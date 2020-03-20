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62.8%受访家长会督促孩子经常隔窗远眺

2020年03月20日08:42  来源：中国青年报
 
原标题：62.8%受访家长会督促孩子经常隔窗远眺

相比传统的课堂形式，“云课堂”对孩子们的视力防护提出了更大挑战。家长都怎样帮助孩子保护眼睛？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2425名中小学生家长进行的一项调查显示，43.5%的受访家长表示孩子每日在线学习时长在3小时以上，高中生在线学习时长最长。62.8%的受访家长会督促孩子经常隔窗远眺。

43.5%受访家长表示孩子每日在线学习时长在3小时以上

“孩子学校每天安排6个小时的学习时间，上午、下午各3小时，形式以网课为主。” 陈雨彤（化名）来自山西，她的儿子今年读高二，左右眼近视都达到300度，她介绍，孩子平时不太注意科学用眼，喜欢拿着手机打游戏，“我发现他玩的手机游戏画面变化很快，容易伤眼睛。如果我和他爸爸不管，他能一直玩下去”。

河北石家庄市民刘先明（化名）有个读初二的女儿，女儿近视达400度。“我女儿特别爱学习，除了每天上网课，还会自己在网上找一些学习资料、网络课程来学，每天大概有4个小时的线上学习时间。”刘先明说，孩子不太爱惜眼睛，一学起来就不挪地方，“我经常发现她眼睛距离书本太近，挺担心她近视度数加深”。

调查显示，43.5%受访家长表示孩子每日在线学习时长在3小时以上，其中5小时以上的占13.9%。每日在线学习时长在2~3小时的占34.5%，2小时以下的占22.0%。交互分析发现，高中生线上学习时间最长，5小时以上的占比41.5%，远高于初中生（12.9%）和小学生（9.2%）。

王晶颖（化名）是河北唐山某小学教师，她的儿子今年上小学三年级，她感觉孩子还是比较懂得爱护眼睛的。“我经常告诉孩子眼睛不能距离书本太近，不然眼睛会酸痛、紧张，他都听得进去，自己也养成了好习惯。天一擦黑，他就去开灯，在明亮的环境下学习”。

孩子自己会注意科学适度用眼吗？调查中，63.2%的受访家长表示会，28.9%的受访家长直言不会，7.9%的受访家长坦言不清楚。交互分析发现，目前未患近视的孩子注意用眼的比例（65.5%）明显高于已患近视的孩子（60.6%）。相对来说，初中生自觉科学用眼的比例最高（68.8%），高中生的比例最低（56.5%）。

62.8%受访家长会督促孩子经常隔窗远眺

刘先明表示，她女儿平时会用不含防腐剂的滴眼液，既能缓解眼疲劳，又不伤害眼睛，“她把手机、电脑都设置成了有护眼功能的绿色。她自己没有学习一段时间就休息的习惯，就用手机设置了闹钟提醒自己”。

北京市民唐女士的女儿读高一，她表示孩子目前还未近视。“孩子这段时间在家学习几个小时就会出来走动走动，学习时也会注意与屏幕保持一定距离，每天下午还会做做拉伸运动。”唐女士说，她女儿给自己安排学习任务也会考虑眼睛，“比如上了两节网课后，她就看书写字，不会继续上网了”。

调查中，62.8%的受访家长会督促孩子经常隔窗远眺。

“我和老公平时工作用眼比较多，家里准备了眼部按摩仪。我儿子喜欢用，他觉得很好玩。为了缓解眼疲劳，他还会经常在阳台上看看远处。”王晶颖说。

“我认为，这段时间孩子能够把视力保护坚持下来很重要，比如做眼保健操、向远处眺望、晒太阳等。如果这段时间孩子眼疲劳比较严重，应立即调整用眼时长、方式。” 西南大学教育学部副教授石隆伟说。

调查显示，为了帮助孩子保护视力，65.6%的受访家长会提醒孩子学习一段时间就放松一下，53.3%的受访家长会提醒孩子使用电子产品时与屏幕保持适当距离，43.6%的受访家长会让孩子多去阳台晒太阳。其他方法还有：限制孩子学习以外的电子产品使用时长（37.2%）；监督孩子早睡早起，规律作息（33.7%）；保证孩子饮食营养均衡（29.3%）；督促孩子热敷眼部（24.4%）等。（记者 杜园春）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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