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“云动会”、战“疫”课……看看他们如何上网课

李双溪

2020年03月21日19:53  来源：新华网
 

新华社长春3月21日电（记者李双溪）为使网课生动有趣，一些学校积极探索网课新形式，“云动会”、战“疫”课……这些能为居家学习的学生及其家长减压鼓劲的新形式网课，成了一些教师备课的新内容。

在一节网课上，东北师范大学附属中学高二学生徐铭君两臂伸直，双手各举着一只装满水的5升矿泉水桶，2分钟后就开始出汗，屏幕上滚动着同学们的加油弹幕。

这是东北师范大学附属中学日前举行的“云动会”中的一幕。“云动会”即网上运动会，比赛项目丰富有趣：“坚持就是胜利”是运动员手擎水桶，“撑起一片天”是学生与家长一起挑战单脚着地，“众志成城”是选手做仰卧起坐和平板支撑等。该活动共有2600余人次参加，很多项目都是全家齐上阵，直播空间里笑声和加油声不断。

组织这个比赛的体育教师张鹏说：“高中生本来就学业压力大，为了缓解同学和家长的焦虑情绪，特意设计了可以在家举办的网络运动会。”

“我们鼓励老师通过各种渠道与孩子交流，哪怕打电话问候也好，不在于讲多少知识点，而是加强与孩子们的联系，让他们在家中不至于烦闷和焦虑。”长春市树勋小学校长任国权说，与知识教育相比，目前更重要的应该是生命教育和心理辅导。

有的学校还针对疫情设计出了主题课程。“敬畏生命”“明辨是非”“坚持自律”……这是东北师范大学附属小学的防疫主题课表，每天学生们会按课表安排上战“疫”主题的教育课。学校将科学课、心理课、道德与法治课、生命教育课程有效结合，围绕疫情发展变化及防疫要点开展教学活动。

缓解家长和考生焦虑，而不是一味增加课业负担，成了很多一线教育工作者的共识。吉林大学附属中学教务主任黄兴武表示，教授新课内容应本着“低起点、慢节奏、重实效、不掉队”的原则开展。

东北师范大学教育学部教授于伟表示，学校教育是个系统工程，包括教学、评估、修正、反馈等多个环节，目前网课无法实现学校的教学效果是很正常的，不能让家长担任校长、教师、助教甚至“打卡机器”的角色。

专家表示，营造轻松快乐的氛围，可以更好地帮助学生学习成长。

(责编：曹昆)
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