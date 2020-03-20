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云南：官方回应“不要求师生戴口罩” 各学校多举措“备战”开学

2020年03月20日09:02  来源：中国新闻网
 
原标题：云南：官方回应“不要求师生戴口罩” 各学校多举措“备战”开学

19日，云南省教育厅针对此前“原则上不要求师生在校园内戴口罩”引起的热议回应称，在进入校园人员必须是低风险人群的前提下，不强制戴口罩。

3月17日，云南2020年春季学期开学和校园疫情防控工作视频会议提出，“除紧急情况和必须佩戴口罩的工种，原则上不要求师生在校园内戴口罩。”引发网友热议。

19日，云南省教育厅工作人员对媒体表示，他们已注意到网上关于此事的争议。该工作人员表示，目前国家教育部没有发文要求开学后师生必须佩戴口罩，云南该项决策是根据疫情的形势变化，反复研究的结果，在疫情形势持续向好、稳定、进入校园的人员必须是低风险人群的几个前提下，不强制戴口罩。

记者当日从多家学校了解到，目前各校已全力“备战”开学。

昆明市第一中学西山学校发布的相关通知称，高、中风险人员暂不返校，低风险人员正常入校上课。学生在返校途中全程佩戴口罩，保持手部卫生，主动配合体温检测，学校将设专人对住校学生的携带行李进行消毒。开学后，学校师生员工实行集体配餐制，学生在教室进餐，每餐每班一名陪餐老师。

昆明市五华区外国语实验小学在接到开学通知后，第一时间完成了全校无死角消杀。目前，学校已收到家长自愿捐赠的3000个口罩、30个额温枪，为学校开学储备物资。此外，学校还准备了隔离室一间，紫外线杀菌消毒机一台，84消毒液150公斤、医用橡胶手套1000只等。

昆明市教育体育局此前提出，学校党政负责人是疫情防控工作的第一责任人，对本校疫情防控工作负总责。各级各类学校要在日常预防性消毒的基础上，落实每天早、中、晚三次消毒制度，强化实行校检和家检“双检测”，要求学生家长也进行体温检测。(陈静)

(责编：郝孟佳、何淼)
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