藏过来，与我们一起过春节。”

常州西藏民族中学副校长黄美英说，很多孩子毕业后，还会经常跟“常爸常妈”通电话。报考大学时，有的孩子会特意选一所距离常州比较近的学校。

黄美英期待，这些孩子将来“成为建设西藏的栋梁和民族团结的桥梁”。

记者 李超 通讯员 陈南飞 秦悦

(责编：何淼、曹昆)
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