原标题：抓住这些政策和机遇，毕业后就业更顺利

为推动高校毕业生顺利毕业、尽早就业，近期一批稳就业、促就业政策措施陆续推出。当前，毕业生求职是否仍存“堵”点？又有何政策工具、职业机遇？新华社记者就此展开调查。

高校毕业生求职仍有“堵”点待打通

“云招聘”、专项岗位、求职补贴金……得益于各项帮扶政策，近一周就业市场热度持续上升，据智联招聘数据，是复工以来首次超过去年同期水平。但记者发现，当前高校毕业生签约就业比率仍不容乐观，部分政策措施效能有待提升。

中小企业复工复产比例偏低，企业用人需求不稳定，导致职业学校毕业生就业变数加大。常州工程职业技术学院招生就业处处长徐拥军告诉记者，该校不少学生因节后企业推迟复工复产中断了实习实训，还有部分毕业生“被毁约”。

“云招聘”效果有局限。上海某高校医学院应届毕业研究生小陈告诉记者，他明显感觉到眼下自己这样的医学生求职变数大了。“医院招聘方式大都以线下面试为主，我很担心招聘计划会被搁置。”

重庆大学研究生小谭觉得网络面试虽有利于突破时空限制，但如果“晕镜头”则会直接影响面试成绩。而且有些沟通的话在镜头前很难对用人单位说出口。

还有部分高校相关工作质量不高。一位应届毕业生告诉记者，学校在发布招聘信息时把关不严，推荐岗位中甚至混有“先交钱后上岗”的内容；还有毕业生反映，就业培训课仅教些求职礼仪，内容太“水”。

上海师范大学党委副书记、副校长葛卫华认为，“毕业生们要修炼内功，以积极主动的心态迎接挑战。”他表示，特殊时期，高校方面更应把工作做实做细，保障各项稳就业政策落地生效，“稳就业工作中也容不得半点形式主义”。

各类稳就业政策为毕业生“托底”

多名专家向记者表示，当前环境中，毕业生想要达成理想就业，应充分了解重要就业优惠政策相关信息。

教育部要求促进毕业生多渠道就业，推动建立校企合作对接平台，在重点区域、重大工程、重大项目、重要领域中加强人才供需对接。

有关部门还将支持“双创”示范基地、孵化器等发展，增加大学生就业创业机会。鼓励国家科研项目聘用高校毕业生担任科研助理或辅助人员，其劳务费用和有关社保补助按规定从项目经费中列支。消除障碍，为多种形式创业和灵活就业松绑。

国资央企招聘平台中智公司开展“职等你来 就业同行——百日千万网络招聘专项行动”，计划于3月20日启动招聘专项行动后，陆续举办“国企专场、校园专场、贸易进出口专场以及湖北专场”招聘会，预计将推出1万余个岗位、促成10万余人就业。

各地也积极推出多种措施。共青团广东省委员会、广东省学联联合开展公益线上春季招聘活动，截至目前，已对接佳兆业、碧桂园、卓越教育、百胜集团、新东方教育等211家企业，提供9420个岗位，助力高校应届毕业生就业。山东通过开展线上“春风行动”和高校毕业生求职招聘专项行动，共发布企业岗位需求131.19万个，达成就业意向21.6万人。

专家：新职业牵引就业新机遇

葛卫华向记者表示，善用就业政策之外，各方还应引导毕业生关注新技术、新产业、新业态，深入挖掘新兴职业中的就业机会。

由于制造业的技术革新与现代服务业的快速发展，大量需求派生出新职业，从业人员需求增长迅速。3月初，中央有关部门发布了16种新职业，包括虚拟现实工程技术人员、连锁经营管理师、网约配送员、人工智能训练师、呼吸治疗师、装配式建筑施工员等。

疫情期间，各领域企业积极搭建“云平台”，市场对数据库搭建、数据平台运维等“数字化”人才的需求量大增。智联招聘重庆分公司负责人分析，云计算、大数据及其关联领域的人才是“刚需”，且仍处于短缺状态。

科大讯飞研究院研究主管盛志超告诉记者，当前从事数据标注、工程优化和行业专家方面工作的人工智能训练师十分抢手。

在线教育行业近期成长迅速。猿辅导在线教育公司2020年春招将面向全社会开放1万多个就业岗位，涉及研发、教学、产品、运营、市场等各领域，并特意面向武汉加大岗位招聘力度。该公司选聘负责人表示，2月以来已正式录用834名武汉应届毕业生，接下来还将在武汉当地扩招5000个就业岗位。

有高校就业指导中心负责人提醒，现阶段还应重视贫困大学生的经济压力大、心理负担重、求职技巧不足等问题。该负责人建议，有关方面应为贫困毕业生开展针对性更强的求职技巧指导和心理辅导，并适当加大经济补助力度。（记者汪奥娜、柯高阳、吴振东、周畅、陈席元）

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