原标题：让孩子积极主动合理运动

北京市教委日前表示，从目前的疫情发展情况看，北京仍然不支持大规模的人群聚集，特别是大中小学生和幼儿园小朋友到校开学复课。那么对待在家中的孩子们来说，应该如何度过这段特殊时期呢？国家体育总局体科所研究员科普专家徐建方表示：家长们不要让孩子过度看电视和手机，要让孩子积极、主动、合理地进行运动，以满足孩子们的天性。

徐建方说：“首先，家长和孩子要有一个正确的基本防范意识，一定要戴口罩。现在家长们外出时知道戴口罩，可孩子们有时却没戴，原因是孩子们觉得戴口罩难受，甚至感觉麻烦，在这个时期家长们就要想办法，给孩子讲道理。”

徐建方不反对家长在适当环境条件下带孩子出门透透气，这个适当条件是指居家周边社区没有疫情出现，活动场所人群较少，或是就在自家楼下附近的小公园，并且天气状况也较好时，家长们可以抓紧时间陪孩子出去玩一玩，或是散步、快走都可以。由于戴口罩会在一定程度上影响呼吸，因此徐建方建议让孩子只进行中低强度的活动，而高强度活动容易导致氧气供应不足，呼吸不通畅，反而刺激了呼吸道，产生不适感。

不过，徐建方表示活动不一定非要外出。他说：“目前孩子们普遍使用手机等电子产品时间过长，这很容易导致颈椎和腰部出现疲劳，每天可以保证一个小时的在家运动时间，安排在每次做作业或者看电视一个小时后锻炼10至15分钟，然后一天内分多次活动。至于活动内容，可以进行原地开合跳、原地踏步、深蹲、纵跳、身体拉伸等，体科所推出过‘科学健身18法’，大家在网上可以查到，这套方式挺适合在家进行健身的。”

徐建方提醒孩子们要加强核心力量的练习。他说：“孩子们可以用哑铃，或用装满水的矿泉水瓶进行小力量的练习。如果家里有瑜伽垫，孩子们也可以在瑜伽垫上做一些两头起、举腿、打腿等简单动作，当然也包括仰卧起坐。仰卧起坐是核心力量练习，但做仰卧起坐的时候，不要用手去抱头，因为抱头用劲儿如果过大，就会压迫到颈椎神经，正确的方法是，手放到两只耳朵后面，光靠腰腹用力做动作。”

徐建方建议有跑步机、功率自行车等健身器材的家庭，要让孩子们充分利用器械进行有氧锻炼。需要注意的是，孩子们利用器材健身时，要注意控制强度和节奏，不要用蛮力，否则容易受伤。

(责编：郝孟佳、何淼)