天府新区携80多家企业线上“招贤” 超37万人观看人民网直播

人民网北京3月21日电（李依环）20日晚，人民网大学生就业服务平台系列“聘直播”第三场，由四川天府新区成都管委会主办的“天府新区2020空中云招聘活动宣讲会”通过人民智云和人民视频双直播平台圆满举行，数据显示，直播观看人数超过37万人。据悉，本次天府新区2020空中云招聘活动共有80多家优质企业，提供了2000多个岗位。

本次活动分为空中校园双选会、空中社会招聘会，云端宣讲、直播互动、在线面试……通过人民网大学生就业服务平台，来自天府新区的4家科技企业正式空中开讲。

“我在成都上了四年大学，见证了天府新区日新月异的发展，也越来越喜欢这座‘来了就不想走的城市’。”电子科技大学材料与能源学院2020届毕业生王怡骁认真观看了云招聘宣讲活动，更加坚定了自己在天府之国找到心仪工作的想法。

“天府英才计划”持续为人才“充值”

天府新区是2014年获批成立的国家级新区，位于四川省成都市南部核心区域。据悉，天府新区近年来蓬勃发展，已成为最具吸引力的“蓉漂”首选地。

“我们已推出了一整套助推人才发展的政策体系。”天府新区科技创新和人才服务局局长石建在宣讲会上介绍，设立10亿元人才发展专项资金，实施“天府英才计划”，制定130多个人才标准项，在新区就业的全日制硕士就可获得10万元的补贴，工作中取得的学位、职称等研究成果，人才奖励还可继续“充值”。

作为“天府英才计划”高级A类入选者，此次登台宣讲的源本创新科技有限责任公司（下称“源本生鲜”）创始人兼董事长徐晓晨也分享了相关的政策福利，“作为创业者和创业公司内部的员工，可享受到人才公寓，包括就医、子女就学等相关配套服务，这也让我们有了更好的满足感、归属感，可以全身心投入在工作和创业上。”

源本生鲜成立于2014年，是一个大宗农产品交易平台，同时业务也涉及到食品安全领域。徐晓晨介绍，公司的晋升通道清晰、职业规划的路径完善。从员工入职到逐渐成长为管理岗，公司更多地希望大家能够找到归属感，同时也会推荐优秀的员工申报“天府英才计划”。

“我来中国生活超过了8年，在成都生活了4年。中国成都是一个非常有活力的城市。天府新区生态环境好，同时也聚集了很多人才。”跑诗达新能源汽车有限公司总经理Demeunynck Benoit在发言中如是评价。

此次“云端宣讲”，跑诗达面向全社会提供环境工程师、内部传讯专员两个岗位类别。对于企业需要的人才，Demeunynck Benoit表示，公司需要懂汽车生产、工程相关的技术专家、骨干、工程师等优秀人才。如果被雇用，公司将送员工去国内外技术中心进行培训学习，如瑞典总部、英国伯明翰、中国上海等地。

从“面对面”到“屏对屏”，云招聘凸显新优势

据了解，2020年全国普通高校毕业生达874万，同比增加40万人。助力纾解因新冠肺炎疫情影响的企业用工荒与高校毕业生求职难的困局，人民网通过旗下人民智云APP推出大学生就业服务平台，充分发挥媒体传播矩阵优势，广泛宣传和助推就业资源对接，为企业与高校提供“云端见”一站式就业对接服务。

目前已推出大湾区科技战役企业专场、清华大学专场等，受到用户广泛肯定，今后还将走进更多城市、更多高校。此次人民网联合四川天府新区成都管委会推出的“天府新区2020空中云招聘”针对性强、岗位资源优质，“聘直播”一键直达，进一步助力大学生在特殊时期顺利实现就业。

“我们希望通过云直播，能够全面了解企业的综合实力，特别是入职后未来的职业发展。”宅在家中“云”就业，一名即将毕业、有意向前往四川成都就业的硕士研究生李志勇通过此次活动，与易冲半导体有限公司副总经理汤琦实现了“云对话”。

李志勇所关注的这家公司主做芯片设计，坐落在兴隆湖湖边。当地政府部门为辖区内人才特别提供了公寓。汤琦介绍，公司专家实力雄厚，许多在世界知名半导体公司有着10年以上的研发经验，新入职员工可以与“大咖”面对面学习交流。同时，公司还设置了“一帮一”师徒协议，以帮助新人尽快融入岗位，助力其快速成长。

“云招聘”对于企业来说既是挑战，也是创新人才招聘模式的一次机遇。”成都美溢德生物技术有限公司是一家专注生物科技的企业。面对线上招聘的形式，此次该公司面向全社会招聘产品研发工程师、质量工程师、产品经理等6个岗位类别。

对于人才受聘后将得到哪些发展保障，成都美溢德生物技术有限公司总经理助理谢震宇谈到，公司从软环境和硬件平台两个方面同时发力。一方面制定良好的绩效政策，研发成果由员工与企业共享；另一方面是搭建好的平台，在不断支持研发硬件投入的同时，也提供国内外最新的学习和培训提升机会等。

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(责编：郝孟佳、曹昆)