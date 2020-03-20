原标题：“云”课堂推动教育供给体系快速转型

一场突如其来的疫情，北京的中小学师生们迎来超长寒假，原定的开学时间延期，取而代之的是首次亮相的“云课堂”。

云端开讲，字面上是上课地点变了，其实内核也悄然发生变化。如今，学校、家长和学生们一同在“云”中摸索成长了一个多月，一些云里的故事耐人寻味。

言简“E”深

“没有什么事儿比孩子的健康更重要！开学、考试都可以延期，但孩子的成长容不得一点儿延迟。”1月26日，市教委新闻发言人李奕在发布“推迟开学”的消息时特意解释，“绝对不是学校不管了。要尽可能减少孩子的成长损失，坚决反对线上满堂灌。”

百万居家小“神兽”，分散在全国各地，各有各的性格，云端开课，教什么?怎么教？一时间，各方都动起来了。“延期开学是假期的延续，各校均不得以任何形式集体组织上新课”“不得举行任何形式的线下教学活动和集体活动”等一系列市级、区级关于云端开课的新政也相继出台。

这些“规定动作”落地，却讲究“一校一策”。如今，居家学习已满月，如果将北京千百所学校给出的答案统一概括，“言简‘E’深”成为关键词之一。

先说“E”深。“全学科、超量供给”，是市教委给出的课程超市的最大特点。不算各区、各校打造的特色“网课”，仅市教委推出的免费在线平台“歌华教育-北京云空中课堂”，在线课程就超过1.3万节，覆盖小学、初中、高中共12个年级的全部学科内容。

再说“言简”，云端开课，隔空对话，很多教师的话反而少了。市教委给教师们的新身份是——优秀的“导购员”。相关负责人说，北京的“停课不停学”绝不是简单的给学生一套网课，对着屏幕从早看到晚，而是提倡本校教师、本班班主任结合自己学生的学习特点，筛选学习资源，指导学习内容。换句话说，教师开口前，要动的脑子更多了，原来按班备课，现在要为每个学生量身打造居家学习计划。

北京中学，名副其实的北京市中小学“代表”。这所12年一贯制学校，在校学生年龄跨度大，该校校长夏青峰是北京市首批特级校长，他说：“这件事儿要层层落实，从教育主管部门，到学校，再到教师、家长，最后是学生，‘动作’不走样是关键。”

他所谓的“不走样”，包括不能搞一刀切，不能让学生如同到校上课一样，每天定点端坐在各种终端前打卡上课。“特殊阶段，作为教育工作者，促进孩子身心健康，是第一要务。”夏青峰和同事们达成的共识是，“希望让孩子们度过一个有序、有情、有收获的加长版寒假。”

有家长焦虑，这么久不讲新课，孩子会不会“放羊”？北京中学副校长刘乃忠现身说法。他愣是将给扫地机器人找个“窝”开发成了PBL项目（项目式学习）。从提出问题到规划项目、活动探究……每一步都被他用幽默的文字记录下来。在学校的公众号上，他还特意出镜，“喊话”家长们，“居家学习的‘神’逻辑，玩=学习。”有家长留言，“可以申请专利，全球推广了”“太强了！为人师表”。

凡事预则立，不预则废。让学生“学会学习”成为特殊时期教师们的重要目标。夏青峰说，不上新课，不代表孩子们不获取新知识了。我们鼓励孩子们自学，教师提供精准支持。“这段时间，各年级教师们备课的主要内容是预测下一阶段孩子们可能会遇到的问题，如何在最合适的时候送好‘梯子’。”他说，经过摸底，学生们很适应，大家逐渐摸索出自己的学习节奏。

不仅这所学校，越来越多的教师们不再“长篇大论”，简洁明了的答疑，帮学生一起制定学习方向。北京小学翡翠城分校校长张文凤坚定地说：“延期开学的目的，就是把学生的生命安全与身体健康放在第一位，这是大方向。教师不是单纯的知识讲授者，更要成为合格的支持者和引导员。”而门头沟大峪中学的理念是“与其被学生围观，不如让学生主演”。

这种言简“E”深的学习，给学生们带来的是另一种收获。一位初二学生说：“在学校上课，有时候老师讲的我早就会了，可是她还要讲，我就容易走神。在家学习这段时间，每周老师会发布一个任务清单，我可以按照自己的节奏学习，遇到感兴趣的话题可以和志同道合的同学延伸探讨，在我不会的时候老师给出辅导，我很喜欢这种方式。不过，我也更希望早点开学，能见到同学和老师们。”

“破”冰润物

网上流传一个段子“鸡叫天也会亮，鸡不叫天也会亮，决定天亮的不是鸡，而是斗转星移”，翻译过来是“干掉你的不一定是同行，有可能是跨界”。

云端的课堂，很多学校有了一次“破冰”行动，教师和学生们纷纷尝试跨界，一展身手。

北京小学翡翠城分校，音乐教师和语文教师联手，将诗歌朗诵配上琵琶曲，隔空为学生们营造出“穿越古今”的场景；数学教师和思想品德教师携手，引入新闻联播的内容，邀请高年级的学生关注疫情变化的同时，做出折线和柱状分析图，并利用学过的统计学知识做出“疫情何时结束”的预判……“把孩子们的兴趣调动起来，居家不仅不会‘厌’学，还争着学。”校长张文凤说，“这些合作，在以往的课堂上反而不容易实现。”

“破冰”之旅，不仅各科教师隔空合作，一批有趣、有意义的“家校项目”也在北京小学翡翠城分校立项了。比如有位教师摸底发现，班里的所有学生家里都有球，他们班的“招标会”就是改造球——“可以利用家里的其它材料，将球改装成一个新的玩具，看谁的创意更巧”；五六年级的同学们变成“小诗人”，踊跃参加了“诗歌选秀会”，用语言的力量助力共同战“疫”……“每一个都好！”张文凤提起孩子们的事儿，更像是一位家长。她说，“疫情结束后，我们计划办一场展览，将孩子们的创意作品都亮出来！”

生活即教材，社会即教材。居家学习期间，中小学生的“课表”上不再是数学、语文、英语等科目的组合。

两脚平行开立，与肩同宽；两臂徐徐分别自左右身侧向上高举过头，十指交叉……朝阳区实验小学的学生们跟着学校录制的微课程视频《传统中医——运动养生八段锦》，在家邀请家人一起练起八段锦，学养生；东城区黑芝麻胡同小学的管乐团发起了“云邀约”，乐团师生各自在家中演奏同一首乐曲——《歌唱祖国》，教师再将这些视频进行技术合成，达到隔空“云合奏”效果；丰台区十二中的学生将“穿越时钟”的做法公布；东城区灯市口小学四年级学生高浚博开发的“大病毒小程序”在学校微信公众号上线……优质的教育资源真的没有了校园围墙的界限，在网上实现实时共享。一位朝阳区的小学生说：“上‘网课’挺有趣，同样的内容比教师现场读课本更吸引人。”

疫情防控期间，市委教育工委、市教委的官方微信“首都教育”、官方微博“北京市教委”还专门推出了“双‘特’战‘疫’”专栏，包括夏青峰、张文凤等在内的97位市特级校长和近800位特级教师被迅速建“群”，每天领任务，写“作业”。李奕说，这些校长和教师都工作在一线，针对师生家长反馈的问题，他们的答复有针对性、有权威性。他们是家长最放心的答疑人。

全市16个区（含燕山）所有618所中学、14余万的初高三学生还配齐了“线上家教”，24小时交流答疑。经过前期的筹备动员，上万名教师申请当“家教”。这其中，名师多，经验丰富的教师更多。市教委做了一个统计，报名的教师中，正高级教师有49名，北京市特级教师348名，北京市学科教学带头人105名、北京市骨干教师726名、区级学科教学带头人1183名、区级骨干教师5986名，还有普通教师5308名。李奕说，骨干教师的辐射范围绝不应该固定在本校内。疫情期间，他们有责任将更多优质资源推送给更多学生。“而在线的服务数据等，将成为教师业绩评价和考核的重要参考因素。”

目前，在线辅导平台上，每个学生提出的问题都有解答，平均每个问题在7.5分钟内就能被解决。北京市第九中学正高级教师王岳说，“每次学生提问，可以看到前两名老师的解题思路。所以回答问题真的需要拼手速，同行们的热情太高了。”

“这次延期开学，教师们一边吐槽比上班累多了，一边拿出了前所未有的热情与智慧，尽量唤起学生对自己所教学科的兴趣。”张文凤说，“在这个过程中，我们发现了更多多彩的生命。”

疗“心”养志

上周，市教委发布了居家学习的一系列“新规范”。其中一条是“挖掘当前疫情防控教育资源，结合学科教育和学生兴趣，引导学生开展研究性学习、综合实践活动”。李奕解释，前段时间主要是请教师和专家讲什么是新型冠状病毒，如何做好防护等。随着时间推移，我们希望孩子们可以通过了解国家发布的一系列防疫政策、北京开展的一系列防疫举措，以及亲身经历，试着去了解生命的价值和意义，考虑和认知我们的国家和民族。

传递这份希望，北京中学有妙招。该校所有学生都组成了不同主题的研究小组。学生们在老师指导下，从科学实验、艺术设计、项目策划等6个不同方向对疫情开展针对性的实践探究。

学生们的心意与创意体现在研究发现中。有学生看到医护人员穿着防护服非常辛苦，就专门设计了带水袋的防护服；有学生尝试模拟，策划10天内建成火神山医院的方案；还有学生化身“校长”，撰写学校“停课不停学组织实施方案”。夏青峰说：“疫情期间，发生很多感人的故事，要让孩子们感受到这份情义，做一个大爱大德大情怀的人。”

居家开课第一周，北京中学六年级四班的李雨宸就撰写完成了一份《疫情研究报告》。冠状病毒的概念，SARS病毒、MARS病毒与2019-nCoV病毒的对比分析，“封城”措施对抑制病毒传播的效果……一位家长读完报告，不禁感叹：“我真的好奇，她怎么知道得这么多？”

国无德不兴，人无德不立。北京的教师们正在云端精耕细作，在孩子们心里播撒下希望的种子。

通州区潞河中学校长徐华给全区中小学生上了一堂题为“特殊的寒假 成长的历练”的“第一课”。45分钟一堂课，这位特级校长没讲知识点，没有灌“鸡汤”，详说“怎么做”。他说，“停课不停学”的核心应指向学生“学”的问题。疫情当前，学生“学”的重点是“道德”。临下课，徐华送给学生们一句话：“整个世界与你息息相关，你的样子就是世界的样子。”

怀柔一中的教师们将疫情写入试题，供全市学生们参考。教学副校长李艳茹说，我们希望利用延期开学这段时间，将现实变成教学内容，让学生主动了解周边发生的事情，解决身边出现的问题。

广渠门中学发起了“社会大课堂 师生共思辨”活动，呼吁老师将疫情当做一本特殊的教材，和学生一起研读、思考，共同战“疫”。

云端上课，升旗仪式、特色班会不缺席。海淀区培英小学的网上升旗仪式上，校长祝莉娟鼓励同学们，居家学习要做到自主管理，特别要把疫情当课程，把社会当课堂，把现在的一切当做一节品德与生活的教育课，学敬畏之心，学尊重要求，学责任担当，学爱国之情，在疫情战斗的大后方贡献自己的力量。崇文小学校长白淑兰在给学生们写的一封信里说，“孩子们你们真棒！你们用小小的肩膀承担起‘宅在家里’的责任！”

前段时间，北京天坛医院支援武汉医疗队收到了一份特殊的礼物——队员裴迎华的儿子和全班35名同学办了一次云端“特展”，用书法、绘画、舞蹈等方式表达对逆行武汉的医疗队员们的尊敬之情。北京小学四年级6班班主任李华说，孩子们很踊跃，主动交上来很多生动的作品。正巧班上同学裴浩然的父亲是支援武汉医疗队队员，我就委托他将这些作品送给医护工作者们。在给裴迎华的留言中，李华写道：“这些作品简单但感情真挚，希望能给您和您的同事带去一点点的温暖与力量。四（6）班的全体师生及家长等着您们平安回家。”

“虽然老师提前告诉我这件事了，但当我真看到作品时，还是被孩子们的创意和能力‘震’住了。”裴迎华说，“遵照孩子们的‘要求’，我第一时间就把这些作品分享给其他队员了，大家都很感动。我感觉孩子长大了！”

正是春耕时节，草木新生，一间间云端课堂还在继续。张文凤比平日更忙了，经常被请开会，隔空为其他学校的校长、教师们支招儿。她说：“教育不能靠压和限，只有把教育和自我教育结合起来，才会凸显出教育的效果。这次疫情带给我们共同的思考是：慢下来、静下来，激发孩子的内驱力，让他们成长为最好的自己。”夏青峰说：“借这个契机，我们希望进一步促进学校在信息化环境下教与学方式的变革，突破时空限制，强化个性化学习支持。这次教学的‘变革’会一直延续到开学后，更多的课堂时空可以解放出来，让教师更好地成为合格的引路人。”……很多校长开始思考，正式开学后，如何让“云”乘风起。

“云”课堂推动教育供给体系快速转型

记者：“云”课堂给北京市教育系统带来哪些挑战？

李奕（市教委新闻发言人）：在供给策略上，改变现有供给中远程实时直播重构课堂的状况，支撑居家环境中基于任务的自律自主学习；在供给内容上，改变现有供给中即供即用、供用齐量的状况，构建超量供给、限量选用的基本格局；在供给方式上，改变现有供给中线上大篇幅满堂灌的状况，形成线上高密度短时长指导、线下自主化多样化学习的混合式学习；在供给节奏上，改变现有供给中按天数课节固定线性呈现的状况，形成按照学科项目特征长短结合的弹性变化模式。

记者：北京市教育系统应对疫情的措施，注重什么样的效果？

李奕：北京市教育系统应对新冠肺炎疫情所采取的措施，总的来看，就是抓住了孩子的生命健康和成长需求这两个核心，在前置问题诊断和分析研判的基础上不断调整供给体系，让调整后的供给体系不断释放出新的能量。

记者：未来怎样利用这些“应急”成果？

李奕：探索将持续，逐步走向精准供给的教育高质量发展新阶段。北京要通过渗透学科内容、引导带动自主学习和个性化学习支持等方式，逐渐丰富扩大“适应调整”阶段的各项成果，继续提升供给体系的适应性，供给“靶心”将会更加聚焦，供给反应将会更加快速，供给网格将会更加密集；面向师生家长服务的新的教育增长模式和治理体系必然应运而生，发挥出更加贴心、更加精准、更有温度的效能，推动北京教育走向“需求吹哨，供给报到”的高质量发展新阶段。

(责编：郝孟佳、何淼)