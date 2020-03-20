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人社部启动“职等你来?就业同行”大型网络招聘专项行动

2020年03月20日13:39  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京3月20日电 据人力资源和社会保障部消息，今天，人社部会同有关方面启动实施主题为“职等你来 就业同行”的百日千万网络招聘专项行动，通过搭建全国统一、多方联动的网络招聘平台，集中开展线上招聘活动，提高劳动力市场供需匹配效率，为劳动者和用人单位提供高效便捷服务。

此次行动为期百日，将持续至6月底，提供超过千万个就业岗位，为近年来规模最大、覆盖范围最广的网络招聘活动。

岗位资源丰富。行动启动当天，已有95万家企业提供570多万个岗位。行动期间，主招聘会场将组织专场招聘160余场，全国31个省份设立分招聘会场，结合本地产业发展和地方特色，同步开展招聘活动。

专场特色鲜明。行动专门设立了群体招聘专区、重点区域专区和特色行业专区。常设高校毕业生、农民工、城镇失业人员、贫困劳动力，以及京津冀、长三角、粤港澳大湾区、52个未摘帽贫困县和湖北等招聘专场。每周滚动推出行业招聘专场。上线首周重点针对疫情防控和复工复产需要，推出医药卫生、医疗物资、物流配送、生活服务四场专场招聘。

服务内容多样。在开展招聘活动的同时，同步推出职业指导“云课堂”、线上职业技能培训课程、在线政策宣传等服务，为劳动者提供综合性、一站式就业服务。

社会参与广泛。各级公共就业人才服务机构将协同开展行动。人民网、央视频、中国国际技术智力合作有限公司、智联招聘、58同城、BOSS直聘、猎聘、抖音、支付宝、美团馒头招聘等合作单位，也将结合自身特点，开展面向不同行业、不同区域和不同群体的针对性就业服务。

此次行动主招聘会场设在中国公共招聘网、中国国家人才网，并开设就业导引地图，链接各省招聘分会场和相关社会参与方。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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