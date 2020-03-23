原标题：华中科技大学与清华大学“同上一堂党课”系列课程第二讲开课

新华社武汉3月23日电（记者胡喆、李思远）华中科技大学与清华大学“同上一堂党课”第二讲课程3月22日下午在线举行。华中科技大学国家治理研究院院长、湖北省抗击疫情“应急管理与城市安全运行”专家组组长欧阳康教授以“新时代公共卫生安全和国家治理现代化——新冠肺炎阻击战与中华民族伟大复兴”为题讲授“云党课”，两校2.5万名学生党员在线学习。

欧阳康教授侧重从方法论着眼，立足于历史与时代、智慧与勇气、反思与前瞻三个结合点，探讨了在中华民族伟大复兴进程中应对新冠肺炎疫情的举措，对公共卫生安全与国家安全之间的内在相关性展开了思考，并对下一步总结经验、认清短板、建构体系、加速复兴进行了解读。

对于在这个特殊的时刻采取这种特殊的方式为两校学生党员讲授党课，欧阳康教授表示很有创意、很有意义。“今年是我入党40周年，这次党课对我来说也是特别的纪念，可以与两万多名年轻党员交流，‘90后’年轻党员充满着朝气，我也感觉自己充满活力。”欧阳康教授希望同学们做“有理论的实践者”和“会实践的思想者”，从学习中更好地认识世界、国家、民族和自我，增强行动中的自觉。他寄语青年党员用党性统摄和引领人性，激励学子们在疫情中磨炼，与祖国共成长，自觉地投身到当代中华民族伟大复兴的进程中。

此次党课为青年学子进一步认识公共卫生安全和推进国家治理现代化提供了更加理性、富有前瞻性的视角，引发了学生思考，不少同学在朋友圈、学习群中交流体会。“同上一堂党课”系列课程由华中科技大学党委和清华大学党委共同举办，旨在引导两校学生党员“将青春之树种在祖国最需要的地方”。

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